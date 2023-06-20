專任只需9學分、「專案教師」一學期要教16學分，台大、北科、東華都被點名

台灣高等教育產業工會今（20）日召開記者會，指出多所公私立大專校院未依法將「專案教師」的授課時數比照「專任教師」辦理，有些專案教師的最低授課時數要求，甚至足足高於專任教師1.8倍。對此，有學者表示，這是對專案教師的專業很大的打擊。

為了保障大學專案教師的本薪、授課時數、升等，教育部去（2022）年公布《專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則》（下稱實施原則），高教工會指出，《實施原則》雖然無法讓專案教師直接適用《教師法》或《勞動基準法》，但一定程度上是首次確立專案教師與專任教師在各項待遇與勞動條件上同工同酬。舉例來說，第5條第7項明定專案教師「本薪及加給比照學校編制內專任教師待遇」，基本授課時數也「比照編制內專任教師之規定為原則」。

然而，高教工會表示，根據其調查結果，許多學校對專案教師基本授課時數的要求，竟然未遵守《實施原則》對專案教師授課時數的規範，強制要求其基本授課時數高於專任教師。

高教工會盤點，包含台灣大學、東華大學、台北科技大學、屏東科技大學等國立大專校院，及龍華科技大學、台北海洋科技大學等私校，對專案教師強制要求的最低授課時數比專任教師多出7學分，高達16學分，將近是專任教師授課時數的1.8倍，高雄科技大學、明新科技大學、中國醫藥大學的最低授課時數要求也達到15學分。

除此之外，高教工會研究員陳柏謙點名，包含東華大學、北科大在內，都有專案教師在填寫工會的調查問卷時主動表示，被學校要求做沈重的行政工作。

政治大學勞工所教授兼所長劉梅君認為，許多專案教師好不容易辛辛苦苦在國內外取得博士學位回台教書，在教學現場被這樣對待，「這是他們專業上很大的打擊」。劉梅君表示，教育部縱容專案教師每週授課時數高於專任教師1.8倍，讓專業無法發展，對個人或是台灣社會都是很大的損失，希望教育部懸崖勒馬。

據高教工會的調查，還是有很多學校從去年5月份《實施原則》公告以來，就遵循這樣的精神跟目標，讓專案教師的基本授課時數降到跟專任教師一樣的9學分，陳柏謙認為，這代表對各校絕對是做得到的。

對於許多學校至今仍要求專案教師負責遠多於專任教師的基本最低授課時數的情況，高教工會呼籲，教育部應確實要求克大專院校，讓專案教師的基本授課時數比照專任教師的標準；對於拒絕調整專案教師基本授課時數比照專任教師的學校，教育部應直接納入審查該校獎補助款與相關計畫經費申請的關鍵指標。

對此，教育部於傍晚回應，基本授課時數涉及學校排課及教師負擔，教育部會與大學共同評估。

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核稿編輯：楊士範