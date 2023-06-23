【專訪】電玩《台北大空襲》主創：讓遺憾只留在遊戲中，新作主題是「黑貓中隊」

文：洪塵

《台北大空襲》Steam遊戲版於今（2023）年在日本上市並成為討論話題，TNL Japan編輯部邀請到迷走工作坊的創辦人張少濂先生與方兔互動娛樂工作室執行長潘昱恒先生受訪。這款風靡台灣到日本，從桌遊到電玩的《台北大空襲》，創作背後的心路歷程以及最原始的初衷。

《台北大空襲》的創作背景，連台灣人都鮮為人知的歷史

《台北大空襲》桌遊的故事，張少濂先生表示為「一個家庭在戰爭當中要一起活著撐到戰爭結束，只要一個人輸，就是全輸。 」強調同進退共輸贏的遊戲。電玩則延續了桌遊的部分角色，講述女高中生林清子，醒來發現自己受傷，被告知父母過世卻失憶，遇到很友善的黑狗並一起追尋自己的記憶，同時也遇到意料之外的危機。

張少濂先生表示，最初的目標是希望玩家能體驗一場好玩的遊戲，甚至能被打動。

商業上的理由是基於台灣人過去的歷史，有一定的戲劇張力，自有其市場上的潛力。

至於私人原因，則是張少濂先生的爺爺於民國十年出生（日治時期下的大正十年），為這個歷史背景下的見證者。張少濂先生從小就聽爺爺提及台灣遭受空襲的故事。

至於預設的目標客群，則是關心台灣這片土地的年輕族群。由於過去台灣曾經有段時間在威權統治之下，教綱很少提及台灣史，更別提台北大空襲了。

圖片來源：《台北大空襲》

遊戲顧問的父祖輩，時代巨輪下的見證者

張少濂先生提及了前衛出版社，林總編為桌遊的歷史顧問。同時邀請出版米機襲來的甘記豪與空襲福爾摩莎的張維斌博士直接來體驗《台北大空襲》，從美術上與合理性上面給予建議。

東京中央研究員陳力航先生，是電玩的歷史顧問，也是根據爺爺的口述歷史零下68度的作者。

陳力航先生的爺爺為日治時期下的台灣人，加入關東軍遠赴中國的滿州國，後來經歷蘇聯佔據而被流放到西伯利亞，在西伯利亞熬了三、四年的歲月。再回來台灣，時過境遷，台灣已經為中華民國政府掌權連，甚至連二二八事件都過了。而爺爺還以為自己是日本人。陳力航先生本身喜愛遊戲，父祖輩又為歷史的見證者，生命經驗跟日治時代有緊密的連結。

故事中的主人翁其實不是日本人？

詢問故事中的女主角林清子到底是台灣人還是日本人時，答案其實是皇民化運動下的台灣人。

考量到台日兩地共通性，在設定名字時就具有巧思，林這個姓氏在台灣日本都有，清子這名字也是比較模糊的。也因次主角設定為日本人或是名門才能就讀的台北一女。

大多數台灣人不知道台灣遭受過空襲

其實不只台北，台灣各地曾經遭受空襲，台北、基隆甚至到高雄。

迷走工作坊曾到遭遇過空襲的城市當地詢問年輕人，發現大家對這事件都極為不熟悉。當提問到是被誰空襲，甚至還有人提及中共或北韓，而這兩個政權於1945年甚至都還沒成立。

潘昱恒先生提到因為《台北大空襲》遊戲桌遊的出現，延續並加大了大眾主動了解這段史實的力道。

桌遊到電玩？ 不同載體的不同感受

當被問及《台北大空襲》的桌遊已是一個大成功，為什麼還會想嘗試電玩版？不同的媒介又有什麼差異呢？張少濂先生表示如果桌遊可以打動人心，那是否可以嘗試用不同的載體推廣。

圖片來源：《台北大空襲》 火海與空襲

電玩的話，只要有載點，可下載就可以玩，快速又符合現代人的需求。桌遊重點著重於人與人的交流，而電腦遊戲則是有更多與遊戲本身互動的時間，透過音樂視覺效果與操作，能夠滿足玩家的方式更多。張少濂先生本身也喜歡敘事類遊戲，其中最喜歡日本的遊戲《人中之龍》（龍が如く），若能夠將台北大空襲電腦遊戲化，也是實踐了自己的夢想。

支持與評價，來自對於美術的執著與時代感的魅力

當被問到若《台北大空襲》有高支持率，張少濂先生與潘昱恒先生又是怎麼看待與詮釋的呢？

張少濂先生表示製作時就明白客群是小眾市場，雖然有一定的聲量，但是台灣史相關主題並非台灣人最喜歡的遊戲。一旦喜歡的會非常喜歡。曾經有直播主在直播時玩到最後會哭出來。但是如果是期待大場面，豐富的遊戲內容，期待上或許就會有落差。

同時也表示《台北大空襲》的迷人之處就是盡可能地還原呈現當時台灣的美術，建築，甚至整體的文化氛圍，透過遊戲或許能進而了解那個時代下人民的思考 。喜歡敘事類或戰爭類的玩家，或許會是作品的受眾。潘昱恒先生也表示，當初團隊至總統府，龍山寺，台大醫院（日治時期的台北帝大病院）等地進行實地考察，甚至是翻閱舊照片以及參考相關書籍，努力重現當時時代氛圍。

圖片來源：《台北大空襲》 菊元百貨遠景

至於角色設定上，有善良的以及不良善的台灣人，同時也有好的日本人與不好的日本人 。人性善惡很難拆解 ，因此不是傳統的二分法去定義角色 。

再來是，這是一個戰爭遊戲，卻是一個女性與動物小黑為主角與第二主角 ，這非主流的視角其實很令人玩味 。

潘昱恒先生則認為，當初設計了好入手的操作，透過影像畫面與文字的多重呈現，玩家馬上能馬上進入當時的時代背景。遊戲設計上以簡單上手為目標，以希望更多人能接觸到。團隊對於想要傳遞的訊息，可謂是盡善盡美了。

嚴肅主題仍有高度的娛樂性

如何在這樣一個嚴肅的主題下，設計出讓人想嘗試遊玩的遊戲呢？

張少濂先生表示，希望能給玩家一些壓迫感，但是又不能製作過度挫折其實是經過一番思索的。該怎麼呈現空襲的壓迫感，同時又呈現美感呢？其實當時的B24轟炸機，因為是高空空襲，現實面上來說不會產生影子。但是為了製造遊戲中的壓迫感，才特意設計出轟炸機的影子。

同時因為是討論生死的主題，也增加了動物元素 。

在桌遊設計上，有狗、貓、山豬、水豚等角色，在生死交關時其實是可以吃，但是會產生嚴重副作用 。而電玩中，動物的角色的台灣犬小黑直接是第二主角，並代表了台灣精神 。而電玩中出現的貓並沒有任何實際功用，角色設定是一隻風流公貓，整個台北裡1/4的母貓都是他的女友 。 這種風趣的角色的塑造也是一種巧思。