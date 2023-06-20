2023/06/20,
訃聞

「台灣新電影」健將余為彥逝世享壽71歲，曾經推動楊德昌的《一一》、《牯嶺街少年殺人事件》等名作

「台灣新電影」健將余為彥逝世享壽71歲，曾經推動楊德昌的《一一》、《牯嶺街少年殺人事件》等名作
余為彥｜Photo Credit: 國家影視聽中心提供

我們想讓你知道的是

出生在1952年的余為彥，其身份橫跨導演、編劇與製片，與哥哥余為政都親身參與並目睹了台灣新電影，在80年代末期至90年代時，台灣新電影正值另一面貌的階段，擔任監製與製片，和台灣名導楊德昌合作多部電影，包含《牯嶺街少年殺人事件》、《獨立時代》、《麻將》、《一一》等片。

國家影視聽中心（以下簡稱影視聽中心）今（20 ）日接獲消息證實，曾經執導《月光少年》、《童黨萬歲》以及《嫐》的導演余為彥辭世，享壽71歲。而余為彥最廣為人知的電影身份，則是擔任《牯嶺街少年殺人事件》、《獨立時代》、《麻將》、《一一》等名作的監製與製片。

余為彥導演集編劇、導演、製片三項製作實力，是台灣新電影時期的關鍵人物。（國家影視
Photo Credit: 國家影視聽中心提供
余為彥

出生在1952年的余為彥，其身份橫跨導演、編劇與製片，與哥哥余為政都親身參與並目睹了台灣新電影，在80年代末期至90年代時，台灣新電影正值另一面貌的階段，擔任監製與製片，和台灣名導楊德昌合作多部電影，包含《牯嶺街少年殺人事件》、《獨立時代》、《麻將》、《一一》等片。

根據影視聽中心指出，余為彥曾表示自己是篤信「道具就在身邊」的人。《牯嶺街少年殺人事件》的預算吃緊，卻仍要還原民國50年代的台灣，余為彥就從建中的倉庫挖出不要的課桌椅、教具、制服配件，試圖打造《牯嶺街少年殺人事件》獨樹一幟的場景氛圍，最終也憑藉此片，入圍1991年第28屆金馬獎最佳美術設計、最佳造型設計兩項大獎。

至於余為彥擔任導演的作品，包含1989年的《童黨萬歲》、1993年的《月光少年》，前者入圍金馬獎最佳影片，後者則是獲得威尼斯影展國際影評人周「最佳影片」及亞太影展「最佳編劇」獎。而到了21世紀，余為彥也仍有創作，2017年自編自導了《嫐》，剖析了一對夫妻的婚姻。

關於電影作品的想像，余為彥也曾說：「我只在乎大家想不想討論，我最怕的是沒人說你好，也沒人說你不好。」

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核稿編輯：楊士範


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