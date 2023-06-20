【砍樹種電1】憂心花蓮鳳林鎮成「光電板森林」，居民盼開發透明化
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花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲說，鳳林鎮以農業及觀光業為主，其中以飛行傘及輕航機最具特色，遊客享受空中鳥瞰花東縱谷景色風光，無限制地開放光電開放，相信沒有遊客會願意大老遠來花蓮看太陽能板。
文：張祈（中央社記者）
各大企業為了減碳永續經營而種樹，也有光電場開發案需要砍樹，在淨零減碳的政策下，種樹好或種電好的爭議，在各地陸續出現，使用太陽能光電的減碳效果，能夠抵得上多少座大安公園，種植本土樹種又能產生少多碳匯，一般民眾可能難以理解，而且本土的森林碳匯目前算不清楚，方法學還在建立中。
中央推動能源轉型，發展太陽光電，花蓮縣鳳林鎮位於花東縱谷，據業者分析是縱谷線日照時數最長的區域，平坦又寬廣，近年受到光電業者相中，爭相申請地面型太陽光電開發案。
新光集團率先釋出兆豐農場未開發林地，規劃與3家光電業者合作，預計在總面積超過600公頃的造林地架設太陽能板。台糖也配合中央政策釋出「林相不佳」造林地，雖然還沒動工，但砍樹種電疑慮聲浪至今未停息。
根據時代力量花蓮服務處統計，光是花蓮鳳林鎮光電開發案就超過30件，面積約1701公頃，還不包含私人土地申請案，若全獲核准設立，總面積恐達2000公頃，且逐漸朝光復鄉、萬榮鄉及壽豐鄉擴散。
目前已經動工設置的大型光電開發案，只有兆豐農場與生豐電力合作的66公頃光電場，位於花44線上，鄰近豐坪大橋。
生豐光電設置區因部分土地屬於公有地，為農水路預定用地，業者依「原住民族基本法」在鳳林鎮中興部落召開諮商同意權投票會議，投票結果，中興部落戶數約80戶，46戶同意，6戶反對。
中興部落族人高進福說，生豐光電開發區域過去是河床地，早期族人會在這裡捕魚、戲水，直到新光集團接手後才復育成現在樹林茂密的模樣。
高進福坦言，部落諮商同意通過後，有接到幾通匿名電話，質疑「族人為何要許可開發」。他無奈地說，責任不該在族人身上，開發位置大多是新光集團私人土地，族人沒立場阻止別人開發，只能就「農水路預定用地」部分執行諮商同意。
對於外界質疑部落拿回饋，他說，生豐僅承諾每年回饋部落新台幣5萬元，部落沒有被利益收買。
高進福說，有光電業者試圖向族人以1年租金新台幣40萬價格租農地種電，比種作物收成價格更好，「不用勞動就能收錢，很誘人，差點就簽下去」，經族人勸說了很久才成功阻止，他說，大企業要怎麼做管不到，但族人的地一定要捍衛守護。
生豐電力從動工到完工，高進福與族人經常繞去觀望，他說，因鄰近土地仍是林木，而且離部落較遠，目前沒有感受到太陽能板帶來的反光或其他影響，但若持續擴大面積，是否會帶來影響就不知道了。
對於光電開發，住在兆豐光電開發預定地正前方的居民有苦難言，從北部移居花蓮5年的劉姓居民說，嚮往花蓮青山綠水的風景，退休後舉家搬來，在鳳林鎮經營民宿，沒想到太陽能板也搬來了。
社區7戶住宅就在兆豐光電預定地正前方，直到業者開完地方說明會後，他們才知道「自己家是太陽能板景觀第一排」，7戶住戶甚至都沒有收到說明會通知。
劉姓居民強調，支持政府開發綠能發電，但不認同偷偷摸摸的開發手段，應該經全盤規劃，與在地溝通討論，而不是任憑業者有地就開發，罔顧對環境、周邊居民、觀光產業的影響。
劉姓居民也質疑，動輒上百公頃的光電開發將砍伐上萬棵樹木，生態環境勢必帶來衝擊，卻不用進行環評，認為開發太草率；且兆豐光電開發地鄰近台9線，民眾開車到鳳林玩會有一大片光電板迎接，對觀光門面也將大大扣分。
劉姓居民說，現在遇到房客入住後，都會提醒多看眼前的綠樹景色，很可能再過幾年就會變成光電板森林，感慨地說「看一次少一次」。
花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲說，鳳林鎮以農業及觀光業為主，其中以飛行傘及輕航機最具特色，遊客享受空中鳥瞰花東縱谷景色風光，無限制地開放光電開放，相信沒有遊客會願意大老遠來花蓮看太陽能板。
她也提到，支持政府發展綠能，但大型開發案帶來林地砍伐、破壞景觀、改變地表微氣候會不會影響植物，影響周邊環境等疑慮，政府仍應該更審慎評估，認為大型光電開發案應納入環評機制。
李美玲說，很多年輕人返鄉租地種田、種西瓜，如今加上光電業者來搶地，光電板一放就是20年，若沒有把關控管數量及面積，憂心會造成農業經濟面損失，等到發現糧食不夠才要種，就來不及了。
徐姓鎮民說，鳳林鎮就像一片美麗的衣服，光電開發就像一塊一塊的縫布，東一塊、西一塊毫無規則的補丁分散各區域，「這還是好看的衣服嗎？」
因開發案件資訊封閉，基層鄉鎮還得四處打聽是否靠近光電開發地，避開「光電地雷」，免得花錢、花時間規劃的景點設施，也成為光電板風景區。
鳳林鎮公所秘書徐誌謙直言，光電開發亂源就是缺少地方溝通，不尊重地方發展願景，私人土地若要開發，完全不需告訴地方政府，公所只能透過涉及公有的國產署土地或原住民保留地，需申請召開部落會議才能得知。
徐誌謙表示，開發資訊不透明，是導致民意反彈的導火線，建議中央政府通盤考量國土規劃，設置光電專區，讓地方衝擊降到最低，也能方便管理。
徐誌謙認為，沒有地力生產的區域如河床、高污染農地或掩埋場都很適合設置，他以鳳林掩埋場為例，公所配合環保署政策，在封閉垃圾掩埋場上放架設太陽能板可增加土地利用價值，也可避免太陽直射造成沼氣生成。
相較中央積極推動地面型太陽光電，花蓮縣府更偏向爭議較小的屋頂型光電板。花蓮縣府統計，民國109年至112年地面型同意備案及設備登記分別為生豐電力及昱鼎能源承接的鳳林鎮封閉掩埋場光電場各1件；屋頂型同意備案670餘件，設備登記403件，數量差距很大。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。