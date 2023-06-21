美國的父親節為什麼是6月第三個星期日？原來和一位單親爸爸有關
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索諾拉是斯坡坎的知名藝術家和詩人，她的母親不幸於分娩時過世，從小和五位兄長是由父親撫養長大。1909年，索諾拉那身為內戰退伍軍人的父親過世，在同年母親節當日，索諾拉在衛理公會教堂聆聽牧師講道時，忽然有了一個靈感：為何沒有一天，是能特別感謝照顧她長大成人的父親呢？
文：華盛頓編輯室
上週日是全美慶祝父親節的日子，和台灣選在8月8日不同，美國父親節是在6月的第三個禮拜天。而這個日子的出現，是和一位單親父親有關。
說到美國華盛頓州第二大城斯坡坎（Spokane），許多人想到的是美國大學籃球（NCAA）強隊岡薩加大學（Gonzaga University）的所在城市，過去曾效力於猶他爵士隊的傳奇控球後衛史塔克頓（John Houston Stockton），便是出生斯坡坎也是岡薩加校友。
除了籃球，其實還有一個日子能讓斯坡坎感到驕傲，那便是每年6月第三個禮拜日的美國父親節，是由一位斯波坎居民所發起。
美國史上公認的第一場父親節活動，是1908年7月5日於西維吉尼亞州的威廉姆斯衛理公會教堂所舉辦。1907年12月，位於莫農加（Monongah）的費爾蒙特煤炭公司（Fairmont Coal Company ）礦井發生爆炸，造成362名礦工死亡，是美國史上最嚴重的礦難。
當時過世的礦工中有250人是父親，更留下約1000名孤兒，其中一名礦工的女兒格蕾絲（Grace Golden Clayton，1875-1958）便向牧師建議，希望能特別紀念因公過世的父親們，因而有了美國史上首場父親節紀念活動。不過這場活動並未成為慣例，而是來自斯波坎的索諾拉（Sonora Smart Dodd，1882-1978），推動讓「父親節」成為美國國定紀念日。
索諾拉是斯坡坎的知名藝術家和詩人，她的母親不幸於分娩時過世，從小和五位兄長是由父親撫養長大。1909年，索諾拉那身為內戰退伍軍人的父親過世，在同年母親節當日，索諾拉在衛理公會教堂聆聽牧師講道時，忽然有了一個靈感：為何沒有一天，是能特別感謝照顧她長大成人的父親呢？
索諾拉的這個想法後來獲得斯坡坎當地基督教青年會（YMCA）領導人和斯波坎部長級聯盟（Ministerial Alliance）的支持，因而讓斯波坎市長和華盛頓州長簽署公告，並在1910年首度舉辦了父親節的慶祝活動。原本索諾拉的構想是在6月5日父親生日當天舉辦，但因種種困難而推遲到6月19日，也就是當年6月的第三個週日。
這個節日也漸傳播到全美各地，1914年美國總統威爾遜（Woodrow Wilson，1856-1924）批准了慶祝父親節的提案，1916年更拜訪斯波坎以參加慶祝活動，而維吉尼亞州和紐約州則分別在1921年和1936年成立了父親節委員會。
在接下來超過半世紀的日子裡，1966年的時任美國總統詹森（Lyndon B. Johnson，1908-1973）簽署公告，定調6月的第三個星期日為父親節。 六年後，總統尼克森（Richard Nixon，1913-1994）正式將父親節定為國定紀念日，不僅如此，這個節日更從國家紀念日成為世界性節日，英國、日本、印度等國家同樣選在這天慶祝父親節。
而如同推動母親節的關鍵有商業合作的背景，索諾拉也在宣導父親節過程獲得領帶、煙斗等販賣男性商品公司的贊助，自1938年開始，更獲得紐約男裝零售商聯合會成立的「父親節委員會」的支持。1974年，索諾拉在斯坡坎舉辦的世國博覽會上獲得表揚，2008年，在斯波坎慶祝父親節百年慶典的前兩年，索諾拉曾居住並建於1913年的德多德之家 （Dodd Home）被列入國家史蹟名錄。
如果今日你造訪這座位於斯坡坎南方的老宅時，在這座工匠風格房子的前院，你會看到一塊紀念索諾拉的碑文，上頭寫著「父親節之母」。
本文經華盛頓編輯室授權轉載，原文刊載於此
原標題：一位單親父親對女兒的愛，讓她在這一天發起全美慶祝「父親節」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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