澤倫斯基讚反攻進展順利，北約秘書長：7月峰會不會正式邀請烏克蘭加入

澤倫斯基讚反攻進展順利，俄通報前線戰況激烈

（中央社）俄羅斯18日通報在烏克蘭前線的3個地區發生激烈戰鬥；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則稱讚烏軍擊退敵人攻勢，並稱反攻行動進展順利。

俄烏對1000公里長前線作出上述戰況評估。由多位非洲領袖組成的高級代表團17日才剛結束與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的會談，但莫斯科或基輔都對尋求化解衝突的代表團並不領情。

由俄羅斯扶植的札波利沙州官員羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，烏克蘭已重新奪回札波利沙州南部的皮亞季哈特基（Piatykhatky），且在俄羅斯大砲火力下堅守這個村莊。

羅戈夫在通訊軟體Telegram說：「儘管損失巨大，但是敵人『波浪式』的攻擊取得成果。」

俄羅斯國防部在每天更新的通報中，並未提到皮亞季哈特基。烏克蘭武裝部隊總參謀部晚間的通報也未提到這一村莊。

烏克蘭上週在反攻開始時，曾稱奪回附近居住區、洛布科韋（Lobkove）和更東邊頓內茨克地區（Donetsk）的幾個村莊。

烏克蘭總統澤倫斯基稱讚烏軍在東部戰鬥熱點之一阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近「非常有效地擊退了敵人進攻攻勢」。

澤倫斯基在18日晚間發表視訊談話時說，期待已久的烏克蘭反攻行動進展順利。

北約7月峰會，秘書長稱不會正式邀請烏克蘭加入

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）19日表示，北約領導人7月中旬在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會時，不會邀請烏克蘭加入北約。

《路透社》報導，史托騰伯格在柏林（Berlin）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面後告訴記者：「在維爾紐斯峰會上，以及準備峰會期間，我們不會討論遞出正式邀請。」

但他說，領導人們會討論如何拉近烏克蘭與北約的距離。

史托騰伯格同時示警，不應接受烏克蘭陷入冷衝突（frozen conflict，武裝衝突結束但沒有和平協議或其他各方滿意的方案，衝突隨時會重啟）來換取戰爭結束。

他說：「我們大家都希望這場戰爭結束，但公正的和平意思不能是凍結這場衝突、接受俄羅斯要求的協議。」

烏克蘭重建經濟計畫，初期盼獲400億美元資金

烏克蘭政府高層官員在本週峰會舉行前向《路透社》透露，飽受戰爭蹂躪的烏國正為重建國家經濟的「綠色馬歇爾計畫」（Green Marshall Plan）第一階段，初步尋求400億美元資金。

政界與金融界人士21日將在倫敦召開為期2天會議，討論烏克蘭短期融資問題，以及長期經濟重建工作。這場會議由烏克蘭和英國共同主辦。

世界銀行（World Bank）推估烏克蘭重建將耗資4100億美元，是烏克蘭國內生產毛額（GDP）的3倍。自俄羅斯2022年2月全面入侵以來，外部支持者已對烏國投入590億美元來緩解融資需求。

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副主任舒爾馬（Rostyslav Shurma）針對重建初步階段提出400億美元的數字，並稱首重將放在鋼鐵產業。

烏克蘭2021年的GDP有10％是由鋼鐵產業貢獻，占出口總值的三分之一，並提供60萬個就業機會。鋼鐵產業的碳排放量也占總碳排的15％，舒爾馬對此表示，如今是個好機會，來建立由再生能源推動的產業。

他告訴《路透社》：「如果必須重建，那麼利用新技術以綠色方式重建是十分合理的。我們的願景是要在烏克蘭打造產量達5000萬噸的綠色鋼鐵產業。」

這將使烏克蘭成為全球最低廉的綠色鋼鐵供應商，並成為歐洲推動脫碳化的一大助力。

為了籌措初期所需的200億到400億美元資金，烏克蘭計劃由產業、公私營部門的利益相關者組成聯盟來制訂計畫。

舒爾馬表示，預備工作預料耗時約1年至1年半，「但實際建設，只有等待戰爭結束才能開始。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航