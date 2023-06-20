【砍樹種電2】台糖要在港墘農場種電，地方民眾反對砍除20年造林地

文：蔡智明、曾智怡（中央社記者）

各大企業為了減碳永續經營而種樹，也有光電場開發案需要砍樹，在淨零減碳的政策下，種樹好或種電好的爭議，在各地陸續出現，使用太陽能光電的減碳效果，能夠抵得上多少座大安公園，種植本土樹種又能產生少多碳匯，一般民眾可能難以理解，而且本土的森林碳匯目前算不清楚，方法學還在建立中。

台糖釋出土地開發太陽能光電場，其中嘉義縣東石鄉港墘農場預計砍除20年造林地，當地村民反彈，雙方協調未果，持續僵持中，村長們不反對光電，但砍樹種電就不行。

東石鄉港墘農場靠近海邊，77公頃園區內造林種植8萬5000棵木麻黃等防風耐鹽害樹種，台糖日前向地方鄉親說明東石港墘農場光電場開發案，遭遇多名村長反對。

港墘村長嚴玄明告訴《中央社》記者，日前台糖公司與光電公司的人來找他，提出高額的回饋金，希望他與港墘農場周遭的其他民眾不要再反對光電場設置。

嚴玄明說，村民反對種電不是要回饋金，如果今天台糖設置的地點真的是一片荒地，他們都沒意見，也樂觀其成；但是台糖是要把20年前向中央申請獎勵造林的77公頃林地砍掉架設光電面板，是本末倒置，是不環保、也不節能減碳的作法。

在地方居民眼中，港墘農場不只生態豐富，也提供了休憩場地，大家都捨不得好好的樹要被砍掉，雖然台糖說明場址是經內政部及農委會皆認定「林相不佳」，這說法卻無法服眾。

民進黨立委蔡易餘表示，台糖公司目前預計在港墘農場將造林20年將砍樹種電，讓人聽了無法接受。站在保護農地充分利用的角度，他反對台糖砍樹種電。

東石鄉長林俊雄也參加台糖種電說明會，他說，地方不反對綠能但反對砍樹種電，公所站在公部門的第一線，理應配合國家能源政策，但是如果相關單位無配套措施，鄉親仍持續反對砍樹種電，公所將以民意為依歸。

「種電能或許能讓窮鄉僻壤翻身，減緩人口流失」家住義竹鄉的蔡姓民眾說，義竹很多魚塭都租給太陽能光電業者種電，漁民增加不少收入。

從彰化、嘉義到雲林沿海一帶，近年長出了一片一片光電板，蔡姓民眾強調，光電面板改變了農村的景觀，這是不可否認的；不過，並不是人人都喜歡種電，有些人可能是想從中撈一些利益，有的人則認為破壞景觀。

Photo Credit: 中央社 嘉義縣四處可見太陽能光電板，圖為中埔鄉公館滯洪池的浮力式太陽能發電系統。中央社記者蔡智明攝 112年6月19日

他說，光電場甚至可能會影響候鳥的生存，幾年前中央規劃在布袋鹽田濕地廣設光電板，就遭環保團體強烈抗議，才縮減開發面積。相關單位要在任何地方種電，應該要事先協商說明。

台糖表示，港墘農場光電案現由廠商規劃設計中，後續會送相關主管機關審核，通過後才能開發，台糖立場始終如一，會持續傾聽各界聲音、加強地方溝通。

無獨有偶，台南市仁德區港墘農場種植有3萬棵樹木，也面臨台南市要徵收土地開發綠能產業園區，全案進入環保署環評專案小組初審階段，環保及護樹團體發起搶救「台南都市之肺」，要求綠能產業園區另覓他址。

作為平地造林規模達1萬餘公頃的「大地主」，台糖在全台釋出約677公頃，助攻國內能源轉型的綠能目標，在轉做光電部分，除了台南七股案已完工，另外有8案在申設階段。嘉義東石、雲林古坑、台南仁德、花蓮鳳林、屏東萬巒等地，都有台糖的土地要釋出。

台糖強調，會改做光電的林地，都是表土流失、石礫祼露、低窪淹水及林相不佳土地，也經內政部確認不屬於環境敏感地區，並經農委會評估每公頃林木蓄積量25立方公尺以下，同時排除「具生態棲地價值」的林地。

針對砍樹種電是否考慮過異地補種植樹，台糖表示，根據東華大學研究，光電減碳效率比平地造林多出53倍，開發案場若有公園綠地、隔離綠帶規劃，林木可以移植過去。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀