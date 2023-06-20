賴清德喊補助私校學生至少2.5萬學費，教育部估47.3萬學生受益
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現行私校學費一年大約是11萬、公立約為6萬，差距大約5萬元，賴清德表示，從明年會開始編預算縮短差距，政府至少補助五成以上、越高越好，「也就是2萬5000元以上」。
教育部今（20）日表示，近期總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁有和教育部進行討論，針對教育部規劃的「定額補助私立大專學雜費助學方案」，盼從源頭直接減輕學生學雜費負擔，拉近公私立大專校院學雜費的差距，落實教育實質公平。賴清德出席活動時親口指出，從明（2023）年開始會編預算縮短差距，公私立學費差距至少2萬5000元。
賴清德今日出席朝陽科技大學安全講習活動，提及政府非常關心私校學生的經濟負擔，且政府應該有責任縮短唸公立大學與唸私立大學學費的落差。現行私校學費一年大約是11萬、公立約為6萬，差距大約5萬元，賴清德表示，從明年會開始編預算縮短差距，政府至少補助五成以上、越高越好，「也就是2萬5000元以上」。
對此，教育部說明，111學年度大專在學學生人數為89.3萬人，其中約有21％、18萬5000名的經濟弱勢學生運用助學補助措施，包含教育部學雜費減免、相關部會獎助學金及大專弱勢助學計畫等措施。
而在這18萬多名弱勢學生中，有近80%就讀私立大專校院，公私立學校每年學雜費平均差距將近5萬元，也就是說，就讀私校的學生經濟負擔相對沈重，部分學生須仰賴就學貸款或打工來貼補生活支出，不利於正常學習和畢業後的生涯發展，也讓學生在升學時會因經濟考量來選擇校系，並非適性選擇。
教育部表示，定額補助私立大專學雜費助學方案規劃，將朝向預算全額政府支應、拉近公私立大專學雜費差額、照顧經濟弱勢來進行規劃，預估有47.3萬名學生會受益，加上原來各類學雜費減免、個部會獎助學金的受益學生，全體59.1萬名的私立大專校院學生都能照顧到。
青年團體：應充分討論溝通
對此，台灣青年民主協會表示肯定，教育部所提出的補助方案，確實對學生來說能解決不小的經濟壓力。不過，今日僅提及補貼「至少2萬5000元」，大學各校系學雜費額度仍有不小差距，建議教育部根據各校系不同的學雜費額度，提出完整的減免方案，並清楚向學生說明減免的計算標準，避免齊頭式平等。
另外，教育部預告將以「直接減免」方式，青民協建議明年上路前，教育部應充分與各私校註冊組溝通，將減免額度列於註冊繳費單完整告知學生，以避免爭議。
全國私校工會也肯定教育部的政策調整，並指出私校長期處於不合理的辦學環境，如果政府法令和制度不調整，私校恐將退場殆盡，其中兩項關鍵制度是政府凍漲大學學費，以及政府創造公私立大學不公平的競爭環境。私校工會認為，私校長期於不合理體制辦學的代價是犧牲教育品質，和私校教職員工權益，工會也一直呼籲政府應建立學費彈性調整機制，或大量投入經費補助私校學生。
私校工會表示，教育部此時宣布減免私立大專校院學生2.5萬學費，是對瀕死的私校教育打了一劑強心針，雖然不一定能挽救私校免於退場，但至少能提升招生競爭力並改善辦學環境，也給予弱勢家庭更公平的就學機會。
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核稿編輯：楊士範
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