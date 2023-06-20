租金水漲船高讓人大感吃不消，新加坡首次躋身全球五大「外派人員生活費最昂貴城市」

文：劉智澎

新加坡在一項全球調查中的排名又上升了，在今年全球外派人員生活費最高的城市中，新加坡排名第五，比去年上升八個名次。

來看看今年打入「十強」的城市：

紐約

香港

日內瓦

倫敦

新加坡

蘇黎世

舊金山

特拉維夫

首爾

東京

由人力資源顧問公司ECA國際（ECA International）展開的這項調查，比較了全球490個地區的外派人員常買的消費品和服務的價格，再採用ECA的住宿數據，把全球410個地區的租金納入比較。

這是新加坡首次在榜上躋身全球五大「外派人員生活費最昂貴城市」，與近期不斷攀升的住房租金應該有直接關聯。在亞洲，新加坡排名第二，僅次於香港。

香港的商品和服務價格屢創新高，但住房租金有所下滑，因此整體生活費下降，沒有第五度成為全球最貴城市。美國紐約也因租賃需求大幅上升推高租金，今年「超越」香港，成為全球外派人員生活費最高的城市。

ECA亞洲區域總監關禮廉就表示：「新加坡的名次上升值得關注。相對於其他區域的主要城市，新加坡更早解除冠病限制措施，推動租房需求上升，但合適的住房供應卻沒有相應增加。」

私宅租金過去一年猛漲近三成

新加坡房地產聯合交易網（SRX）和房地產網站99.co發布的最新預估數據顯示：

非有地私宅租金過去一年已飆漲29.9％，今年4月環比上升1％。 高檔、中檔和大眾化私宅租金，分別上漲27％、30.8％和32％。

合登集團首席執行官葉潤明指出，儘管新加坡經濟和就業市場增速放緩，但住房租金依然居高不下。「有更多屋主因此保留房子不賣，以賺取租金收入。」他預測，私宅租金今年全年會上漲10％至15％，低於去年的29％漲幅。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡知名的公寓大樓The Interlace

往外「發展」尋找更廉價房源

然而，租金水漲船高，已讓一些外派人員大感吃不消，並考慮離開新加坡。

從事營銷業的33歲德國人貝克爾（Benedikt Becker）在2020年來新加坡發展，對這裡的辦事效率、建築和綠意留下深刻印象。不過，因獅城生活費連年升高，他去年毅然接受減薪，遷往馬來西亞吉隆坡。

貝克爾接受《半島電視台》（Al Jazeera）訪問時說，他原本以月租2800新元（約新台幣6萬4509元），在新加坡東部租下有一間臥房的精品公寓單位，每天早晨都會到附近的海邊散步。

「沒想到租金一下子漲了三成，搭Grab往返公司的車費也從原本的一趟12至14新元，漲到22至25新元（約新台幣506元至575元）。」

目前，他在吉隆坡的一個共享居住空間，以按月租房形式租下一間房，月租僅800新元（約新台幣1萬8428元）。工作地點則是共用工作空間，一餐外賣約6新元（約新台幣138元），讓他「省了一大筆」。

除了省錢，貝克爾也想趁這個機會體驗其他亞洲城市的風土人情，例如泰國的曼谷和越南的胡志明市。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 泰國曼谷市區

以新加坡為「基地」穿梭東南亞

一些外派人員搬到生活成本較低的地區，有的則選擇以新加坡作為「基地」，在東南亞國家工作和旅遊。

來自美國的軟體工程師Will Fong（41歲）在新加坡西部的裕廊東租下有一房公寓單位，月租2600新元（約新台幣5萬9896元），他表示：「後來房東要把租金漲到3500元，實在太瘋狂了！還好有房產經紀幫我討價還價，降到3000元（約新台幣6萬9107元）。」

目前，Will Fong在越南的胡志明市和峴港遠端辦公六個星期，他笑言「感覺像在露營」，「我可以同時享受到新加坡和越南兩地的便利，比起在新加坡外出和外食，便宜多了。」

既然私宅租金如此昂貴，外派人員為什麼不租政府組屋呢？原來，不是每個外派人員都願意考慮搬進組屋。對一些人來說，公寓內的設施如游泳池和網球場，都是必要的「標配」設施。此外，很多私宅的位置也靠近他們在市中心的工作場所，通勤比較方便。

別忘了，若更多外派人員從私宅轉向組屋，這也會帶動組屋租金上升，以及推高組屋轉售價格。最新預估數據顯示，今年4月份的組屋租金環比上升0.8％，已經連續19個月上揚。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 從新加坡「達士嶺組屋」頂俯瞰

外派人員海外工作考量多 租金只是其中之一

一些招聘機構透露，近期有更多跨國公司為了削減成本，把外派人員遷出新加坡。新加坡歐洲商會今年3月的調查就顯示，國際和新加坡商業社群都非常關注住宅租金日益上升的情況。

調查指出，今年或去年更新住宅租約的外派人員中，半數面對租金上漲超過四成，36％面對租金上漲兩成到四成。

如果租金沒有下降，近七成的公司準備把人員遷移出新加坡，因為住宅租金上升已造成員工的心理壓力，並影響他們的工作表現。

不過，人力資源公司德科集團新加坡經理貝杜爾根奇認為，租金只是外派人員到海外工作的考量點之一，並不會削弱新加坡對外派人員的吸引力，因為新加坡還有其他更重要的優點。

「在本區域，新加坡的政治最穩定，是能讓外派人員安心居住的地方。此外，新加坡以世界級教育和醫療系統聞名，這是一些生活費較低的城市所欠缺的。」

新加坡國家發展部長李智陞去年11月在國會答覆議員詢問時也強調，當局正在密切監測租屋市場，租金飆漲預期不會影響外籍專才前來新加坡的意願：

「外籍專才決定是否要在新加坡發展時，也會考慮租金以外的其他因素，例如新加坡作為全球商業中心的地位。」

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒