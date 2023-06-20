印度熱浪導致170人死亡、中國北部高溫飆破40度，中印增加向俄國購買燃料
我們想讓你知道的是
印度人口最多的2個北方的邦近日被熱浪襲擊，目前已有將近170人死於熱衰竭相關的疾病。而中國北部多處氣溫超過攝氏40度。專家預測，今年可能會是有紀錄以來，中國氣溫最高的1年，而聖嬰現象是導致高溫的原因之一。同樣受熱浪影響的墨西哥東北部城市已經下令，學生每天只需到校2小時，以避免高溫對健康造成的傷害。
全球多處被極端高溫襲擊，印度北方近日高溫達攝氏45度，導致近170人死亡、地區醫院停屍間量能不足；過去1週，中國北部多處氣溫達攝氏40度，專家預估今（2023）年將會是中國最熱的1年；而墨西哥正經歷20年來最嚴重的熱浪，西部海岸也有數百隻海鳥，因聖嬰現象餓死。
印度45度高溫導致170人死亡
《BBC》與《美聯社》報導指出，印度人口最多的2個北方的邦近日被熱浪襲擊，截至6月20日，已經有將近170人死於熱衰竭相關的疾病。
印度北方邦（Uttar Pradesh）在過去幾天內，已經有119位民眾被熱死。而鄰近的比哈爾邦（Bihar state）也有47人因熱衰竭而死。
北方邦巴利亞地區（Ballia distric）最大的醫院表示，醫院有54位患有慢性疾病的老人死於熱浪，而在那之後，停屍間就滿了，無法再容納更多的屍體，醫院也要求部分家屬將親友的遺體帶回家。
「有很多人正死於高溫，導致我們連1分鐘的休息時間都沒有。光是週日（6月18日），我就運送了26具遺體。」靈車司機亞達夫（Jitendra Kumar Yadav）向《美聯社》表示。
熱浪導致巴利亞地區供電不穩，醫院沒有能使用的冷氣機，用來儲藏藥品的冷卻裝置也無法正常運作。而持續湧入的病患，使醫護人員不得不連續幾天加班。醫院內部環境也變得骯髒，走廊散發著尿液與垃圾的氣味，《美聯社》報導指出，醫院混亂的場景，使人想起Covid-19疫情流行時的景況。
巴利亞地區官員表示，目前地區醫院內的重症病患，正被轉移至附近大城市的醫院，如瓦拉納西（Varanasi）地區醫院等。而政府將會挹注更多的醫療人力與資源，到熱浪最嚴重的2個邦的醫院，以因應民眾的就醫需求。
印度氣象局表示，如果氣溫超過攝氏45度，政府就會宣布熱浪警報，呼籲民眾減少外出。氣象局的科學家告訴《美聯社》，「過去幾天裡，我們不斷發布熱浪警報。」
《BBC》的報導引述期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究指出，與2000年至2004年相比，2017年至2021年印度因極端高溫而死亡的人數增加了55％。
2023恐成中國最熱的1年，用電量增，向俄羅斯買大量煤礦
《環球時報》指出，中國北部在過去1週，受到嚴重的熱浪襲擊，多處氣溫超過攝氏40度。氣象學家預測，今年可能會是有紀錄以來，中國氣溫最高，或是第2高的1年，而聖嬰現象是導致高溫的原因之一。
自6月13日以來，攝氏35度以上的高溫襲擊了中國多個地區，包含內蒙古自治區、北京、天津、河南、山東、江蘇與安徽省，其中有些地區氣溫超過攝氏37度。
報導指出，由於聖嬰現象的影響，中國華北、華中地區，以西北部在今年夏季，將可能會出現極端高溫，其中一些地區可能會經歷持續超過30天的高溫。
《彭博社》報導指出，襲擊亞洲的熱浪，使印度與中國增加向俄羅斯購買原油、天然氣與煤礦的數量。今年4月份，俄羅斯向亞洲國家出口了760萬公噸的煤炭，比過去一年增加了3成的購買量。而4月份液化天然氣的輸送量，上升至40萬噸，為今年迄今為止最高的購買量。
被熱浪襲擊、急需燃料發電的中國與印度，是俄羅斯目前最大的化石燃料買主。來自2國的大量訂單，已經使俄羅斯石油的出口量回到烏俄戰爭開戰前的水準。而4月份俄羅斯有3分之2的煤礦產出，最後運往亞洲國家。
《印度快報》亦指出，孟加拉、泰國、寮國、巴基斯坦與斯里蘭卡也歷經了嚴重的熱浪，用電需求大增。因此寮國、巴基斯坦與斯里蘭卡，也加入向俄羅斯購買能源的行列。
墨西哥20年來最嚴重熱浪，海鳥因聖嬰現象死亡
綜合《歐洲新聞台》與《Phys org》的報導，墨西哥正經歷今年度的第3波熱浪，目前已經有8人死亡，數百萬人的生活受熱浪影響。
墨西哥政府表示，從4月14日至6月12日，墨西哥共有7人死於中暑、1人死於脫水。而在東北部城市蒙特雷（Monterrey），氣溫已經連續數日超過攝氏40度。
熱浪除了造成停電之外，也加劇了蒙特雷從去（2022）年開始的乾旱。而當地政府已經下令，學生每天只需到校2小時，以避免高溫對健康造成的傷害。
墨西哥新萊昂州（Nuevo Leon）緊急應變機構負責人卡瓦佐斯（Erik Cavazos）表示，政府將本次的熱浪視為「非典型熱浪」，因為在過去20年間，墨西哥沒有經歷過歷時這麼長的熱浪。而墨西哥國立自治大學科學與氣候變化研究所的科學家預測，這波熱浪將再持續10到15日。
聖嬰現象除了加劇熱浪的嚴重程度之外，也使墨西哥太平洋岸的野鳥大量死亡。日前墨西哥西部海岸發現數百隻鳥類屍體，專家當時懷疑起因是禽流感。不過墨西哥農業部於6月15日公布調查結果，表示鳥類大量死亡是因為聖嬰現象使太平洋洋流表面溫度提高，魚群因此移至水溫較低的深水區域，導致鳥類無法在水面順利捕魚進食，因此餓死。
墨西哥當局在調查結果公布後，也呼籲民眾在面對這起「非典型熱浪」時，應更加小心謹慎。
新聞來源
- Days of sweltering heat, power cuts in northern India overwhelm hospitals as death toll climbs（AP）
- Uttar Pradesh: Row over claims of heatwave deaths in India state（BBC）
- 2023 could be hottest year on record, experts say（Global Times）
- Mexico, China, Europe endure extreme weather（CNN）
- Mexican heatwave: Hundreds of washed up birds ‘starved’ by El Niño as temperatures soar above 40C（euronews）
- Mexico bakes under killer heat wave（Phys org）
- Crippling Heat Deepens Asia’s Reliance on Russian Energy（Bloomberg）
- Heatwave warning in parts of north and central India; schools shut in some states（The Indian Express）
延伸閱讀
- 印度巴基斯坦連日熱浪破40度，小麥歉收、無電可用，專家：考驗人類生存極限
- 【國際大風吹】北半球今夏熱浪不斷，地球以後只會越來越熱嗎？
- 熱浪致命：高溫如何影響我們的身體？哪些人風險更大？某些藥物會增加風險嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
AWS DeepRacer
AWS GameDay