後疫情時代「超級細菌」來勢洶洶，專家：未來每年恐奪走3.3萬條人命
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邱政洵教授指出，若放任細菌抗藥性的盛行率持續惡化，估計到西元2050年，全球每年將有1000萬人死於抗藥性病原感染，相當全年因為癌症死亡的人數；台灣屆時每年也估計將有超過3.3萬人因此喪命，相當於2021年肺癌、肝癌、腸癌、乳癌、攝護腺癌與口腔癌等前6大致命癌症所造成的死亡總和，是肺癌死亡人數的3倍以上。
文：林昱彣（潮健康）
COVID-19疫情後「抗藥菌」來勢洶洶，專家：未來恐每年奪3.3萬人命
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒超過3年，最近在我國又拉出第四波大流行。COVID-19病毒威脅尚未遠離，醞釀中的隱形風暴：「抗生素抗藥性疫情細菌」盛行率，同樣不可輕忽，一旦染疫同時合併感染某些抗藥菌，住院時間可能延長二至三倍。
如果漠視抗藥性細菌，預估2050年，台灣每年將有3.3萬人因感染導致死亡，超過2021年國人前六大癌症（肺癌、肝癌、腸癌、乳癌、攝護腺癌與口腔癌）致死人數的總和。
抗藥性細菌感染的威脅，可能更勝COVID-19病毒？林口長庚醫院兒童感染科邱政洵教授指出，先前收治一名51歲女性患者，因發燒、咳嗽、身體疼痛住院，確診感染COVID-19病毒，經X光檢查顯示雙側肺浸潤，住院期間因呼吸窘迫持續惡化、轉入加護病房，最後插管治療。
沒想到治療期間先後感染綠膿桿菌過往被稱為「超級細菌」的「抗碳青黴烯抗藥性腸桿菌（CRE）」中的克雷伯氏肺炎菌（又稱KP菌，Klebsiella pneumoniae），一度出現敗血症、腎功能低下等危急徵狀，所幸經更換抗生素治療後才終於脫險。
COVID-19期間抗藥菌盛行率增加？12歲童連續燒一個月才倖免於難
國際研究顯示，自2020年初COVID-19疫情爆發後，部分抗藥性細菌盛行率暴增約2倍；而在國內，台灣感染症醫學會王復德理事長表示，根據感染管制與抗藥性監測管理系統最新一季監視報告，COVID-19疫情期間醫院加護病房檢出的抗藥性病原菌占比普遍升高。
王復德理事長表示，抗藥性病原菌占比又以區域醫院加護病房增幅較大，例如特定病原菌檢出碳青黴烯類具抗藥性之綠膿桿比率由2013年的14.3％增加至2022年第2季的17.2％，相較於2021年，增幅為4.9%，推測此與抗生素新藥補給不足、替代藥物效果未達預期等有關。
不只是醫院加護病房，社區中可能也有抗藥性菌風險。邱政洵教授指出，日前一名12歲男童，因右臀部疼痛和間歇性發燒4天赴急診就醫，檢查發現感染多重抗藥性金黃色葡萄球菌，此菌不僅造成男童肺栓塞，還合併化膿性髖關節膿腫，經長達1個月的藥物治療及手術治療，才得以出院回家。
抗藥菌殺傷力堪比致命癌症？全球公認六大「逃跑菌」恐無藥可醫
邱政洵教授指出，若放任細菌抗藥性的盛行率持續惡化，估計到西元2050年，全球每年將有1000萬人死於抗藥性病原感染，相當全年因為癌症死亡的人數；台灣屆時每年也估計將有超過3.3萬人因此喪命，相當於2021年肺癌、肝癌、腸癌、乳癌、攝護腺癌與口腔癌等前六大致命癌症所造成的死亡總和，是肺癌死亡人數的三倍以上。
而前述金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、克雷伯氏肺炎菌（Klebsiellapneumoniae）、綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），與屎腸球菌（Enterococcusfaecium）、鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii)、腸內菌屬（Enterobacterspecies)，取其英文字首合稱為「ESKAPE」，是全球公認的六大恐面臨無藥可用的抗藥菌，亟需被重視。
肺炎感染致死率高，儲備抗生素新藥刻不容緩
要如何才能幫助持續增溫的抗藥性公衛危機降溫？聯合國呼籲各國增加創新且可負擔的抗生素藥物投資，以確保對抗超級細菌的強效武器佈署到位。
台灣美國商會日前發表《2023台灣白皮書》也提到，除了國際抗生素供應不足，國內部分藥品價格過低、藥業無法持續供藥甚至退出市場，也可能是導致缺藥危機的原因。因此建議政府獎勵抗生素引進、研發、創新，健保給付規則應予以適度獎勵，同時檢討藥價政策及保障現有抗生素，協力對抗超級細菌。
台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會也認同，國內應加速抗生素新藥審核與合理納健保，並且及時補充感染專業人力。然而，相較於近年越來越多癌症新藥相繼問世，近年抗生素新藥研發速度卻逐漸放緩。台灣感染管制學會陳宜君理事長表示，世界衛生組織2020年報告指出，自2017年以來，只有12種抗生素獲得批准。
陳宜君理事長進一步指出，先前國外一項針對腫瘤專科醫師調查顯示，若抗藥性問題持續惡化，未來包括化療、幹細胞移植治療等預後都可能受到衝擊，該項針對100位英國腫瘤專科醫師的調查當中，近三成（28%）醫師認為五年內癌症治療選擇就可能因為抗藥性問題而受限。
抗藥菌之戰就像在打「棒球賽」，細菌抗藥性增加當心勝投變敗投
王復德理事長表示，抗生素抗藥性的情況如同「棒球賽」：抗生素如同投手、細菌像打擊手，當三振率高的強投被濫用、頻繁登場，導致球路被打擊手摸透，勝投也會變敗投。另一種情況是，即使投手再強，但肩負後線防守重責的內外野手能力太差，例如加護病房與身上有多處管路等免疫力相對較低的患者，再厲害的投手（強效抗生素）也可能失效，導致打擊手（細菌）頻頻上壘得分，此時則需要特殊專長、可對症治療的投手緊急救援。
而急性感染的治療是一場時間之戰，強調快速對症，但是臨床現況常常是病人已躺在病房，醫師知道有對症的新藥，但礙於藥證審核與健保給付速度而無法使用，只好處方效果可能相對較低且藥價相對低的老藥或替代藥物。而為了扼殺病菌，醫師不得不加重老藥或替代藥物的劑量，長期也可能導致劣幣驅逐良幣、抗藥性加劇、醫藥支出加重的惡性循環。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。