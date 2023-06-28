近五年就44起「照顧者殺害身心障礙家人」，身障團體：政府機制僵化逼人走絕路

全臺的身心障礙者、身心障礙者的代表團體們，都未被受邀參與5月15日由立院司法及法制委員會召開的「長照悲歌修法」公聽會。我們除了深感憤怒和不解，更對於這次政策制定可能造成的道德疑慮，深感焦慮。

因為僅討論透過修法減輕量刑，而未檢討長照制度的不良設計、未看見導致家庭不堪照顧壓力的根本原因，並沒有辦法真正處理問題，卻有可能導致「照顧不下去，那就殺掉障礙者」的道德危機。

我們爬梳了臺灣在2017－2022共5年間，有關「照顧者殺害身心障礙家人」的新聞和判決書，整理出這期間發生過的44起案件，並初步分析其中的樣態：

平均照顧時間很長：多數案件中，照顧者照顧身心障礙家人長達10年以上，最高達40－50年。 一半以上照顧者選擇共同赴死或自殺：44起案件中，有29案照顧者和障礙者家人共同赴死，或是在事件發生後自殺。 事發後超過1人以上自殺：44起案件中，有17案的家庭中，有「一人以上」的照顧者或家人，在身心障礙家人死去後自殺。 選擇殺害障礙者家人的原因：多數照顧者因為經濟壓力、照顧困境而做出殺害家人的決定。選擇結束自己生命的照顧者，則多數因為做出此決定後感到自責。 受害障礙者樣態多元：受害的身心障礙者大部分是在出生後或青少年時期，就已經處於身心障礙的狀態。有3成以下受害者，被害時年齡為65歲以下；另有超過2成5的被害人屬於心智障礙類別（包括自閉、過動、精神疾患、失智等）。

長照失能評估僵化，「真的沒有辦法做到」才安排服務

臺灣障礙者黑紙革命聯盟中有多位成員為重度障礙者，許多人也是自出生以來，就僅依靠家人獨立照顧。

即便根據目前的《長期照顧服務法》，除了老年人，身心障礙者也應是受此服務的重要群體。但實際上相應而來的服務，卻不符合需求、無法確實支持身心障礙者生活。

舉例來說，現在要申請長照資源，要先填寫「失能評估」表格，但是這些評估工具非常僵化，只側重對一個人「身體失能程度」的評估，忽略了一個人在失能之外的其他社會角色、忽略一個人在真實生活中的多元樣態和需求。

Photo Credit: 衛福部

例如，評估你無法自己煮飯，就訓練你備餐；評估你沒有辦法翻身洗澡，就安排你身體照顧等相關服務。

但是，例如一位女性障礙者，她可能同時是一位媽媽，她在家中就不可能只有洗澡、上廁所等生理需求，還會需要更多元的支持，來減輕身體障礙在育兒生活上的負擔。

或者，來申請的障礙者也可能是運動員、是繪圖設計師、是學生，他們在基本生理需求、就醫協助之外，也很需要其他生活支援，例如協助開電腦、協助使用輔具工作、做功課等。

但是在目前的長照制度下，居服員並不會協助做這些事情，他們僅能「按表辦事」，不在表格內的工作項目（通常僅侷限於身體上的基本照顧，例如吃飯、洗澡）就不會做。無法讓障礙者在協助之下，培養更多長久的能力、完成自己想做的事。

此外，由於目前的評估方式是，評估一個人「真的沒有辦法做到」某件事情，才會被判定失能並安排服務。但是在很多實際情況下，障礙者雖然可以自己做某件事，卻可能非常吃力，或者會導致障礙程度更嚴重，卻還是無法申請到相應的服務。

預設一個失能的人，只會有基本生理或就醫需求

僵化的評估方式、缺乏彈性的服務和使用規則，預設著一個人沒有其他的工作或生活，預設一個失能的人，只會有基本生理或就醫需求。這是現行長照制度的最大問題。

尤其對於一個年輕的障礙者來說，在這些失能與否的認定和有限的協助下，可能會覺得自己很糟糕、什麼都不會、什麼都做不到，不知道自己的人生有其他可能。

他們也無法自立安排自己的生活，甚至僅僅是「走出家門」這樣基本的權利和自由，也漸漸變得不可得。

此外，由於僅側重「身體」方面的失能評估和服務，對於心智障礙者而言，相關支持和協助，相較之下又更加稀缺，讓心智障礙者的家庭陷入困境。

勉強念到國中肄業，關在家長達25年

許多障礙者在缺乏支持的生活裡，歷經備受限制、令人無助或寂寞的過去。

例如，現任台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長的莊棋銘，從小患有成骨不全症，但因為家裡住在4樓、只有樓梯的公寓，家人擔心他外出危險，因此從小除了看醫生，他都不曾離開家裡，就這麼關在房子裡長達25年。

求學階段，莊棋銘也不曾去學校上課。當時社會局招募義工老師，每星期2次2小時課程，勉強完成國小課業，最後也只有國中肄業的學歷。

他時常說，「從來沒有感受過校園生活」，只記得17歲時，因為哥哥買了一臺電腦，讓他看見了外面的資訊和世界，對他來說，這是他「第2次出生」。

25歲那年，莊棋銘有了電動輪椅，所幸搬出來居住自立生活，突破環境限制。但並非每個人都這麼幸運遇到貴人，找到適合的電動輪椅。因此他強調「社會制度」下的環境支持很重要，才能避免一再發生照顧悲歌。

黑紙聯盟的召集人，同時也是台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔，同樣身為先天性成骨發育不全症患者，身體容易骨折。從小時候開始，不管學習什麼、做什麼，只要發生骨折，身邊的人就會叫自己放棄。

實現除了生理之外的需求－個人助理

一直到她在國外看見其他障礙者，能在個人助理的協助下，做自己喜歡的活動和挑戰，她才開始展開新生活，從過往總是感到挫折、處處擔心的人生，轉變為能去嘗試生活的不同可能性。

「個人助理」是實踐自立生活的關鍵角色，能夠尊重障礙者主體，協助其在各方面能「自立生活」，規畫日常活動。家人也不必再獨自負擔照顧，可以重拾自己的生活重心。

近期，聯盟正全力推動重要的《身心障礙者權益保障法》修法，就是希望能推進、落實身心障礙者「自立生活」的權利。

自立生活並非要求一個人要獨立生活，或是必須身心健康、完全康復。相反的，因為所有人都不可能絕對健康、而且都需要彼此，所以自立生活要做的，是使身心障礙者能在合適的人力協助下、有人共同討論和克服問題，活出自己想要的、受保障的生活。

例如，對於無法行走的身心障礙者，只要有輔具輪椅，就可以代步到處走；只要有相應的無障礙環境（例如最基本的斜坡、電梯等），就可以去很多地方參加活動；甚至老人、小孩等不同群體也可以因此更放心的出門、一起受惠，而不總是需要待在家中被照顧。