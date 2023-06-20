租金水漲船高讓人大感吃不消，新加坡首次躋身全球五大「外派人員生活費最昂貴城市」
我們想讓你知道的是
從事營銷業的33歲德國人貝克爾（Benedikt Becker）在2020年來新加坡發展，對這裡的辦事效率、建築和綠意留下深刻印象。不過，因獅城生活費連年升高，他去年毅然接受減薪，遷往馬來西亞吉隆坡。
文：劉智澎
新加坡在一項全球調查中的排名又上升了，在今年全球外派人員生活費最高的城市中，新加坡排名第五，比去年上升八個名次。
來看看今年打入「十強」的城市：
紐約
香港
日內瓦
倫敦
新加坡
蘇黎世
舊金山
特拉維夫
首爾
東京
由人力資源顧問公司ECA國際（ECA International）展開的這項調查，比較了全球490個地區的外派人員常買的消費品和服務的價格，再採用ECA的住宿數據，把全球410個地區的租金納入比較。
這是新加坡首次在榜上躋身全球五大「外派人員生活費最昂貴城市」，與近期不斷攀升的住房租金應該有直接關聯。在亞洲，新加坡排名第二，僅次於香港。
香港的商品和服務價格屢創新高，但住房租金有所下滑，因此整體生活費下降，沒有第五度成為全球最貴城市。美國紐約也因租賃需求大幅上升推高租金，今年「超越」香港，成為全球外派人員生活費最高的城市。
ECA亞洲區域總監關禮廉就表示：「新加坡的名次上升值得關注。相對於其他區域的主要城市，新加坡更早解除冠病限制措施，推動租房需求上升，但合適的住房供應卻沒有相應增加。」
私宅租金過去一年猛漲近三成
新加坡房地產聯合交易網（SRX）和房地產網站99.co發布的最新預估數據顯示：
非有地私宅租金過去一年已飆漲29.9％，今年4月環比上升1％。
高檔、中檔和大眾化私宅租金，分別上漲27％、30.8％和32％。
合登集團首席執行官葉潤明指出，儘管新加坡經濟和就業市場增速放緩，但住房租金依然居高不下。「有更多屋主因此保留房子不賣，以賺取租金收入。」他預測，私宅租金今年全年會上漲10％至15％，低於去年的29％漲幅。
往外「發展」尋找更廉價房源
然而，租金水漲船高，已讓一些外派人員大感吃不消，並考慮離開新加坡。
從事營銷業的33歲德國人貝克爾（Benedikt Becker）在2020年來新加坡發展，對這裡的辦事效率、建築和綠意留下深刻印象。不過，因獅城生活費連年升高，他去年毅然接受減薪，遷往馬來西亞吉隆坡。
貝克爾接受《半島電視台》（Al Jazeera）訪問時說，他原本以月租2800新元（約新台幣6萬4509元），在新加坡東部租下有一間臥房的精品公寓單位，每天早晨都會到附近的海邊散步。
「沒想到租金一下子漲了三成，搭Grab往返公司的車費也從原本的一趟12至14新元，漲到22至25新元（約新台幣506元至575元）。」
目前，他在吉隆坡的一個共享居住空間，以按月租房形式租下一間房，月租僅800新元（約新台幣1萬8428元）。工作地點則是共用工作空間，一餐外賣約6新元（約新台幣138元），讓他「省了一大筆」。
除了省錢，貝克爾也想趁這個機會體驗其他亞洲城市的風土人情，例如泰國的曼谷和越南的胡志明市。
以新加坡為「基地」穿梭東南亞
一些外派人員搬到生活成本較低的地區，有的則選擇以新加坡作為「基地」，在東南亞國家工作和旅遊。
來自美國的軟體工程師Will Fong（41歲）在新加坡西部的裕廊東租下有一房公寓單位，月租2600新元（約新台幣5萬9896元），他表示：「後來房東要把租金漲到3500元，實在太瘋狂了！還好有房產經紀幫我討價還價，降到3000元（約新台幣6萬9107元）。」
目前，Will Fong在越南的胡志明市和峴港遠端辦公六個星期，他笑言「感覺像在露營」，「我可以同時享受到新加坡和越南兩地的便利，比起在新加坡外出和外食，便宜多了。」
既然私宅租金如此昂貴，外派人員為什麼不租政府組屋呢？原來，不是每個外派人員都願意考慮搬進組屋。對一些人來說，公寓內的設施如游泳池和網球場，都是必要的「標配」設施。此外，很多私宅的位置也靠近他們在市中心的工作場所，通勤比較方便。
別忘了，若更多外派人員從私宅轉向組屋，這也會帶動組屋租金上升，以及推高組屋轉售價格。最新預估數據顯示，今年4月份的組屋租金環比上升0.8％，已經連續19個月上揚。
外派人員海外工作考量多 租金只是其中之一
一些招聘機構透露，近期有更多跨國公司為了削減成本，把外派人員遷出新加坡。新加坡歐洲商會今年3月的調查就顯示，國際和新加坡商業社群都非常關注住宅租金日益上升的情況。
調查指出，今年或去年更新住宅租約的外派人員中，半數面對租金上漲超過四成，36％面對租金上漲兩成到四成。
如果租金沒有下降，近七成的公司準備把人員遷移出新加坡，因為住宅租金上升已造成員工的心理壓力，並影響他們的工作表現。
不過，人力資源公司德科集團新加坡經理貝杜爾根奇認為，租金只是外派人員到海外工作的考量點之一，並不會削弱新加坡對外派人員的吸引力，因為新加坡還有其他更重要的優點。
「在本區域，新加坡的政治最穩定，是能讓外派人員安心居住的地方。此外，新加坡以世界級教育和醫療系統聞名，這是一些生活費較低的城市所欠缺的。」
新加坡國家發展部長李智陞去年11月在國會答覆議員詢問時也強調，當局正在密切監測租屋市場，租金飆漲預期不會影響外籍專才前來新加坡的意願：
「外籍專才決定是否要在新加坡發展時，也會考慮租金以外的其他因素，例如新加坡作為全球商業中心的地位。」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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