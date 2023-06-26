將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感

將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。

利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家

近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。

房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？

線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦

將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。

Photo Credit：TNL Brand Studio

步驟1：上傳申請文件

文件列表

購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」

轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」

擔保品出租中：請上傳「租約」

有保證人：請保證人填寫相關資料

步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保

拆解流程

火速進行「電話照會」 再接「溝通核貸條件」 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定 最後進行「視訊對保」

步驟3：抵押權設定

可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。

步驟4：撥款

核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。

購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。