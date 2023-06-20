國台辦同意恢復台灣釋迦輸入中國，農委會：全台果園上千家只開放台東25家，象徵性意義比較大

中國國台辦今（20）日宣布，經綜合評估相關整改措施後，決定即日起恢復台灣釋迦輸入，但「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」，中國國民黨表示樂見其成，不過我國農委會表示，公告名單僅有台東25家果園、14位農民獲得許可，「光是台東農民就不只14位」，認為象徵意義比實際銷售大。

中國在2021年9月20日起以檢疫出有害生物介殼蟲為由，暫停進口台灣釋迦和蓮霧，台灣雖於同月提送檢疫管理規範給中方審查，但沒有獲得中方正面回應。國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴本月17日赴福建廈門參加海峽論壇，雙雙呼籲中國加快開放台灣釋迦，而中國國務院今日作出回應。

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日上午透過新聞稿表示，「一段時間以來，中國國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士多次向大陸有關方面表達恢復台灣番荔枝輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸番荔枝（釋迦）安全」。

朱鳳蓮表示，近期台東縣方面提供了部分業者的整改情況，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自6月20日起恢復台灣地區番荔枝（釋迦）輸入，輸大陸番荔枝（釋迦）須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

朱鳳蓮並說，中國大陸秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣民眾，願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

國民黨今日發表聲明，針對中國恢復輸入台灣釋迦表示「樂見其成」，國民黨強調，這也證明長久以來國民黨所主張兩岸交流對話、關注基層民生、務實解決問題路線的正確性和有效性；相信兩岸只要秉持以人為本、民生為先的精神，務實的協商溝通，「沒有什麼問題是解決不了的」。

台東縣長饒慶鈴隨即召開記者會，表示今年初副縣長王志輝率領產、官、學界前往北京與陸方海關總署說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」，獲陸方高度贊同。饒慶鈴說，日前她利用參與廈門海峽論壇的機會再度為農民請命，終獲得陸方正式同意，除代表地方向各界表達謝意外，也希望能起示範作用，透過良性溝通與具體提升品質作為，的確可以讓台灣農產品再次叩關。

媒體問饒慶鈴，前往參加海峽論壇前是否預測到中國在海峽論壇後就會開放釋迦進入。饒慶鈴開心說，「我不會知道啊，真的沒想到會這麼快」。

Photo Credit: 中央社 台東縣長饒慶鈴（中）20日舉行記者會，感謝各界努力及中國善意回應。

農委會：全台供果園超過1000個，中國只放行25個果園

不過我國農委會表示，台灣鳳梨釋迦產業共有1009個供果園和50個包裝廠，目前只有台東25個供果園、3家包裝廠、14位農民獲得許可。

農委會國際處副處長林志鴻接受《關鍵評論網》訪問表示，有些農民不是只有一個果園，部分供果園的登記編號重複，今天國台辦公布未來可以銷售到中國的只有14個農民在25個供果園生產、送往3個包裝廠的鳳梨釋迦才可以，林志鴻說，「這個數量很少」、「光是台東的農民就不只有14個」，林志鴻認為，中國國台辦的放行「象徵性的意義比較大」。

林志鴻表示，在2021年9月之前，台灣釋迦九成都是銷往中國，每年銷往中國1萬3000多噸，被中國禁止輸入後現在開拓其他市場需要時間，外銷沒有以前那麼多，現在每年約8000多噸外銷，主要是香港。

農委會則強調，目前「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台尚未接獲中方通知重新開放輸入鳳梨釋迦，也未提供註冊登記之條件，農委會表示，國際貿易須經雙方中央政府進行諮商，動植物防疫檢疫更涉及公權力執行，呼籲中方在此平台下溝通諮商檢疫規範，讓所有包裝廠和果園有一致規範可循。

農委會也呼籲，針對仍遭中方暫停進口的農漁產品，希望中國大陸依據國際貿易規範，與我方進行技術對話，儘早恢復貿易。在此同時，農委會將持續改善外銷產業鏈、開拓外銷市場，讓更多台灣優質農產品行銷全球。

中國目前禁止台灣輸入的農漁產品還包括鳳梨、蓮霧、柑橘類水果、石斑魚、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚等。

基進黨：選舉到了，中國要幫國民黨「做政績」

針對中國解禁台東釋迦進口，台灣基進黨高雄市議員張博洋表示，中國將水果貿易當成統戰政策工具已眾所皆知，如今「選舉到了」，要幫國民黨做政績，才開放釋迦進口，然而一旦不合中國意，又將隨便找藉口禁止，把政治凌駕於經濟，不穩定的商業關係反倒容易傷害農民。

張博洋指出，近年因中國封殺，反而讓台灣走出一條活路，努力設置冷鏈等設備，提升農產外銷技術，也積極開拓世界各國通路，讓台灣水果走向世界，唯有如此才能讓農民有穩定收入，不隨中國心情影響。

張博洋提醒，「政策買票只是一時，政治封殺則是隨時」，近來藍、白政客又想走親中老路，卻忽略中國內部不穩，年輕人紛紛躺平、放棄希望的惡劣狀況，一旦台灣被併吞，失去政治價值，只會成為二等公民，別說賣水果，恐怕連種水果都隨政府心情搖擺。

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核稿編輯：楊士範