印度熱浪導致170人死亡、中國北部高溫飆破40度，中印增加向俄國購買燃料

全球多處被極端高溫襲擊，印度北方近日高溫達攝氏45度，導致近170人死亡、地區醫院停屍間量能不足；過去1週，中國北部多處氣溫達攝氏40度，專家預估今（2023）年將會是中國最熱的1年；而墨西哥正經歷20年來最嚴重的熱浪，西部海岸也有數百隻海鳥，因聖嬰現象餓死。

印度45度高溫導致170人死亡

《BBC》與《美聯社》報導指出，印度人口最多的2個北方的邦近日被熱浪襲擊，截至6月20日，已經有將近170人死於熱衰竭相關的疾病。

印度北方邦（Uttar Pradesh）在過去幾天內，已經有119位民眾被熱死。而鄰近的比哈爾邦（Bihar state）也有47人因熱衰竭而死。

北方邦巴利亞地區（Ballia distric）最大的醫院表示，醫院有54位患有慢性疾病的老人死於熱浪，而在那之後，停屍間就滿了，無法再容納更多的屍體，醫院也要求部分家屬將親友的遺體帶回家。

「有很多人正死於高溫，導致我們連1分鐘的休息時間都沒有。光是週日（6月18日），我就運送了26具遺體。」靈車司機亞達夫（Jitendra Kumar Yadav）向《美聯社》表示。

熱浪導致巴利亞地區供電不穩，醫院沒有能使用的冷氣機，用來儲藏藥品的冷卻裝置也無法正常運作。而持續湧入的病患，使醫護人員不得不連續幾天加班。醫院內部環境也變得骯髒，走廊散發著尿液與垃圾的氣味，《美聯社》報導指出，醫院混亂的場景，使人想起Covid-19疫情流行時的景況。

巴利亞地區官員表示，目前地區醫院內的重症病患，正被轉移至附近大城市的醫院，如瓦拉納西（Varanasi）地區醫院等。而政府將會挹注更多的醫療人力與資源，到熱浪最嚴重的2個邦的醫院，以因應民眾的就醫需求。

印度氣象局表示，如果氣溫超過攝氏45度，政府就會宣布熱浪警報，呼籲民眾減少外出。氣象局的科學家告訴《美聯社》，「過去幾天裡，我們不斷發布熱浪警報。」

《BBC》的報導引述期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究指出，與2000年至2004年相比，2017年至2021年印度因極端高溫而死亡的人數增加了55％。

2023恐成中國最熱的1年，用電量增，向俄羅斯買大量煤礦

《環球時報》指出，中國北部在過去1週，受到嚴重的熱浪襲擊，多處氣溫超過攝氏40度。氣象學家預測，今年可能會是有紀錄以來，中國氣溫最高，或是第2高的1年，而聖嬰現象是導致高溫的原因之一。

自6月13日以來，攝氏35度以上的高溫襲擊了中國多個地區，包含內蒙古自治區、北京、天津、河南、山東、江蘇與安徽省，其中有些地區氣溫超過攝氏37度。

報導指出，由於聖嬰現象的影響，中國華北、華中地區，以西北部在今年夏季，將可能會出現極端高溫，其中一些地區可能會經歷持續超過30天的高溫。

《彭博社》報導指出，襲擊亞洲的熱浪，使印度與中國增加向俄羅斯購買原油、天然氣與煤礦的數量。今年4月份，俄羅斯向亞洲國家出口了760萬公噸的煤炭，比過去一年增加了3成的購買量。而4月份液化天然氣的輸送量，上升至40萬噸，為今年迄今為止最高的購買量。

被熱浪襲擊、急需燃料發電的中國與印度，是俄羅斯目前最大的化石燃料買主。來自2國的大量訂單，已經使俄羅斯石油的出口量回到烏俄戰爭開戰前的水準。而4月份俄羅斯有3分之2的煤礦產出，最後運往亞洲國家。

《印度快報》亦指出，孟加拉、泰國、寮國、巴基斯坦與斯里蘭卡也歷經了嚴重的熱浪，用電需求大增。因此寮國、巴基斯坦與斯里蘭卡，也加入向俄羅斯購買能源的行列。

墨西哥20年來最嚴重熱浪，海鳥因聖嬰現象死亡

綜合《歐洲新聞台》與《Phys org》的報導，墨西哥正經歷今年度的第3波熱浪，目前已經有8人死亡，數百萬人的生活受熱浪影響。

墨西哥政府表示，從4月14日至6月12日，墨西哥共有7人死於中暑、1人死於脫水。而在東北部城市蒙特雷（Monterrey），氣溫已經連續數日超過攝氏40度。

熱浪除了造成停電之外，也加劇了蒙特雷從去（2022）年開始的乾旱。而當地政府已經下令，學生每天只需到校2小時，以避免高溫對健康造成的傷害。

墨西哥新萊昂州（Nuevo Leon）緊急應變機構負責人卡瓦佐斯（Erik Cavazos）表示，政府將本次的熱浪視為「非典型熱浪」，因為在過去20年間，墨西哥沒有經歷過歷時這麼長的熱浪。而墨西哥國立自治大學科學與氣候變化研究所的科學家預測，這波熱浪將再持續10到15日。

聖嬰現象除了加劇熱浪的嚴重程度之外，也使墨西哥太平洋岸的野鳥大量死亡。日前墨西哥西部海岸發現數百隻鳥類屍體，專家當時懷疑起因是禽流感。不過墨西哥農業部於6月15日公布調查結果，表示鳥類大量死亡是因為聖嬰現象使太平洋洋流表面溫度提高，魚群因此移至水溫較低的深水區域，導致鳥類無法在水面順利捕魚進食，因此餓死。

墨西哥當局在調查結果公布後，也呼籲民眾在面對這起「非典型熱浪」時，應更加小心謹慎。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範