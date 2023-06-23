【專訪】電玩《台北大空襲》主創：讓遺憾只留在遊戲中，新作主題是「黑貓中隊」
我們想讓你知道的是
《台北大空襲》桌遊的故事，張少濂先生表示為「一個家庭在戰爭當中要一起活著撐到戰爭結束，只要一個人輸，就是全輸。 」強調同進退共輸贏的遊戲。電玩則延續了桌游的部分角色，講述女高中生林清子，醒來發現自己受傷，被告知父母過世卻失憶，遇到很友善的黑狗並一起追尋自己的記憶，同時也遇到意料之外的危機。
文：洪塵
《台北大空襲》Steam遊戲版於今（2023）年在日本上市並成為討論話題，TNL Japan編輯部邀請到迷走工作坊的創辦人張少濂先生與方兔互動娛樂工作室執行長潘昱恒先生受訪。這款風靡台灣到日本，從桌遊到電玩的《台北大空襲》，創作背後的心路歷程以及最原始的初衷。
《台北大空襲》的創作背景，連台灣人都鮮為人知的歷史
《台北大空襲》桌遊的故事，張少濂先生表示為「一個家庭在戰爭當中要一起活著撐到戰爭結束，只要一個人輸，就是全輸。 」強調同進退共輸贏的遊戲。電玩則延續了桌遊的部分角色，講述女高中生林清子，醒來發現自己受傷，被告知父母過世卻失憶，遇到很友善的黑狗並一起追尋自己的記憶，同時也遇到意料之外的危機。
張少濂先生表示，最初的目標是希望玩家能體驗一場好玩的遊戲，甚至能被打動。
商業上的理由是基於台灣人過去的歷史，有一定的戲劇張力，自有其市場上的潛力。
至於私人原因，則是張少濂先生的爺爺於民國十年出生（日治時期下的大正十年），為這個歷史背景下的見證者。張少濂先生從小就聽爺爺提及台灣遭受空襲的故事。
至於預設的目標客群，則是關心台灣這片土地的年輕族群。由於過去台灣曾經有段時間在威權統治之下，教綱很少提及台灣史，更別提台北大空襲了。
遊戲顧問的父祖輩，時代巨輪下的見證者
張少濂先生提及了前衛出版社，林總編為桌遊的歷史顧問。同時邀請出版米機襲來的甘記豪與空襲福爾摩莎的張維斌博士直接來體驗《台北大空襲》，從美術上與合理性上面給予建議。
東京中央研究員陳力航先生，是電玩的歷史顧問，也是根據爺爺的口述歷史零下68度的作者。
陳力航先生的爺爺為日治時期下的台灣人，加入關東軍遠赴中國的滿州國，後來經歷蘇聯佔據而被流放到西伯利亞，在西伯利亞熬了三、四年的歲月。再回來台灣，時過境遷，台灣已經為中華民國政府掌權連，甚至連二二八事件都過了。而爺爺還以為自己是日本人。陳力航先生本身喜愛遊戲，父祖輩又為歷史的見證者，生命經驗跟日治時代有緊密的連結。
故事中的主人翁其實不是日本人？
詢問故事中的女主角林清子到底是台灣人還是日本人時，答案其實是皇民化運動下的台灣人。
考量到台日兩地共通性，在設定名字時就具有巧思，林這個姓氏在台灣日本都有，清子這名字也是比較模糊的。也因次主角設定為日本人或是名門才能就讀的台北一女。
大多數台灣人不知道台灣遭受過空襲
其實不只台北，台灣各地曾經遭受空襲，台北、基隆甚至到高雄。
迷走工作坊曾到遭遇過空襲的城市當地詢問年輕人，發現大家對這事件都極為不熟悉。當提問到是被誰空襲，甚至還有人提及中共或北韓，而這兩個政權於1945年甚至都還沒成立。
潘昱恒先生提到因為《台北大空襲》遊戲桌遊的出現，延續並加大了大眾主動了解這段史實的力道。
桌遊到電玩？ 不同載體的不同感受
當被問及《台北大空襲》的桌遊已是一個大成功，為什麼還會想嘗試電玩版？不同的媒介又有什麼差異呢？張少濂先生表示如果桌遊可以打動人心，那是否可以嘗試用不同的載體推廣。
電玩的話，只要有載點，可下載就可以玩，快速又符合現代人的需求。桌遊重點著重於人與人的交流，而電腦遊戲則是有更多與遊戲本身互動的時間，透過音樂視覺效果與操作，能夠滿足玩家的方式更多。張少濂先生本身也喜歡敘事類遊戲，其中最喜歡日本的遊戲《人中之龍》（龍が如く），若能夠將台北大空襲電腦遊戲化，也是實踐了自己的夢想。
支持與評價，來自對於美術的執著與時代感的魅力
當被問到若《台北大空襲》有高支持率，張少濂先生與潘昱恒先生又是怎麼看待與詮釋的呢？
張少濂先生表示製作時就明白客群是小眾市場，雖然有一定的聲量，但是台灣史相關主題並非台灣人最喜歡的遊戲。一旦喜歡的會非常喜歡。曾經有直播主在直播時玩到最後會哭出來。但是如果是期待大場面，豐富的遊戲內容，期待上或許就會有落差。
同時也表示《台北大空襲》的迷人之處就是盡可能地還原呈現當時台灣的美術，建築，甚至整體的文化氛圍，透過遊戲或許能進而了解那個時代下人民的思考 。喜歡敘事類或戰爭類的玩家，或許會是作品的受眾。潘昱恒先生也表示，當初團隊至總統府，龍山寺，台大醫院（日治時期的台北帝大病院）等地進行實地考察，甚至是翻閱舊照片以及參考相關書籍，努力重現當時時代氛圍。
至於角色設定上，有善良的以及不良善的台灣人，同時也有好的日本人與不好的日本人 。人性善惡很難拆解 ，因此不是傳統的二分法去定義角色 。
再來是，這是一個戰爭遊戲，卻是一個女性與動物小黑為主角與第二主角 ，這非主流的視角其實很令人玩味 。
潘昱恒先生則認為，當初設計了好入手的操作，透過影像畫面與文字的多重呈現，玩家馬上能馬上進入當時的時代背景。遊戲設計上以簡單上手為目標，以希望更多人能接觸到。團隊對於想要傳遞的訊息，可謂是盡善盡美了。
嚴肅主題仍有高度的娛樂性
如何在這樣一個嚴肅的主題下，設計出讓人想嘗試遊玩的遊戲呢？
張少濂先生表示，希望能給玩家一些壓迫感，但是又不能製作過度挫折其實是經過一番思索的。該怎麼呈現空襲的壓迫感，同時又呈現美感呢？其實當時的B24轟炸機，因為是高空空襲，現實面上來說不會產生影子。但是為了製造遊戲中的壓迫感，才特意設計出轟炸機的影子。
同時因為是討論生死的主題，也增加了動物元素 。
在桌遊設計上，有狗、貓、山豬、水豚等角色，在生死交關時其實是可以吃，但是會產生嚴重副作用 。而電玩中，動物的角色的台灣犬小黑直接是第二主角，並代表了台灣精神 。而電玩中出現的貓並沒有任何實際功用，角色設定是一隻風流公貓，整個台北裡1/4的母貓都是他的女友 。 這種風趣的角色的塑造也是一種巧思。
Tags：
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！