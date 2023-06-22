TNL+ 2023/06/22,
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印尼粽子面面觀：各族群肉粽自有特色，還藏著華人的身世密碼

印尼粽子面面觀：各族群肉粽自有特色，還藏著華人的身世密碼
印尼雞肉飯糰（lemper）。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

肉粽的印尼文稱為Bakcang或Bacang，名稱取自福建話「肉粽」的發音。而印尼文的端午節則是Hari Raya Bakcang，即「肉粽節」又稱Peh Cun，源自閩南語「扒船」的音譯，也就是「扒龍船」的簡稱。

端午節將至，想起兒時在印尼，每到端午節前夕，華人家庭忙著準備包肉粽。

印尼80-90年代，彼時沒有網路、外送、代購服務，想吃肉粽，得自己包，或者由親友贈送，每至端午節，華人社區總是粽香洋溢。

肉粽的印尼文稱為Bakcang或Bacang，名稱取自福建話「肉粽」的發音。而印尼文的端午節則是Hari Raya Bakcang，即「肉粽節」又稱Peh Cun，源自閩南語「扒船」的音譯，也就是「扒龍船」的簡稱。

移居印尼的華人祖籍多來自福建、廣東省，故印尼華人主要族群為閩南人、廣府人、潮州人、客家人、海南人，如加上土生華人（Cina Peranakan或Tionghoa peranakan），印尼華人總計分為六大族群。

每到端午節，各族群包的肉粽自有特色。肉粽包甚麼？怎麼包？怎麼煮？藏著印尼華人的身世密碼。

若是祖籍來自福建如漳州、泉州、廈門、莆田、福清的華人，包的是「福建粽」，印尼文名稱Bakcang Hokkian或Bakcang Hokkien，又因為福建人大量聚集在印尼北蘇門答臘省棉蘭市，所以福建粽一般人常說Bakcang Medan（棉蘭粽）。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
「福建粽」在印尼文名稱是Bakcang Hokkian

福建粽和台灣人常見的燒肉粽相似，內餡有三層肉、香腸、鹹蛋黃或鵪鶉蛋、雞蛋、栗子、花生、乾香菇、蝦米等。棉蘭粽煮法採用台灣南部粽的方式，將包好的肉粽，浸泡在高湯或水中煮熟，口感和南部粽一樣黏Q，但口味偏鹹偏甜。在印尼華人六大族群中，閩南人佔多數，福建粽因此成了印尼主流肉粽。甚至，間接影響其他華人族群的肉粽形式、口感等。

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