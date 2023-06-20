北京精心策劃布林肯訪問小動作頻頻，專家分析：建溝通管道為「拜習會」鋪路

北京精心策劃布林肯訪問頻有小動作，美中關係趨緩但分歧仍深

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京2天，儘管雙方在直航、學生等議題有共識，但在軍事重啟交流、台灣、人權等關鍵議題，雙方分歧仍深；布林肯與中國國家主席習近平會晤在最後一刻才對外公開，被認為是中方精心策劃。

布林肯於北京時間19日晚間結束為期2天的訪問中國行程，布林肯在行程最後終於得與習近平面對面會談，被外界認為美中關係有望開始融冰。

只是行程在最後一刻才對外公開，《華盛頓郵報》（Washington Post）認為這表明這次訪問是精心策劃。《華爾街日報》（ Wall Street Journal）則引述中國官員指出，北京特別安排習近平在會見布林肯前夕與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）會晤，以確保今年與美國人的首度公開會面不是布林肯，而是更友好面孔。

中方對布林肯與習近平的會晤也小動作頻頻。座位安排有別於過去美國國務卿與習近平會晤時對等而坐的慣例，而是習近平獨坐橫排中央的主席位，包括布林肯在內的美中官員分坐左右兩直排，上對下的意味濃厚。

中國國家主席習近平（後中）19日在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，獨坐橫排中央的主席位：

The two countries should act with a sense of responsibility for history, for the people and for the world, and handle China-U.S. relations properly. pic.twitter.com/kD5njxw0Mj — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) June 19, 2023

就連布林肯抵達北京首都國際機場時，並非依循外交禮節由外交部副部長接機，而是由北美大洋洲司長代表。而接機現場也不見紅地毯，更被一些觀察人士認為中國藉機羞辱美方5年來訪問北京的最高層級外交官。

撇開這些小動作，美中雙方都認同這次訪中行的會談「坦誠、實質且具建設性」，布林肯也指出，美中在引導關係重回正軌方面取得進展，雙方同意有必要穩定兩國雙邊關係。

美中也確實在部分議題取得進展，除了直航、學界與商界交流外，中方接受美方邀請，中國外長秦剛將在適當時間訪問華府，繼續雙邊對話。如無意外，應當很快也能見到美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中，商談經濟議題。

儘管在較不具爭議且雙方利益一致處取得進展，但真正重要的議題仍未有突破。布林肯在會後記者會上就直言，雖然屢屢提及，但中方仍拒絕重啟軍事溝通管道。台灣、人權、對中科技出口管制等重大議題依然各說各話。

美中關係從美國前總統川普（Donald Trump）對中國進口商品課徵額外關稅後急劇惡化，加上香港、新疆人權問題，中國在台海、南海日益挑釁的軍事行動，以及全球經濟脅迫、美對中科技出口管制等，讓雙邊關係持續螺旋式下滑。今（2023）年2月中國偵察氣球闖入美國領空事件，還有近來數起美中戰艦與戰機海空近距離遭遇事件，更是讓美中關係降至低點。

布林肯此行主要目的在尋求為美中關係解凍，相較於布林肯與國務院釋放的訊息總是正面且積極，宣稱雙方雖有分歧但仍同意對話，但顯然中方有話要說。

習近平要「美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益」，暗示他的不滿；中共中央外事委辦公室主任王毅更是挑明地要美方停止炒作「中國威脅論」，取消對中「非法單邊制裁」，放棄「對中國科技發展打壓」，不得「肆意干涉中國的內政」。這也反映美中在重大議題上分歧仍深。

President Xi pointed out that the world needs a generally stable China-U.S. relationship. Whether the two countries can find the right way to get along bears on the future of humanity. pic.twitter.com/gHV1QjizTD — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) June 19, 2023

布林肯會習近平，產業專家：美中對抗高科技難鬆綁

（中央社）美國國務卿布林肯昨天會見中國國家主席習近平，產業專家表示，美中對峙關係看似稍微平復，但應屬短期避免擦槍走火的預防性動作；掌握AI與半導體技術，決定未來全球霸主地位，美國將持續加強對中國高科技產業管制，拉盟友抗中的大框架並未改變。

美國國務卿布林肯前天訪問北京，並在昨天下午會見中國國家主席習近平。布林肯是拜登2021年1月就任美國總統後，訪問中國的最高層級官員，此趟訪中行程備受關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真晚間接受《中央社》記者電訪指出，美中對抗的大框架很難因一次見面就改變，畢竟雙方過去幾次見面，也曾出現反反覆覆情況；預計美國未來將維持對中國的管制，並持續拉結盟友抗中，「美中關係很難回到川普時代之前的狀況」。

劉佩真分析，近年來受軍事和地緣政治影響，美中緊張情勢升溫，這次布林肯訪問北京，雙方透過面對面了解和設定彼此的底線，以降低未來衝突引爆的風險。

她指出，美國此前對台韓半導體業者延長豁免期，主要是向盟友展示在高科技產業的掌握權及影響力，即便台韓半導體業者獲得在中國營運的豁免期，短期內也不可能會加大在中國投資。

她分析，受到美中貿易戰波及，美國自身的半導體業及盟友，也因出口管制受到利益損害和限制，加上此次美中高層的北京會面；因此，美國延長豁免期的鬆綁跡象應為預防性動作，以避免美中關係擦槍走火，並就雙方可合作部分作協商和談判。

美中科技戰在未來是否有逆轉可能，劉佩真認為，現階段美中緊繃關係看似稍微平復，但美國在先進設備和核心技術的管控仍握有控制權；由於掌握人工智慧（AI）和半導體等技術，將決定未來全球霸主地位，美國基於國家安全考量，較不容易鬆綁對中國在高科技產業的管控。

至於美中雙方能否在特定領域有合作和協商的空間，劉佩真表示，因氣候變遷、淨零排放等領域，較不涉及未來科技的掌握權，美中雙方較有合作機會。

布林肯見習近平，國關學者：建溝通管道為拜習會鋪路