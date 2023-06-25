台灣將首度參加美日「台海危機」兵推，向北京傳遞各方需理性的訊號
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台灣軍事專家透露，日本智庫將於7月再次舉行台海危機的兵推模擬，並首度邀請台方參與，究竟這次的兵推與過去有何不同？
文：德國之聲中文網（綜合報導）
台灣智庫國防安全研究院週六（6月17日）透過臉書透露，台灣專家將於今（2023）年7月中旬受邀赴日本東京，首次與日本和美國的軍事專家一起，針對可能發生的兩岸衝突進行聯合兵棋推演。
香港《南華早報》報導，台灣國防安全研究院（簡稱國防院）戰略與資源研究所所長蘇紫雲週一（19日）表示，位於東京的半官方的日本智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS） ，首次邀請了台灣軍事和安全專家，包括國防院的專家參加模擬。
該兵推將分析美國和日本軍隊，該如何幫助台灣，以阻止來自中國解放軍攻擊的各種假想情境。
蘇紫雲說，「這是台灣專家首次與美國和日本專家合作進行兵推」， 但他拒絕透露有關該兵推的更多細節，只表示這種類型的模擬通常會持續2到3天，首先是對規則進行一般性討論，然後是對最終結果的3輪預測。
「兵推並不一定意味著戰爭會很快到來，而是風險管理。兵推還向北京傳達了一個訊息，即戰爭是災難性的，各方必須理性應對」，蘇紫雲說。
台日國防合作升溫
台灣《自由時報》報導，本次兵推將著重中共對台封鎖和大規模武力犯台情境，藉此強化「台灣有事，日本有事」，「日本有事、全球有事」的認知，以及模擬必要時的協同作戰方式及戰場管理。
蘇紫雲也表示，面對中國的軍事威脅，美日台首度協同合作非常有代表性。此外美日台舉行聯合兵推，可以讓台灣與民主盟國擁有共同的安全圖像。
台灣國防院上週六（17日）在臉書官方帳號指出，JFSS秘書長長野禮子在6月6日率領日本自衛隊前高階將領到台灣訪問，並拜會了台灣國防院。
文章透露，除了長野禮子外，該訪問團的成員還有前日本陸上自衛隊幕僚長岩田清文、前海上自衛隊幕僚長武田智久、前航空自衛隊補給本部長尾上定正，以及秘書長野俊一等人。
台灣方面則由國防院董事長霍守業、國防院戰略諮詢顧問李喜明、國防院代理執行長李廷盛、台灣國防大學中共軍事事務研究所所長荊元宙、蘇紫雲、國防院助理研究員林彥宏等人出面接待。
文章還提到，岩田清文與霍守業同為裝甲兵科出身，雙方相談甚歡，一見如故。日方亦在參訪中介紹，將於2023年7月中於日本東京舉辦台海危機兵推事宜，該次兵推也是JFSS是繼2021年8月首次舉辦後，第3次舉辦。
美日重視台海兵推
《日經亞洲》今年2月24日曾報導，日本智庫今年初的模擬兵推顯示，如果日本和美國捲入中國和台灣之間的衝突，將能夠阻止北京接管台灣，但他們的軍事人員和裝備將付出沉重代價。
日本笹川和平基金會進行的兵棋推演顯示，日本損失了多達144架戰鬥機，自衛隊傷亡高達2500人。美國可能損失多達400架噴氣式飛機，超過1萬名士兵傷亡。但中國無法奪取對台灣的控制權。
當時的兵推設想了一場兩岸危機，即中國在2026年試圖兩棲入侵台灣。模擬持續了4天，一直持續到1月21日，大約30人參與，包括前日本自衛隊軍官以及來自日本和美國的學者和研究人員參與。
在此之前，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）去年也進行了一系列模擬2026年兩岸衝突的兵推演習。
根據CSIS今年1月份發佈的結果，中國在24種兵推情景中的大多數情況下都未能成功入侵台灣，但日本為此付出了巨大的代價，因為日本在兵推中損失了100多架戰機和26艘軍艦。
但笹川和平基金會和CSIS的兵推，都是以各方現有的武力為前提，這意味著如果中國顯著增強其軍事實力，2026年若爆發戰爭的實際結果，可能會與兵推有所不同。
笹川和平基金會高級安全研究員渡邊恆雄說：「我們必須在力所能及的時候，為重大損失做好一切可能的準備。」
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：台灣將首度參與美日「台海危機」兵推
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
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淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
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- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
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放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
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最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
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