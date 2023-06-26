後疫情時代「超級細菌」來勢洶洶，專家：未來每年恐奪走3.3萬條人命

文：林昱彣（潮健康）

COVID-19疫情後「抗藥菌」來勢洶洶，專家：未來恐每年奪3.3萬人命

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒超過3年，最近在我國又拉出第四波大流行。COVID-19病毒威脅尚未遠離，醞釀中的隱形風暴：「抗生素抗藥性疫情細菌」盛行率，同樣不可輕忽，一旦染疫同時合併感染某些抗藥菌，住院時間可能延長二至三倍。

如果漠視抗藥性細菌，預估2050年，台灣每年將有3.3萬人因感染導致死亡，超過2021年國人前六大癌症（肺癌、肝癌、腸癌、乳癌、攝護腺癌與口腔癌）致死人數的總和。

抗藥性細菌感染的威脅，可能更勝COVID-19病毒？林口長庚醫院兒童感染科邱政洵教授指出，先前收治一名51歲女性患者，因發燒、咳嗽、身體疼痛住院，確診感染COVID-19病毒，經X光檢查顯示雙側肺浸潤，住院期間因呼吸窘迫持續惡化、轉入加護病房，最後插管治療。

沒想到治療期間先後感染綠膿桿菌過往被稱為「超級細菌」的「抗碳青黴烯抗藥性腸桿菌（CRE）」中的克雷伯氏肺炎菌（又稱KP菌，Klebsiella pneumoniae），一度出現敗血症、腎功能低下等危急徵狀，所幸經更換抗生素治療後才終於脫險。

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COVID-19期間抗藥菌盛行率增加？12歲童連續燒一個月才倖免於難

國際研究顯示，自2020年初COVID-19疫情爆發後，部分抗藥性細菌盛行率暴增約2倍；而在國內，台灣感染症醫學會王復德理事長表示，根據感染管制與抗藥性監測管理系統最新一季監視報告，COVID-19疫情期間醫院加護病房檢出的抗藥性病原菌占比普遍升高。

王復德理事長表示，抗藥性病原菌占比又以區域醫院加護病房增幅較大，例如特定病原菌檢出碳青黴烯類具抗藥性之綠膿桿比率由2013年的14.3％增加至2022年第2季的17.2％，相較於2021年，增幅為4.9%，推測此與抗生素新藥補給不足、替代藥物效果未達預期等有關。

不只是醫院加護病房，社區中可能也有抗藥性菌風險。邱政洵教授指出，日前一名12歲男童，因右臀部疼痛和間歇性發燒4天赴急診就醫，檢查發現感染多重抗藥性金黃色葡萄球菌，此菌不僅造成男童肺栓塞，還合併化膿性髖關節膿腫，經長達1個月的藥物治療及手術治療，才得以出院回家。

抗藥菌殺傷力堪比致命癌症？全球公認六大「逃跑菌」恐無藥可醫

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邱政洵教授指出，若放任細菌抗藥性的盛行率持續惡化，估計到西元2050年，全球每年將有1000萬人死於抗藥性病原感染，相當全年因為癌症死亡的人數；台灣屆時每年也估計將有超過3.3萬人因此喪命，相當於2021年肺癌、肝癌、腸癌、乳癌、攝護腺癌與口腔癌等前六大致命癌症所造成的死亡總和，是肺癌死亡人數的三倍以上。

而前述金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、克雷伯氏肺炎菌（Klebsiellapneumoniae）、綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），與屎腸球菌（Enterococcusfaecium）、鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii)、腸內菌屬（Enterobacterspecies)，取其英文字首合稱為「ESKAPE」，是全球公認的六大恐面臨無藥可用的抗藥菌，亟需被重視。

肺炎感染致死率高，儲備抗生素新藥刻不容緩

要如何才能幫助持續增溫的抗藥性公衛危機降溫？聯合國呼籲各國增加創新且可負擔的抗生素藥物投資，以確保對抗超級細菌的強效武器佈署到位。

台灣美國商會日前發表《2023台灣白皮書》也提到，除了國際抗生素供應不足，國內部分藥品價格過低、藥業無法持續供藥甚至退出市場，也可能是導致缺藥危機的原因。因此建議政府獎勵抗生素引進、研發、創新，健保給付規則應予以適度獎勵，同時檢討藥價政策及保障現有抗生素，協力對抗超級細菌。

台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會也認同，國內應加速抗生素新藥審核與合理納健保，並且及時補充感染專業人力。然而，相較於近年越來越多癌症新藥相繼問世，近年抗生素新藥研發速度卻逐漸放緩。台灣感染管制學會陳宜君理事長表示，世界衛生組織2020年報告指出，自2017年以來，只有12種抗生素獲得批准。

陳宜君理事長進一步指出，先前國外一項針對腫瘤專科醫師調查顯示，若抗藥性問題持續惡化，未來包括化療、幹細胞移植治療等預後都可能受到衝擊，該項針對100位英國腫瘤專科醫師的調查當中，近三成（28%）醫師認為五年內癌症治療選擇就可能因為抗藥性問題而受限。

抗藥菌之戰就像在打「棒球賽」，細菌抗藥性增加當心勝投變敗投

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王復德理事長表示，抗生素抗藥性的情況如同「棒球賽」：抗生素如同投手、細菌像打擊手，當三振率高的強投被濫用、頻繁登場，導致球路被打擊手摸透，勝投也會變敗投。另一種情況是，即使投手再強，但肩負後線防守重責的內外野手能力太差，例如加護病房與身上有多處管路等免疫力相對較低的患者，再厲害的投手（強效抗生素）也可能失效，導致打擊手（細菌）頻頻上壘得分，此時則需要特殊專長、可對症治療的投手緊急救援。

而急性感染的治療是一場時間之戰，強調快速對症，但是臨床現況常常是病人已躺在病房，醫師知道有對症的新藥，但礙於藥證審核與健保給付速度而無法使用，只好處方效果可能相對較低且藥價相對低的老藥或替代藥物。而為了扼殺病菌，醫師不得不加重老藥或替代藥物的劑量，長期也可能導致劣幣驅逐良幣、抗藥性加劇、醫藥支出加重的惡性循環。