【未來大人物彩虹擁抱1】大家好我們是同志情侶夫夫之道，希望有一天「同志」會消失
我們想讓你知道的是
同婚專法通過那天，致力倡議台灣性別平權的里歐、阿凱在街頭上哽咽大哭，台灣終於成為亞洲第一個同性能結婚國家。他們創立「夫夫之道」，以同志情侶生活真實面為呈現，持續用議題來伸張，性別人人平等。「我們希望有一天同志標籤都消失。」
文：陳淑玲
2019/5/17一群揮舞彩虹旗的男男女女站在立法院外引頸期盼，即使看不見院裡正在進行的議程狀態，但仍從四面八方群聚越來越多眼神炙熱的人們。
待前方傳來，立法院終於三讀通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》（後稱同婚專法），台灣終於成為亞洲第一個「同性能結婚的國家」。院外歡聲雷動。那刻，一早前來苦等的里歐與阿凱，狠狠地在人群中痛哭出聲，他們哽咽著、高聲吶喊著：「同志可以結婚了。」
衝撞性別平等走上一條必然荊棘之路
認識夫夫之道大多會這樣開始，YT上介紹：「這裡是阿凱和里歐的小天地。我們是一對男同志伴侶，從2016/1/15交往至今，已經邁向第8年。」若是現場演講，則是如此開場：「沒想到談戀愛也可以來演講。」
「夫夫之道 Fufuknows」2016年始於一堂世新大學的通識課程，里歐（本名陳荐宏）、阿凱（本名王盈堯）在Youtube創立。原先僅為里歐在世新大學廣電系江亦瑄副教授「社群媒體實務」這門通識課程的作業。
里歐回想當時創作的記憶：「其實我們這堂課就是aka網紅培訓班。當時我邀請阿凱拍出我們倆同志情侶的故事，維剛擔任導演、拍攝與幕後剪輯。」
以當時少見的同志議題為頻道主軸，透過阿凱、里歐以男同志伴侶身份於幕前現身說法、因為跟隨指導老師而來旁聽的張維剛擔任拍攝與幕後剪輯。主要以追求性別平權、認識多元群體為核心。
張維剛回憶：「當時雖然是因為我的指導老師才去旁聽這門課，但跟里歐一組後，討論出這個影片核心覺得很有意思。當時老師在作業上要求至少拍3支影片，但我們就拼到30支影片（笑）。」
夫夫之道頻道裡，第一支夫夫劇場影片叫《你不要再歧視我了》，由擅長文字的阿凱寫劇本、里歐則剖析自己從小在廁所、在學校裡被不平等的霸凌黑色記憶為腳本、維剛細膩的運鏡說出里歐從小的暗黑。
一堂課時間有限，但阿凱與里歐兩人非但沒有因為課堂結束而停止，反而發現這是一個能用自身力量來向社會衝撞的方式。
夫夫走向性別平權公共意識之道
「我是在被性別霸凌環境之下長大的孩子」里歐這麼說著。雲林北港出生的孩子，里歐自小的陰柔特質就如同玫瑰少年葉永鋕遭遇的，說話被說娘砲、走路比一般人內八，被嘲笑說胖且臭。
「小時候根本不敢下課時去上廁所，因為永遠會有人突然把我從小便斗拽出來公開說我沒有小雞雞。逃跑躲進隔間馬桶上廁所，就會突然有一桶水從上潑下。」對學校、對老師求助，也僅會換來同學說他是告密小人更報復性的對待，「在那時，甚至我的健康教育課本教導男女生殖器官的那幾頁，是被釘書機釘起來的。」
里歐：那段時間我一直想自殺，但又好怕痛。到了第二次我就想，既然死不了，老天爺把我留在這個世界上，我是不是能夠多做一些什麼。
後來在學校社團裡，意外接觸了寫企劃這個任務，思緒清晰邏輯清楚且勇於接受挑戰的里歐，幫學校意外爭取到了很多好的創意點子。「我從寫企劃中被肯定、也找到了自信。我不該一直在意霸凌我的人、該在意的是我自己，唯有讓自己強大起來，才不會被欺負。」里歐這樣說著。
相較於里歐的慘澹童年，來自台南的阿凱，童年建構在自己的漠視世界中。家裏篤信佛教，阿凱童年幾乎可說是在佛光山台南講堂長大，他與弟弟童年時總被媽媽帶著在佛堂度過，長年手戴佛珠，會讀佛經悟佛法，但他也愛閱讀寫文章、甚至畫少女漫畫。
「我甚至還被學校老師說過我畫漫畫很娘娘腔，但我從小就是個叛逆的人，我才不管他們怎麼說。更何況我信佛法，佛法教我以道理會心，去解決各種煩惱跟狀況。」
即使交往的都是男生，阿凱在愛情道路上一直都對性別並沒有過大意識。直到遇見里歐、直到開始參加同志大遊行，開始透過頻道倡議，才真正開啟了他爭取平權意識雷達。
決定持續經營夫夫之道頻道時，老師更賦予我們「這個頻道要有更多教育意義與社會責任」，這是我們創立以來不變的初衷。
另外，除了用社群媒體倡議外，里歐更進入彩虹平權大平台工作，以政治倡議專員的角色，深入各縣市議會，與友善議員、市府團隊推動性別友善市政。今年（2023年）他更擔任雲林縣性別平等委員以及臺灣彩虹公民行動協會理事一職。他們透過社群、透過體制內外的倡議，多元管道發聲。
從性別到跨性別的平權倡議一切歸於愛
夫夫之道YT頻道決定持續，粉絲團爆紅也很因緣際會，創立FB粉絲團一週後一場護家盟舉行的反同志遊行上，一位男同志被一個帶著小孩的爸爸踹斷肋骨引起社會議論。
氣憤不已的兩人立刻以阿凱文章、朋友繪圖貼出宣告平權貼文，並且禮貌地廣為私訊名人期盼能發聲。隔天一早起床發現藝人炎亞綸也分享他們的貼文，粉專就此爆紅，也展開了夫夫之道的平權篇章。
當然，攻擊一直都在，阿凱說：「身為同性戀被攻擊不會是只有在網路上面，畢竟我們從國中國小時，攻擊已經是人生一部分。」里歐也分享說：「長期以來總是被攻擊說死娘娘腔、死Gay砲、死人妖。拜託，你們不能進步點嗎？10年前罵這個，10年後還這樣？」
把「性別平權」的多元觀點實際化於夫夫之道的頻道內容中，例如：從頻道創始就有的「夫夫劇場」，是以各種性別議題當主題的短片故事，從2016年經營至今，已上片200多支影片。
議題也自各種性別切角延伸甚至到身障平權的倡議。如《拒C拒娘現象！為什麼當同志這麼累？我值得被愛嗎？》等深度探討同志現象的各種情境。後期還延伸到女同志、同志愛上異男、無性戀、雙性戀、障礙者愛情等多種性別不明等、社會視角不平等面向。
幾乎是頻道初期就已經加入夫夫劇場拍攝的演員林哲弘，拍攝近5年來，一路看著影片從個位數累積到破200隻，深覺得能加入這個又溫馨、又能倡議的團隊感到榮幸。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選