從何則文事件看PUA：這種自以為沒事的惡意，為什麼這麼理直氣壯？

文:陳睨

所謂的PUA(Pick Up Artist)原本是從美國的一名把妹達人研究出來的搭訕攻略,其變體版本常常包含著暴力、歧視、貶低甚至是操控性的手段。最早的相關技術可以追索到1967年的時候,理性情感心理治療師阿爾伯特・埃利斯(Albert Ellis)和羅傑・康威(Roger Conway)一起寫了《色情誘惑的藝術》(The Art of Erotic Seduction)這本書,裡面闡述了男性可以如何用這樣折技巧來搭訕女性。

之後,羅斯傑佛瑞斯(Ross Jeffries)以此基礎開發了以神經語言程式設計(NLP)技術為主體的「迅速誘惑」(SS),認為可以用這個方式在心理上去操控女性,並出版手冊攻略《如何讓你想要的女人上床》(How to Get the Women You Desire into Bed),其背後的概念就是想像語言跟行為模式之間會有一個很強的聯繫,如果你能夠把語言引導用得得夠好,你就足以在不知不覺間去操控他人的行為,或甚至讓他人自我引導成你喜歡的樣子。(備註:NLP的控制技術是一門偽科學,並無成功率的保證。)

我稍微解釋一下PUA的基本策略,請幫我記得關鍵字好之後對照。

2006年出版的PUA暢銷書《遊戲:滲透搭訕藝術家的秘密社團》(The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists)是目前我們能夠找到最清楚從社會學的角度你解釋社群體系和技術脈絡的作品。

他們的業界大佬魔術師埃裡克・馮・瑪律科維克(Erik von Markovik)清楚的表示,一個成功的搭訕最重要的階段有三項,分別是吸引力,建立信任以及誘惑。滿足以上條件關係就能夠順利被建立,所以反過來說擁有以上條件的人,或是善於營造以上條件的人,就特別容易能與他想要的特定當事人建立關係。

這裡的三項要件在進化心理學上面有諸多的研究,可以去驗證有類似的情感狀態或是人類的偏好,極有可能會一時人類符合他們設計出來的階段。所以我會分別解析這三個項目的構成要件,讓你去檢視一段關係裡面是否存在這些要素。

你可以注意到我這裡的用詞,並不是要有上述條件,如果你善於讓他人感覺必須要認同你「擁有這個特質」,也會構成一段關係的開始。

PUA階段一:吸引力

根據社會心理學家的定義,吸引力是指一個人對另一個人的積極評價,這樣的好評價會讓當事人更願意與另外一方,建立身體的接觸或是其他的親密關係可能性,比方睡同一個寢室。

1989 年,劍橋大學出版社發佈的行為與腦科學(Behavioral and Brain Sciences)研究中一篇研究《人類配偶偏好的性別差異:在37種文化中測試的進化假說》(Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures)指出,具有令人興奮的個性、高智商、良好適應性和創造力等特質是人類最容易受吸引的特徵。

除此之外,1987年的人格與社會心理學雜誌(Journal of Personality and Social Psychology)中一篇名為《支配地位與異性戀吸引力》(Dominance and Heterosexual Attraction)的文章在研究結果中表明了,支配地位會顯著增強男性的性吸引力。

以上內容白話的翻譯為,遇到一個社會地位比你更高,而且感覺很有名,又好像非常聰明有想法的人的話,你就很容易會覺得對方具有吸引力,並在此前提下,不自覺讓自己的社交安全距離對他開放。

PUA階段二:建立信任

在健康的進化心理學裡,對於信任的構成條件其實帶有舒適性要求的,所以在多數的研究裡面他們都會發現誠實、友善、非暴力的特質,或者是對他人的情緒會有鮮明反應的行動都對於建立和維持親密關係至關重要。

有別於合理的關係進展階段,PUA的操控者會運用這樣的概念加速信任建立,例如展示自己的脆弱性或者是大量的依賴另外一位當事人產生慣性,乃至於透過親密問題交流和剖白贏得對方的情感投注,或循序漸進的運用到讓他人感覺兩個人關係非常親密的暗示行為,比方有意無意的觸摸(Kinoing)和文字、照片擦邊球的暗示。

除了這些被動或是比較小的技能外,PUA也有主動推展出去的「重新建構」(Re-Framing)技巧,簡單來講就是把一些不合理的事情合理化,比方說傳統在教育領域裡面就很擅長做這件事情,像是有許多人會自己調侃遭遇的過份要求是「合理的教訓練,不合理的叫磨練」,這就是一種重新對於伊健事情進行建構的技巧。

同樣的狀況,也會發生在一些演說表達講師常常會做的不合理行為上,比方我就曾經聽過有人要求上台恐慌的學員去大馬路上喊噁心的內容,並告訴這個學員未來有這樣的經驗之後,他就可以順利地通過任何上台的恐慌和考驗。

雖然說是在離開當時的場合之後,這個學生就跟我分享他仔細想想之後覺得很不合理,但當然就身在那個場域、那個對話的過程時實在很難以脫離控制,心理認知也很容易會失調,並在感受認知落差時,潛在強迫自己相信「我是應該要尊重對話者」或者是「歧視很信任對話者」的方式,來平衡自己的狀態。