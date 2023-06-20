【砍樹種電3】環評承諾「造林抵碳」僅1件，開發業者觀望成本效益

文：張雄風、曾以寧（中央社記者）

各大企業為了減碳永續經營而種樹，也有光電場開發案需要砍樹，在淨零減碳的政策下，種樹好或種電好的爭議，在各地陸續出現，使用太陽能光電的減碳效果，能夠抵得上多少座大安公園，種植本土樹種又能產生少多碳匯，一般民眾可能難以理解，而且本土的森林碳匯目前算不清楚，方法學還在建立中。

在淨零排放的政策下，台灣許多開發案環評書提出溫室氣體增量抵減的辦法，然而過去1年確定承諾「造林」抵減碳排放量的案件數只有1件，種種因素讓許多開發業者觀望。

今年1月中，中佳電力公司燃煤改燃氣機組環評案通過初審，為了抵換空污及溫室氣體減量，中佳預計在台中市、彰化縣將老舊機車汰換成電動機車2000輛；不僅如此，還與台大合作擴大造林，在南投種樹1萬5000株。

在環評審查中，開發單位為達到溫室氣體增量抵減的要求，很多是與縣市合作，如汰換老舊汽機車，改為電動車等，或是增設太陽能光電板，開發範圍達50公頃以上的工業、科學園區等大多如此；如果開發範圍涉及樹木移除，則要另外覓地進行移補植。

環保署官員表示，回顧過去1年間，真正在環評結論中納入「造林」一詞的，也就只有「中佳燃氣複循環電廠興建計畫」，承諾將栽植1萬5000株林木，預計於5年內完成栽植作業，總計造林面積10公頃。

另外，像「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」則是輔助高雄市政府，於南星路、林園區等周邊種植至少1000株喬木、灌木，但並未明確指出是「造林」。

氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴告訴《中央社》記者，企業如果有意造林經營碳匯，目前全台至少有1家機構可供認證，經認證後可再送環保署審查，確認無誤就可以獲得。

對於種樹造林能抵減多少碳排放量，所涉及的碳匯如何計算，黃偉鳴說，農委會已訂定「造林與植林碳匯專案活動」溫室氣體抵換專案減量方法、經環保署於2019年審查通過並公告。

根據申請條件，造林與植林面積要0.5公頃以上，並規定申請地在2000年之後不是森林，黃偉鳴說明，主要是防範有人砍掉原本的大樹，種植新樹小樹，這就失去最初計算碳匯的目的。

然而，黃偉鳴也提到，依照專案活動辦法申請抵換碳排的造林案件只有個位數。因為造林1公頃面積，1年可減少約10公噸溫室氣體，可是申請林地維護的時間至少要10年，讓各界比較觀望。

在維護部分，黃偉鳴點出林地管理也會是一個問題，譬如在種樹、養護的過程中發生森林大火的意外，碳匯的計算就要重新檢視；另外，如包含生物多樣性、投入時間成本與效果等，這些在國際上仍有許多意見交流。

由於「造林與植林」是在沒有樹林的地去種樹，國際上也有維護既有林地、計算碳匯的方法，農委會還在研議新的方法。黃偉鳴說，這部分涉及森林管理，但對照新植樹的減碳效果，可能又更少一點，仍待進一步計算。

根據「2022年版國家溫室氣體清冊報告」，目前台灣估算土地利用、土地利用變化及林業部門排放源分類中，僅針對「林地」有列溫室氣體排放源與移除源的方法學及排放係數，其他土地利用部分，諸如農地、牧草地、濕地甚至收穫林產品等皆未有方法學及排放係數估算。

林務局說明，針對林業類別所提出「造林與植林碳匯專案活動減量方法學」，作為新植造林碳匯計量標準；此抵換機制依據氣候變遷因應法，將修正為自願減量專案機制，後續農委會將配合環保署相關子法訂定，增列森林經營、竹林經營、紅樹林等方法學。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀