2023/06/26,
科學

《一輛運鈔車能裝多少錢？》：股票市場暴跌閃崩？當心受到「驚奇圖表」誤導

《一輛運鈔車能裝多少錢？》：股票市場暴跌閃崩？當心受到「驚奇圖表」誤導
Photo Credit: 三民

我們想讓你知道的是

繪製圖表並沒有唯一正確方法，但需要特別小心，驚奇圖表會讓微小差距看起來變得巨大，往往會欺騙到閱讀者。雖然驚奇圖表可能也是出於良善動機，畢竟一大片區域都是空白的圖表，不太可能吸引閱讀者的目光，而且放大的刻度更容易讓閱讀者看到資料細節，但我仍對這類圖表存疑。

文：布萊恩．柯尼罕

「（誤導的圖表）效果顯著。然而，因為這些圖表並沒有加上任何形容詞或副詞，來破壞客觀的假象，所以並沒有任何人能夠將錯誤資訊強加給你。」

—赫夫《別讓統計數字騙了你》，1954年

《別讓統計數字騙了你》一書，說明了許多常用於誤導或欺騙的繪圖技巧。如今，利用電腦，透過Excel、Photoshop等圖表繪製、圖片處理工具，騙術可遠遠比60年前還要複雜許多。我可以想像赫夫必定能找到許多新材料，撰寫這本經典著作的全新版本。

本章中，我們將會探討某些圖表誤導，大部分赫夫的書中都有提到。只要看過其中一些例子，就能夠在許多資料中覺察到類似手段，讓自己更不容易受到圖表誤導。如同本書中討論到的其他主題，在日常生活中找出更多類似例子也十分有趣，因此學習到這些知識後，你會發現自己能夠以更具評判力的眼光，閱讀新聞或網站資料。

驚奇圖表

2010年5月6日，美國股票市場遭遇一波激烈下殺，那次可怕的暴跌現在稱為「閃崩」（flash crash）。下圖中，垂直軸為道瓊股價指數，而水平軸則為當天的時間。

你可以看到指數在下午2點45分跌到谷底，直到下午4點收盤前，才反彈回升到之前價格的3/4左右。暴跌到底部持續的時間非常短。

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Photo Credit: 三民
圖10.1：2010年5月6日「閃崩」

然而，如果更仔細閱讀圖表的話，會發現垂直軸並非從0開始，原點是9800。從9800而非從0開始，會極度誇大垂直軸，讓大家感覺到的股價變動遠遠高於實際狀況，這就是赫夫稱此類圖表為「驚奇」圖表（gee­whiz graph）的原因。

如果將垂直軸原點恢復為0，就會畫出不怎麼吸引人目光的下跌圖，請參考圖10.2。雖然對投資人來說依然很可怕，但新圖表告訴我們，閃崩的最大下跌幅度不到10％，而總下跌幅度也不過略高於3％而已，還不到世界末日。

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Photo Credit: 三民
圖10.2：未經誇大的閃崩

驚奇圖表並非總是如此驚心動魄。例如，圖10.3呈現了推特（Twitter）活躍使用者的每月成長，使用者人數以百萬為單位。這份數據取自推特預計在2013年上市時，提交給美國證券交易委員會（US States Securities and Exchange Commission）的S­1表單（Form S­1），並且經過重新繪製。

圖表最右側的垂直長條線是最左側的3倍，因此讓人覺得推特使用者人數在18個月內成長了3倍。然而，如果垂直軸使用0當原點，不要使用100，就會帶來完全不同的印象：使用者人數由1.38億成長為2.15億，也就是成長了1.56倍，請參考圖10.4。

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Photo Credit: 三民
圖10.3：推特的活躍使用者
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Photo Credit: 三民
圖10.4：推特活躍使用者成長較不驚奇的版本

1992年出版的《定量資訊的視覺呈現》（The Visual Display of Quantitative Information）一書的作者塔夫特（Edward Tufte），對於圖表是否應該寫出0有不同的看法。

「一般來說，時間序列資料的呈現是使用基準線，而不是用0作為原點。如果繪製資料時可以合理畫出0這個點，那當然沒什麼問題。但請不要浪費大量垂直軸空間，留下許多空白只為了能夠向下延伸到0這個點，這麼做的代價是隱藏了資料線本身的變化（《別讓統計數字騙了你》提出每張圖表都需要畫到0的論點，實際上並不正確）。」

—www.edwardtufte.com/bboard網站

繪製圖表並沒有唯一正確方法，但需要特別小心，驚奇圖表會讓微小差距看起來變得巨大，往往會欺騙到閱讀者。雖然驚奇圖表可能也是出於良善動機，畢竟一大片區域都是空白的圖表，不太可能吸引閱讀者的目光，而且放大的刻度更容易讓閱讀者看到資料細節，但我仍對這類圖表存疑。

書籍介紹

本文摘錄自《一輛運鈔車能裝多少錢？：輕鬆培養數感，別再被數字迷惑》，三民出版

作者：布萊恩．柯尼罕（Brian W. Kernighan）
譯者：劉懷仁

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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