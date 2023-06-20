北京精心策劃布林肯訪問小動作頻頻，專家分析：建溝通管道為「拜習會」鋪路
我們想讓你知道的是
中方對布林肯與習近平的會晤也小動作頻頻。座位安排有別於過去美國國務卿與習近平會晤時對等而坐的慣例，而是習近平獨坐橫排中央的主席位，包括布林肯在內的美中官員分坐左右兩直排，上對下的意味濃厚。就連布林肯抵達北京首都國際機場時，並非依循外交禮節由外交部副部長接機，而是由北美大洋洲司長代表。
北京精心策劃布林肯訪問頻有小動作，美中關係趨緩但分歧仍深
（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京2天，儘管雙方在直航、學生等議題有共識，但在軍事重啟交流、台灣、人權等關鍵議題，雙方分歧仍深；布林肯與中國國家主席習近平會晤在最後一刻才對外公開，被認為是中方精心策劃。
布林肯於北京時間19日晚間結束為期2天的訪問中國行程，布林肯在行程最後終於得與習近平面對面會談，被外界認為美中關係有望開始融冰。
只是行程在最後一刻才對外公開，《華盛頓郵報》（Washington Post）認為這表明這次訪問是精心策劃。《華爾街日報》（ Wall Street Journal）則引述中國官員指出，北京特別安排習近平在會見布林肯前夕與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）會晤，以確保今年與美國人的首度公開會面不是布林肯，而是更友好面孔。
中方對布林肯與習近平的會晤也小動作頻頻。座位安排有別於過去美國國務卿與習近平會晤時對等而坐的慣例，而是習近平獨坐橫排中央的主席位，包括布林肯在內的美中官員分坐左右兩直排，上對下的意味濃厚。
中國國家主席習近平（後中）19日在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，獨坐橫排中央的主席位：
就連布林肯抵達北京首都國際機場時，並非依循外交禮節由外交部副部長接機，而是由北美大洋洲司長代表。而接機現場也不見紅地毯，更被一些觀察人士認為中國藉機羞辱美方5年來訪問北京的最高層級外交官。
撇開這些小動作，美中雙方都認同這次訪中行的會談「坦誠、實質且具建設性」，布林肯也指出，美中在引導關係重回正軌方面取得進展，雙方同意有必要穩定兩國雙邊關係。
美中也確實在部分議題取得進展，除了直航、學界與商界交流外，中方接受美方邀請，中國外長秦剛將在適當時間訪問華府，繼續雙邊對話。如無意外，應當很快也能見到美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中，商談經濟議題。
儘管在較不具爭議且雙方利益一致處取得進展，但真正重要的議題仍未有突破。布林肯在會後記者會上就直言，雖然屢屢提及，但中方仍拒絕重啟軍事溝通管道。台灣、人權、對中科技出口管制等重大議題依然各說各話。
美中關係從美國前總統川普（Donald Trump）對中國進口商品課徵額外關稅後急劇惡化，加上香港、新疆人權問題，中國在台海、南海日益挑釁的軍事行動，以及全球經濟脅迫、美對中科技出口管制等，讓雙邊關係持續螺旋式下滑。今（2023）年2月中國偵察氣球闖入美國領空事件，還有近來數起美中戰艦與戰機海空近距離遭遇事件，更是讓美中關係降至低點。
布林肯此行主要目的在尋求為美中關係解凍，相較於布林肯與國務院釋放的訊息總是正面且積極，宣稱雙方雖有分歧但仍同意對話，但顯然中方有話要說。
習近平要「美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益」，暗示他的不滿；中共中央外事委辦公室主任王毅更是挑明地要美方停止炒作「中國威脅論」，取消對中「非法單邊制裁」，放棄「對中國科技發展打壓」，不得「肆意干涉中國的內政」。這也反映美中在重大議題上分歧仍深。
布林肯會習近平，產業專家：美中對抗高科技難鬆綁
（中央社）美國國務卿布林肯昨天會見中國國家主席習近平，產業專家表示，美中對峙關係看似稍微平復，但應屬短期避免擦槍走火的預防性動作；掌握AI與半導體技術，決定未來全球霸主地位，美國將持續加強對中國高科技產業管制，拉盟友抗中的大框架並未改變。
美國國務卿布林肯前天訪問北京，並在昨天下午會見中國國家主席習近平。布林肯是拜登2021年1月就任美國總統後，訪問中國的最高層級官員，此趟訪中行程備受關注。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真晚間接受《中央社》記者電訪指出，美中對抗的大框架很難因一次見面就改變，畢竟雙方過去幾次見面，也曾出現反反覆覆情況；預計美國未來將維持對中國的管制，並持續拉結盟友抗中，「美中關係很難回到川普時代之前的狀況」。
劉佩真分析，近年來受軍事和地緣政治影響，美中緊張情勢升溫，這次布林肯訪問北京，雙方透過面對面了解和設定彼此的底線，以降低未來衝突引爆的風險。
她指出，美國此前對台韓半導體業者延長豁免期，主要是向盟友展示在高科技產業的掌握權及影響力，即便台韓半導體業者獲得在中國營運的豁免期，短期內也不可能會加大在中國投資。
她分析，受到美中貿易戰波及，美國自身的半導體業及盟友，也因出口管制受到利益損害和限制，加上此次美中高層的北京會面；因此，美國延長豁免期的鬆綁跡象應為預防性動作，以避免美中關係擦槍走火，並就雙方可合作部分作協商和談判。
美中科技戰在未來是否有逆轉可能，劉佩真認為，現階段美中緊繃關係看似稍微平復，但美國在先進設備和核心技術的管控仍握有控制權；由於掌握人工智慧（AI）和半導體等技術，將決定未來全球霸主地位，美國基於國家安全考量，較不容易鬆綁對中國在高科技產業的管控。
至於美中雙方能否在特定領域有合作和協商的空間，劉佩真表示，因氣候變遷、淨零排放等領域，較不涉及未來科技的掌握權，美中雙方較有合作機會。
布林肯見習近平，國關學者：建溝通管道為拜習會鋪路
Tags：
企業如何打造現代開發技術？馬上報名「AWS 現代開發技術嘉年華」，開創現代化開發佈局思維
我們想讓你知道的是
AWS 於 2023 年 6 月 30 日 （五）在華南銀行國際會議中心舉辦「AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
隨著科技的迅速更新與發展，企業市場充滿了各種可能，也意味著更多的不確定性，這也使得企業組織越來越重視在商業模式上的創新、使用者體驗與滿意度回饋、營運效率提升和成本的優化等。 AWS 向來致力於提供創新、快速、敏捷的解決方案，為企業組織帶來更多的競爭優勢，例如無伺服器（ Serverless ）及容器技術，就是幫助企業大幅提升敏捷性、降低運營及管理壓力，讓企業可以聚焦自身業務，在實現創新同時也能具備降低管理成本等彈性優勢。
2023 年 6 月 30 日 （五）， AWS 將於華南銀行國際會議中心舉辦「 AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
活動內容亮點搶先看
當天活動除了許多實際案例分享，更會根據不同主題需求做分場議程，包含產業進階應用場景、無伺服器與容器開發指南、企業現代化遷移。
活動邀請到的講者也都是重量級嘉賓，在產業進階應用的主題裡，樂居的 CTO John Tsai 會跟大家分享樂居如何設計驅動資料設計架構，而在 Track 2 無伺服器與容器開發指南中，則由FunNow 的 Backend Lead Charlie Hsieh 分享 FunNow 如何透過無伺服器現代化架構，讓企業出海走向國際時，發揮關鍵技術應用實力；最後，在 Track 3 企業現代化遷移的主題中，邀請到補教業雲端教學平台 Soarogo 分享如何從單體式現代化到負載百萬流量無伺服器SaaS架構，巨量的資料如何進行遷移？
除此之外，這場免費活動還能讓你：
- 與 AWS 現代開發技術專家面對面交流，獲得實用的技巧和建議。
- 參與多場精彩的技術演講和實戰工作坊，探索無伺服器和容器應用的最佳實踐和案例分享。
- 與來自不同領域和背景的開發者交流，擴展人脈和視野。
有出席有機會！三重好禮免費送
#早鳥禮 : AWS 遮風擋雨自動傘
早鳥報名並出席活動，當天前 100 名至現場報到者即可獲得 AWS 遮風擋雨自動傘 (數量有限，贈完為止)
#問卷禮 : AWS 品牌手提袋
現場參與活動並填寫會後問卷即可獲得 AWS 品牌手提袋 (圖片僅供參考，以實物為準 ; 數量有限，贈完為止)
#現場深度參與禮：AWS 精品咖啡
現場參與並投遞名片乙張及拍照打卡，即可獲得現煮咖啡乙杯 (每人限得一杯，贈送指示以現場公告為準；數量有限，贈完為止)
AWS 現代開發技術嘉年華 活動資訊
活動時間：2023 年 6 月 30 日 | 10:00 AM - 3:15 PM
活動地點：華南銀行國際會議中心 (台北市信義區松仁路 123 號)
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名