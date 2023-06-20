侯友宜台大演講拋4國政方針，學生問民調不佳是否換郭選？侯：打死不退

侯友宜台大演講拋4國政方針，將慎重挑時間訪美

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜19日晚間與台大學生對談，他在演講時除首度提出4大國政方針，談及台美關係時表示，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）邀請他到美國訪問，他將慎重挑時間訪美，讓台美關係更加穩定。

侯友宜晚間受邀出席台大政治系學會、亞太青年協會舉辦的「校園總統馬拉松」論壇，談及台灣未來8年台灣面臨的內外部挑戰，並首度拋出合理化房屋持有稅制、提升自我防衛能力、兼顧安全減碳穩定的穩定能源供給，以及恢復台海穩定與和平等4大國政方針。

侯友宜提出「合理化房屋持有稅制」，強調居住是基本權益，房屋不是炒房者獲取暴利的商品，未來推動「可負擔住宅與租金」，包含租屋市場透明化、推動租屋實價登錄、解決租屋黑市。

他提到，租金申報從現在的列舉扣除額改為「特別扣除額」，降低租屋族負擔，並推動房屋持有成本合理化如空屋稅或囤房稅，抑制炒房客牟利。

國防方面，侯友宜提到國防要邁向科技化、網路化、精兵化，「止戰於境外」是最高國安原則，台灣要升級自我防衛能力、提升嚇阻能力，讓外敵不敢進犯；他主張「備戰而不啟戰」，用實力確保和平和利益，絕對不會輕易開啟戰端，同時提高軍人薪資，強化個人軍中專才與未來就業的連結。

兩岸政策方面，侯友宜重申，依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例與中國大陸互動。他強調，過去國民黨執政時代兩岸有交流成果和經驗，未來在對等、尊嚴、友善原則之下重啟兩岸對話，持續推動交流。

能源方面，侯友宜提出在確保核安的前提下，短期因應措施為核電廠延役，中期逐步降低火力發電比重、降低碳排，從現在天然氣和燃煤的80％，降到主要國家的50％至70％。

他說，為補足電力缺口，長期是加速發展風力、光電、地熱等再生能源，加上推動氫能與儲能系統及智慧電網，確保電力穩定、安全、可靠。

談到台美關係，侯友宜透露，一直以來與美方都保持順暢溝通管道，美國是台灣最重要盟友，共享自由民主價值，雙方在互信、互惠、互利的原則下穩中求進，保持台海穩定也符合包含美國等各方利益。

侯友宜強調，穩定兩岸關係、強化台美同盟的目的，就是要讓青年「進入職場，遠離戰場」，他的責任在於穩定台灣這條船，不走偏、不觸礁，再把航權交給年輕人繼續航行。

侯友宜說，台灣下一步要走向「共好」，而不是停留在民進黨「愛台與賣台」的二分法當中，因為共好是不分年齡與世代、彼此團結在台灣永續發展之下，這是他最想實現的「台灣夢」。

台大學生問民調不佳是否換郭台銘選？侯友宜：打死不退

國民黨總統參選人侯友宜19日再度與學生面對面交流，有學生犀利提問，直指侯友宜民調不佳，是否考慮讓鴻海創辦人郭台銘來選，或改支持民眾黨主席柯文哲。侯友宜強調，永不放棄、堅持到最後，打死不退。

國民黨總統參選人侯友宜19日晚間參加由台大政治系學會與亞太青年協會主辦的「2024校園總統馬拉松」論壇，與學生面對面進行各式議題交流。

由於侯友宜日前到政治大學參加「政治進入校園PLUS」與學生面對面交流，遭批答非所問、不知所云，連國民黨內都表示對侯友宜造成傷害，而侯友宜日前也表態，相當重視跟學生的座談會，他會直接面對學生的問題。

而在提問環節中，現場學生提問踴躍，許多問題十分犀利，包含有同學就提問，在餵藥案上，連新北市都管不好該如何治國，還有同學詢問，如果大選選不好是否會請辭新北市長等尖銳問題。

有台大國發所學生就提問，侯友宜多次表明要政黨輪替，但目前民調落後，勝算也不高，如果未來一個月，民調還是未有起色，沒有贏面，是否會婉拒國民黨徵召，讓鴻海創辦人郭台銘來選，或是直接宣布退選，支持民眾黨主席柯文哲，來完成政黨輪替的目標。

侯友宜表示，在他的人生過程中，不管在哪個職位，做任何事，既然設定目標，而且還講出來，為國家犧牲奉獻，他義無反顧，在所不辭。過去他在槍林彈雨底下，永遠沒害怕過，現在是風言風語的箭射向他，也沒有懼怕過。

侯友宜指出，這就是他的人生，只要設定目標就永不放棄，這也是他的態度，他會堅持到最後，絕對不放棄，打死不退。

侯友宜也引述灌籃高手安西教練的台詞，「現在放棄了，那比賽就結束了」，在比賽過程中，他絕對不可能放棄，一定堅持到最後一刻。

對於選不好是否會請辭新北市長，侯友宜說，這是高度假設性的東西。但有同學不滿侯友宜未明確回答問題，要求侯友宜直球對決，引發現場騷動，更有同學質疑主持人、國民黨立委陳以信都不點台大學生。

陳以信則出來打圓場表示，真的不認識現場的同學，不知道他點的人都沒有台大學生。今天大家都在選舉，目的就是希望自己能選上，現在就問說沒選上就要怎樣，這是強人所難。

對於台灣未來的能源政策，侯友宜說，應該讓核二廠、核三廠延役，因為目前世界各國都走向核電廠可使用60年，且核電是乾淨的能源。

侯友宜：憲法中沒有台獨，有本事請台獨金孫來改

國民黨總統參選人侯友19日表示，兩岸關係現在最大的共識就是中華民國憲法，他反對台獨是因為憲法中沒有「台獨」兩個字，如果有本事，請「台獨金孫」來改，這要全民決定，不是誰說了算，這是他的態度。

國民黨總統參選人侯友宜19日晚間參加由台大政治系學會與亞太青年協會主辦的「2024校園總統馬拉松」論壇，與學生面對面進行各式議題交流。在提問環節中，現場學生提問踴躍，問題包含性平、台海兩岸議題、高房價、能源配比、民調落後、國防等，侯友宜皆一一回應。