美中關係隨布林肯訪中回溫，巴望著中國幫忙的普亭「透心涼」

文：黃澎孝

北京時間6月19日下午4時30分，當中國國家主席習近平在人民大會堂，接見美國國務卿布林肯的那一刻，意謂著已盪到谷底的美中關係，已開始止跌回溫。但是，俄羅斯總統普亭的心恐怕要涼透腳底了⋯⋯。

此話怎說呢？

我們回顧自俄烏戰爭爆發這一年多來，美國事實上非常成功的操作了「全球一盤棋」的大戰略。不但藉著軍援烏克蘭，讓烏克蘭「下駟對上駟」，將俄羅斯陷在戰爭的泥淖中，不斷嚴重消耗了俄羅斯的整體國力。

另一方面，俄烏戰爭也讓美國不費吹灰之力，就重新獲得了北約乃至於整個歐盟的「擁戴」，並順勢將北約東擴到了印太，形成了全球圍中的態勢。特別是過去曾經一度依違在美中之間的騎牆國家如韓國、菲律賓、印尼乃至於越南等國，紛紛或明或暗的站隊美國。

特別關鍵的是韓國的轉向。尤其，在《美韓共同防禦條約》的基礎上，韓國居然不顧中國的強烈反對，同意了美國核子潛艦部署在釜山港。另一方面，在南海的方向，美國也成功的強化了與菲律賓的軍事合作，讓菲律賓開始更強硬的應對中國在南海的擴張。

然而，正當美國順風順水的，在第一島鏈成功完成了對中國的C型包圍後，怎麼突然又對中國釋出了希望恢復接觸、對話的「軟姿態」了呢？尤其，此次布林肯訪華，中國居然擺出了愛理不理的高姿態。甚至於， 讓布林肯從下飛機開始，就面對了「馮德萊恩式接機」的羞辱。

但是，在布林肯短短的兩天訪問期間，狀況卻有了戲劇性的轉變。習近平居然出乎大家預料地，在人民大會堂接見了布林肯。不但對布林肯此行改善美中關係的肯定。習近平還語重心長地祝願：「讓中美關係穩下來、好起來」作為談話的總結。

緊接著，遠在美國加州參加活動的拜登總統，也歡快的宣稱「我們走在正確道路上」。針對拜登的反應，《法新社》認為，這是拜登對布林肯訪華之行的正面評價。《路透社》則認為，拜登是在暗示布林肯的北京之行取得了美國所希望的進展。

然而，布林肯卻在北京的記者會上，不無遺憾的表示，中方拒絕了他此行最優先的協商事項，那就是恢復軍方之間的對話機制。

是這樣的嗎？

Photo Credit: GettyImages

顯然布林肯在美國駐中國大使館舉行的記者會上，有意轉移焦點。因為，當布林肯談到與中共中央外辦主任王毅和外長秦剛進行的「坦誠、實質性和建設性」的討論中。他透露：美中雙方就地區和全球挑戰進行了「熱烈的討論」，其中包括俄烏戰爭、北韓問題等。

事實上，大國之間的博弈，我們很難從雙方的外交公報或是公開的談話中，窺得真相。最重要的訊息，往往貓膩在輕描淡寫，一筆帶過的三言兩語中。因此，布林肯所稱攸關「地區和全球挑戰」的俄烏戰爭和北韓問題，雙方到底「熱烈討論」了那些具體內容，恐怕才是我們值得觀察的重點。

但是，我們從布林肯呼籲中國協助將「正義與和平」帶回烏克蘭。可知在烏克蘭展開大規模反攻的關鍵時刻，美國對於中國的動向十分關注。因為，70幾年前的韓戰經驗，仍然讓美國擔憂，中國是否會在戰爭最後的關鍵時刻，半路殺出一個程咬金。

事實上，美國的擔憂並不是杞人憂天。二戰結束後，在美蘇兩大陣營對抗的冷戰時代，中國就曾扮演過影響雙方均勢的砝碼角色。尤其1970年代開始的美中關係解凍，更直接影響到1990年代前蘇聯的解體。但是，前蘇聯解體的震撼也對中共造成了刻骨銘心的記憶。因為，蘇聯解體的結果，美國獨霸世界，讓意識形態迥異於美國的中華人民共和國頓感唇亡齒寒，形隻影單。

因此，站在中國的戰略利益，當然非常不願見俄羅斯在烏克蘭一敗塗地。但是，在美西方咄咄逼人的威脅下，習近平也不敢輕舉妄動，除非真是被逼到牆角了。但是，「逼上梁山」的成語美西方或許沒有，然而，不要把敵人逼上絕路的道理還是非常清楚的。尤其與一個核武大國打交道，如何建立一個「鬥而不破」的圍欄？的確是不失為明智之舉。

尤其，對拜登總統而言，最現實的考慮，莫過於明年的總統大選。我們有理由相信，拜登會積極追求在今年年底或明年年初，能夠讓俄烏戰爭有一個合乎各方包括中方利益在內的結局。

其實，中國之前不是也曾提出過所謂的「和平方案」，並派資深外交官巡迴俄烏各國，做出了一番願當和事佬的表態。雖然，中國那次的作為並未達到預期的效果，但是，這也提醒了美西方，中國的確是比較具有促使普亭坐上談判桌的主要國家之一。這或許就是美國會放低姿態，尋求與中國恢復溝通、對話的關鍵因素了。

但是，這對一直苦苦巴望著「背靠背」的盟友，能夠拉他一把的普亭而言，美中關係回暖的消息，可能讓他「斯人獨憔悴」了⋯⋯。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：斯人獨憔悴！美中關係回溫，普亭可就涼了！

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航