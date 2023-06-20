參觀鐵達尼號殘骸旅遊潛水器失聯，載有5人當中含英國富豪哈定

（中央社）用於載人參觀知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的一艘旅遊潛水器在大西洋失聯，美國海岸防衛隊今（20）日指出，這艘潛水器載有5人，英國億萬富翁哈定（Hamish Harding）的家屬則表示，哈定就是其中一人。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）證實，這艘載有5人的潛水器，從昨天上午以來就一直失聯。

美國海岸防衛隊在推特（Twitter）發文提到，長度有6.4公尺的潛水器，下潛大約1小時又45分鐘就失去聯繫。

58歲英國富豪商人、探險家哈定的家屬說，哈定是失聯潛水器的其中一名乘員。

哈定18日曾在臉書貼文上寫道，自己很自豪加入本次任務，作為潛艇下潛到鐵達尼號的任務專家：

潛水器所屬的旅遊公司「海洋之門」（OceanGate）以每人收取25萬美元（約新台幣760萬元）的價格進行鐵達尼號殘骸探險活動，公司稍早表示，相關政府機構和深海領域企業正協助搜救行動。

全球最知名沉船鐵達尼號於1912年沉沒，殘骸躺在大約3800公尺深的大西洋海底。

It has been more than 24 hours since a submarine diving towards the Titanic wreck went missing



Latest updates ⬇️ — BBC News (World) (@BBCWorld) June 19, 2023

根據BBC報導，本次失踪的潛水器是一種卡車大小的潛艇，可容納5人，通常在潛水時提供4天的緊急氧氣供應。出航時通常搭載一名領航員、三名付費客人，以及該公司所謂的「領域專家」。 美國海岸防衛隊少將約翰．毛格（John Mauger）在記者會上表示：「我們預計此時可用的救援時間介於70到96小時之間。」 約翰．毛格表示，目前已有兩架飛機、一艘潛艇和聲納浮標加入對這艘潛水器的搜索，但搜索的地區偏遠，使行動變得困難。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航