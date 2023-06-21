IMD世界競爭力評比，台灣躍第6創12年來最佳表現，新加坡第4、香港第7

（中央社）瑞士洛桑管理學院（IMD）20日公布2023年IMD世界競爭力年報，台灣在64個受評比國家中排名第6，不只連5年進步，且為2012年以來最佳表現。

根據報告，世界競爭力前10名依序是丹麥、愛爾蘭、瑞士、新加坡、荷蘭、台灣、香港、瑞典、美國、阿拉伯聯合大公國；亞洲國家中，台灣排名僅次於新加坡，且台灣在人口超過2000萬人的經濟體中，連3年排名蟬聯第1。

IMD世界競爭力評比有「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」4大類指標，台灣除了「經濟表現」受到全球經濟放緩、終端需求下滑，製造業進行庫存調整，加上去年高基期等因素影響，導致排名自11名退步至20名，其餘3大指標均進步。

今年台灣的「政府效能」指標從第8名進步至第6名，「企業效能」從去年第6名進步至第4名，「基礎建設」則從第13名進步至第12名。

企業效能方面，國發會表示，在「生產力及效率」、「金融」、「經營管理」與「行為態度及價值觀」等中項指標排名上升，進步至第7名、第6名、第3名與第7名。

國發會進一步指出，其中，經理人的企業家精神、社會大眾對企業經理人信任、企業反應與彈性、企業以大數據分析輔助決策的能力、董事會監管公司運作效力，以及顧客滿意度受到企業重視程度等多項指標，皆高居世界第1；銀行部門資產占GDP比率、企業擅長運用數位工具及科技增進生產力等多項指標，則居世界第4。

值得注意的是，「勞動市場」中項指標排名退步8名，掉至第25名，其中，移工及國外高階技術人員等指標處弱勢項目。

國發會表示，政府將持續推動移工留才久用方案、外國專業人才延攬及僱用法，加強留才攬才，以滿足人才需求；此外，我國員工工作動機排名高居世界第4，反映台灣具備優秀人力素質，這會是支撐國家發展重要因素。

國發會表示，IMD世界競爭力評比可以當成對國家經濟與社會體系的全面性檢驗，政府將虛心面對評比結果，並分析台灣在不同項目上的優勢與劣勢，並和其他發展程度相當的國家進行對比，以此做為擬定具體行動策略的參考依據，不斷在整體競爭力尋求突破。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺