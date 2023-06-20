【未來大人物彩虹擁抱1】大家好我們是同志情侶夫夫之道，希望有一天「同志」會消失

文：陳淑玲

2019/5/17一群揮舞彩虹旗的男男女女站在立法院外引頸期盼，即使看不見院裡正在進行的議程狀態，但仍從四面八方群聚越來越多眼神炙熱的人們。

待前方傳來，立法院終於三讀通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》（後稱同婚專法），台灣終於成為亞洲第一個「同性能結婚的國家」。院外歡聲雷動。那刻，一早前來苦等的里歐與阿凱，狠狠地在人群中痛哭出聲，他們哽咽著、高聲吶喊著：「同志可以結婚了。」

衝撞性別平等走上一條必然荊棘之路

認識夫夫之道大多會這樣開始，YT上介紹：「這裡是阿凱和里歐的小天地。我們是一對男同志伴侶，從2016/1/15交往至今，已經邁向第8年。」若是現場演講，則是如此開場：「沒想到談戀愛也可以來演講。」

「夫夫之道 Fufuknows」2016年始於一堂世新大學的通識課程，里歐（本名陳荐宏）、阿凱（本名王盈堯）在Youtube創立。原先僅為里歐在世新大學廣電系江亦瑄副教授「社群媒體實務」這門通識課程的作業。

里歐回想當時創作的記憶：「其實我們這堂課就是aka網紅培訓班。當時我邀請阿凱拍出我們倆同志情侶的故事，維剛擔任導演、拍攝與幕後剪輯。」

以當時少見的同志議題為頻道主軸，透過阿凱、里歐以男同志伴侶身份於幕前現身說法、因為跟隨指導老師而來旁聽的張維剛擔任拍攝與幕後剪輯。主要以追求性別平權、認識多元群體為核心。

張維剛回憶：「當時雖然是因為我的指導老師才去旁聽這門課，但跟里歐一組後，討論出這個影片核心覺得很有意思。當時老師在作業上要求至少拍3支影片，但我們就拼到30支影片（笑）。」

夫夫之道頻道裡，第一支夫夫劇場影片叫《你不要再歧視我了》，由擅長文字的阿凱寫劇本、里歐則剖析自己從小在廁所、在學校裡被不平等的霸凌黑色記憶為腳本、維剛細膩的運鏡說出里歐從小的暗黑。

一堂課時間有限，但阿凱與里歐兩人非但沒有因為課堂結束而停止，反而發現這是一個能用自身力量來向社會衝撞的方式。

夫夫走向性別平權公共意識之道

「我是在被性別霸凌環境之下長大的孩子」里歐這麼說著。雲林北港出生的孩子，里歐自小的陰柔特質就如同玫瑰少年葉永鋕遭遇的，說話被說娘砲、走路比一般人內八，被嘲笑說胖且臭。

「小時候根本不敢下課時去上廁所，因為永遠會有人突然把我從小便斗拽出來公開說我沒有小雞雞。逃跑躲進隔間馬桶上廁所，就會突然有一桶水從上潑下。」對學校、對老師求助，也僅會換來同學說他是告密小人更報復性的對待，「在那時，甚至我的健康教育課本教導男女生殖器官的那幾頁，是被釘書機釘起來的。」

里歐：那段時間我一直想自殺，但又好怕痛。到了第二次我就想，既然死不了，老天爺把我留在這個世界上，我是不是能夠多做一些什麼。

後來在學校社團裡，意外接觸了寫企劃這個任務，思緒清晰邏輯清楚且勇於接受挑戰的里歐，幫學校意外爭取到了很多好的創意點子。「我從寫企劃中被肯定、也找到了自信。我不該一直在意霸凌我的人、該在意的是我自己，唯有讓自己強大起來，才不會被欺負。」里歐這樣說著。

Photo Credit：關鍵評論網／陳淑玲攝 跟阿凱打鬧時看似傲嬌，但里歐工作起來可是比誰都還要理性、認真與邏輯清晰。

相較於里歐的慘澹童年，來自台南的阿凱，童年建構在自己的漠視世界中。家裏篤信佛教，阿凱童年幾乎可說是在佛光山台南講堂長大，他與弟弟童年時總被媽媽帶著在佛堂度過，長年手戴佛珠，會讀佛經悟佛法，但他也愛閱讀寫文章、甚至畫少女漫畫。

「我甚至還被學校老師說過我畫漫畫很娘娘腔，但我從小就是個叛逆的人，我才不管他們怎麼說。更何況我信佛法，佛法教我以道理會心，去解決各種煩惱跟狀況。」

即使交往的都是男生，阿凱在愛情道路上一直都對性別並沒有過大意識。直到遇見里歐、直到開始參加同志大遊行，開始透過頻道倡議，才真正開啟了他爭取平權意識雷達。

Photo Credit - 夫夫之道 阿凱自小愛閱讀、愛寫作，夫夫劇場裡的劇本幾乎出自他手。正朝向演員之路前進著。

決定持續經營夫夫之道頻道時，老師更賦予我們「這個頻道要有更多教育意義與社會責任」，這是我們創立以來不變的初衷。

另外，除了用社群媒體倡議外，里歐更進入彩虹平權大平台工作，以政治倡議專員的角色，深入各縣市議會，與友善議員、市府團隊推動性別友善市政。今年（2023年）他更擔任雲林縣性別平等委員以及臺灣彩虹公民行動協會理事一職。他們透過社群、透過體制內外的倡議，多元管道發聲。

Photo Credit - 彩虹平權大平台提供（攝影麥麥） 在彩虹平權大平台同婚四週年研討會中，里歐分享地方議會工作。

從性別到跨性別的平權倡議一切歸於愛

夫夫之道YT頻道決定持續，粉絲團爆紅也很因緣際會，創立FB粉絲團一週後一場護家盟舉行的反同志遊行上，一位男同志被一個帶著小孩的爸爸踹斷肋骨引起社會議論。

氣憤不已的兩人立刻以阿凱文章、朋友繪圖貼出宣告平權貼文，並且禮貌地廣為私訊名人期盼能發聲。隔天一早起床發現藝人炎亞綸也分享他們的貼文，粉專就此爆紅，也展開了夫夫之道的平權篇章。

當然，攻擊一直都在，阿凱說：「身為同性戀被攻擊不會是只有在網路上面，畢竟我們從國中國小時，攻擊已經是人生一部分。」里歐也分享說：「長期以來總是被攻擊說死娘娘腔、死Gay砲、死人妖。拜託，你們不能進步點嗎？10年前罵這個，10年後還這樣？」

把「性別平權」的多元觀點實際化於夫夫之道的頻道內容中，例如：從頻道創始就有的「夫夫劇場」，是以各種性別議題當主題的短片故事，從2016年經營至今，已上片200多支影片。

議題也自各種性別切角延伸甚至到身障平權的倡議。如《拒C拒娘現象！為什麼當同志這麼累？我值得被愛嗎？》等深度探討同志現象的各種情境。後期還延伸到女同志、同志愛上異男、無性戀、雙性戀、障礙者愛情等多種性別不明等、社會視角不平等面向。

幾乎是頻道初期就已經加入夫夫劇場拍攝的演員林哲弘，拍攝近5年來，一路看著影片從個位數累積到破200隻，深覺得能加入這個又溫馨、又能倡議的團隊感到榮幸。