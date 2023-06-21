IMD世界競爭力評比，台灣躍第6創12年來最佳表現，新加坡第4、香港第7

我們想讓你知道的是
IMD世界競爭力評比有「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」4大類指標，台灣除了「經濟表現」受到全球經濟放緩、終端需求下滑，製造業進行庫存調整，加上去年高基期等因素影響，導致排名自11名退步至20名，其餘3大指標均進步。
（中央社）瑞士洛桑管理學院（IMD）20日公布2023年IMD世界競爭力年報，台灣在64個受評比國家中排名第6，不只連5年進步，且為2012年以來最佳表現。
根據報告，世界競爭力前10名依序是丹麥、愛爾蘭、瑞士、新加坡、荷蘭、台灣、香港、瑞典、美國、阿拉伯聯合大公國；亞洲國家中，台灣排名僅次於新加坡，且台灣在人口超過2000萬人的經濟體中，連3年排名蟬聯第1。
IMD世界競爭力評比有「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」4大類指標，台灣除了「經濟表現」受到全球經濟放緩、終端需求下滑，製造業進行庫存調整，加上去年高基期等因素影響，導致排名自11名退步至20名，其餘3大指標均進步。
今年台灣的「政府效能」指標從第8名進步至第6名，「企業效能」從去年第6名進步至第4名，「基礎建設」則從第13名進步至第12名。
企業效能方面，國發會表示，在「生產力及效率」、「金融」、「經營管理」與「行為態度及價值觀」等中項指標排名上升，進步至第7名、第6名、第3名與第7名。
國發會進一步指出，其中，經理人的企業家精神、社會大眾對企業經理人信任、企業反應與彈性、企業以大數據分析輔助決策的能力、董事會監管公司運作效力，以及顧客滿意度受到企業重視程度等多項指標，皆高居世界第1；銀行部門資產占GDP比率、企業擅長運用數位工具及科技增進生產力等多項指標，則居世界第4。
值得注意的是，「勞動市場」中項指標排名退步8名，掉至第25名，其中，移工及國外高階技術人員等指標處弱勢項目。
國發會表示，政府將持續推動移工留才久用方案、外國專業人才延攬及僱用法，加強留才攬才，以滿足人才需求；此外，我國員工工作動機排名高居世界第4，反映台灣具備優秀人力素質，這會是支撐國家發展重要因素。
國發會表示，IMD世界競爭力評比可以當成對國家經濟與社會體系的全面性檢驗，政府將虛心面對評比結果，並分析台灣在不同項目上的優勢與劣勢，並和其他發展程度相當的國家進行對比，以此做為擬定具體行動策略的參考依據，不斷在整體競爭力尋求突破。
新聞來源
延伸閱讀
- 2022年IMD世界競爭力評比，台灣連4年進步躍升全球第7，新加坡第3、香港第5、中國第17
- IMD世界數位競爭力評比：台灣下滑3名排名第11，8指標全球前3
- 我國「創新能力」亞洲第1、全球第4，但年年都被稱為「中國台灣」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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