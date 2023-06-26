《一輛運鈔車能裝多少錢？》：股票市場暴跌閃崩？當心受到「驚奇圖表」誤導
我們想讓你知道的是
繪製圖表並沒有唯一正確方法，但需要特別小心，驚奇圖表會讓微小差距看起來變得巨大，往往會欺騙到閱讀者。雖然驚奇圖表可能也是出於良善動機，畢竟一大片區域都是空白的圖表，不太可能吸引閱讀者的目光，而且放大的刻度更容易讓閱讀者看到資料細節，但我仍對這類圖表存疑。
文：布萊恩．柯尼罕
「（誤導的圖表）效果顯著。然而，因為這些圖表並沒有加上任何形容詞或副詞，來破壞客觀的假象，所以並沒有任何人能夠將錯誤資訊強加給你。」
—赫夫《別讓統計數字騙了你》，1954年
《別讓統計數字騙了你》一書，說明了許多常用於誤導或欺騙的繪圖技巧。如今，利用電腦，透過Excel、Photoshop等圖表繪製、圖片處理工具，騙術可遠遠比60年前還要複雜許多。我可以想像赫夫必定能找到許多新材料，撰寫這本經典著作的全新版本。
本章中，我們將會探討某些圖表誤導，大部分赫夫的書中都有提到。只要看過其中一些例子，就能夠在許多資料中覺察到類似手段，讓自己更不容易受到圖表誤導。如同本書中討論到的其他主題，在日常生活中找出更多類似例子也十分有趣，因此學習到這些知識後，你會發現自己能夠以更具評判力的眼光，閱讀新聞或網站資料。
驚奇圖表
2010年5月6日，美國股票市場遭遇一波激烈下殺，那次可怕的暴跌現在稱為「閃崩」（flash crash）。下圖中，垂直軸為道瓊股價指數，而水平軸則為當天的時間。
你可以看到指數在下午2點45分跌到谷底，直到下午4點收盤前，才反彈回升到之前價格的3/4左右。暴跌到底部持續的時間非常短。
然而，如果更仔細閱讀圖表的話，會發現垂直軸並非從0開始，原點是9800。從9800而非從0開始，會極度誇大垂直軸，讓大家感覺到的股價變動遠遠高於實際狀況，這就是赫夫稱此類圖表為「驚奇」圖表（geewhiz graph）的原因。
如果將垂直軸原點恢復為0，就會畫出不怎麼吸引人目光的下跌圖，請參考圖10.2。雖然對投資人來說依然很可怕，但新圖表告訴我們，閃崩的最大下跌幅度不到10％，而總下跌幅度也不過略高於3％而已，還不到世界末日。
驚奇圖表並非總是如此驚心動魄。例如，圖10.3呈現了推特（Twitter）活躍使用者的每月成長，使用者人數以百萬為單位。這份數據取自推特預計在2013年上市時，提交給美國證券交易委員會（US States Securities and Exchange Commission）的S1表單（Form S1），並且經過重新繪製。
圖表最右側的垂直長條線是最左側的3倍，因此讓人覺得推特使用者人數在18個月內成長了3倍。然而，如果垂直軸使用0當原點，不要使用100，就會帶來完全不同的印象：使用者人數由1.38億成長為2.15億，也就是成長了1.56倍，請參考圖10.4。
1992年出版的《定量資訊的視覺呈現》（The Visual Display of Quantitative Information）一書的作者塔夫特（Edward Tufte），對於圖表是否應該寫出0有不同的看法。
「一般來說，時間序列資料的呈現是使用基準線，而不是用0作為原點。如果繪製資料時可以合理畫出0這個點，那當然沒什麼問題。但請不要浪費大量垂直軸空間，留下許多空白只為了能夠向下延伸到0這個點，這麼做的代價是隱藏了資料線本身的變化（《別讓統計數字騙了你》提出每張圖表都需要畫到0的論點，實際上並不正確）。」
—www.edwardtufte.com/bboard網站
繪製圖表並沒有唯一正確方法，但需要特別小心，驚奇圖表會讓微小差距看起來變得巨大，往往會欺騙到閱讀者。雖然驚奇圖表可能也是出於良善動機，畢竟一大片區域都是空白的圖表，不太可能吸引閱讀者的目光，而且放大的刻度更容易讓閱讀者看到資料細節，但我仍對這類圖表存疑。
書籍介紹
本文摘錄自《一輛運鈔車能裝多少錢？：輕鬆培養數感，別再被數字迷惑》，三民出版
作者：布萊恩．柯尼罕（Brian W. Kernighan）
譯者：劉懷仁
數感──資訊時代的必備能力
售出英、義、日、韓、簡中等多國語言版權
任何人都能輕鬆讀懂的大師公開課
在這個資訊爆炸的時代，我們每天都會接收到無數帶有「數字」的資訊，但覺得自己數學不好，或者數字好多、公式好複雜，是不是讓你對「判斷數據正確性」這件事卻步了？
普林斯頓大學電腦科學系教授布萊恩․柯尼罕綜合他多年的觀察及經驗，把常見的數字問題分門別類，向讀者說明哪些地方容易出錯、被忽略，並提出只要用簡單的四則運算就能處理的解決方法，就算你是害怕數學的文科生，也能輕鬆地將這些小技巧實際運用到生活中。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！