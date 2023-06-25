《溟溟》觀影心得：期望一段關係被經營下去，重要的永遠只有此時此刻該怎麼延續

（以下含有劇透）

《溟溟》這部電影，是一部充滿意象的片，導演在電影中，透過許多場景的轉換，讓很多片段並未被清楚的說明。編導看似讓男主角在夢中找尋前世記憶，但他的夢就是他的前世記憶這個假設，其實電影中一直並未明確證實。

電影中描述了莫子儀飾演的男主角遭逢的「失意」，他是一位將生命奉獻給研究的天文學家，遇見了班上一個女學生，聽到了對方的夢境，便一股腦兒地把自己的夢境投射到了對方身上，認為自己就是夢中的那個原住民，跟著女學生一起在前世看星星。

男主角與妻子和家庭的關係相當疏離，他一直以為班上那位女學生，才是他要找的人，直到最後，他看見同校學弟佔有了那個女學生，他才恍然大悟，也許自己根本不是這齣戲的主角。

於是決定重新把重心轉回到家庭上，才發現自己忽略了家庭已久，女兒的畫作上，居然沒有父親這個角色。

Photo Credit: 《溟溟》劇照

我們的人生，是否也有這樣迷茫的時候？我們原先有了婚姻或伴侶，但因為職場或是人生失意，感情跟著失和或淡去，覺得原有的一切，都像是生命中平凡無奇的行道樹。

失意是人生必經之路，但走歪的人生還是可以回到正軌

我們的生命，都會有陷落的時候。在陷落時，也許我們會特別相信算命、解夢、預言等等。