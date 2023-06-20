「到底是誰送的？」德國波茨坦公園石獅子來自花蓮，身世之謎待解

（中央社）德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡矗立一對石獅子，基座則刻有HUALIEN TAIWAN ROC字樣，來自德國的求助信件，寄至花蓮縣文化局長信箱，希望能獲得協助解開石獅子身世之謎。

Photo Credit: 花蓮縣文化局提供 via 中央社 德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡矗立一對石獅子。

花蓮縣文化局視覺藝術科長林鍾妏昨（19）日接受《中央社》記者訪問表示，經詢問過當時的花蓮市長魏木村，得到答覆是「不曾致贈石獅子給德國」。

林鍾妏查找資料、詢問相關人員，確認花蓮縣政府、花蓮市公所並未與波茨坦市締結姊妹市，而石獅子基座上僅刻HUALIEN TAIWAN ROC（花蓮台灣中華民國），未有哪一個單位署名。

Photo Credit: 花蓮縣文化局提供 via 中央社 德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡矗立一對石獅子， 基座上刻有HUALIEN, TAIWAN, ROC字樣。

林鍾妏說，花蓮石雕藝術家許禮憲培育了無數石雕新血，他早年曾在榮民大理石工廠工作，許禮憲看了波茨坦的石獅子照片，研判是出自榮民大理石工廠的作品。可惜榮民大理石工廠拆除時，未留下任何歷史資料，只能從當時的員工口中知道，那個年代曾經接過外交部委託訂購雕刻石獅子的訂單。

花蓮縣文化局的局長信箱日前收到一封來自德國波茨坦的信件，並附有多張石獅子照片，署名Wolfgang Moertl表示，「波茨坦這裡有兩隻大理石獅子，是台灣花蓮於1993年為紀念建市1000週年贈予波茨坦市。我正在準備一個關於波茨坦景點的講座，我還想報告兩個大理石獅子。」

對於這一對來自花蓮的石獅子緣由，信中說：「波茨坦沒有人能回答，波茨坦市政府和台北駐柏林代表處都幫不了我，所以希望花蓮市政府能有專人回答我的問題。」

信中提出幾個疑問，包含「花蓮為什麼要為波茨坦建市1000週年，獻上這麼貴重的禮物？花蓮為何知道波茨坦有1000年的歷史？花蓮與波茨坦的接觸是怎麼來的？這兩隻大理石獅子是在台灣製造，然後用船舶或飛機運送到德國，還是在德國製造？」

信中也問及石獅子的文化意涵，「帶鈴鐺的胸帶和裝飾尾巴象徵什麼？我讀到獅子頭上捲髮的數量是有意義的，被保護的人等級越高，獅子的捲毛就越多。據說中國最高級別官員的獅子有13個捲毛，波茨坦石獅子每隻都有大約40個捲毛，那是什麼意思？」

Photo Credit: 花蓮縣文化局提供 via 中央社 德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡矗立一對石獅子，花蓮縣文化局長信箱收到來自德國的求助信件，信中附有照片詢問石獅子頭部捲毛數量的意義。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航