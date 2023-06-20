英特爾獲百億補助，將在德國投資300億歐元設晶片廠，助攻歐洲半導體生態系成形

英特爾（Intel）日前宣布於波蘭、以色列擴大投資後，昨（19）日在和德國政府達成協議，投資金額拉升至300億歐元（新台幣1兆元），以換取近百億歐元補助。業內人士強調，歐洲從設備原料、設計製造，乃至於封裝測試，幾乎完善，目前全球已經形成亞洲、歐洲和美洲三大半導體生態系。

英特爾於德國投資逾1兆元建晶圓廠

半導體產業由全球分工走向「區域製造」態勢明顯，半導體巨擘英特爾於19日表示，計畫將位於德國東部的2間新半導體工廠的投資，從170億歐元一口氣拉升至300億歐元，換取德國政府對該計畫有更高的補助。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）見證，德國政府與英特爾正式簽署協議。英特爾投資的300億歐元，將在中部薩克森－安哈特邦（Sachsen-Anhalt）的首府馬德堡（Magdeburg）蓋晶圓廠，終於取得99億歐元（新台幣3300億元）。

英特爾於2022年11月取得該計畫的土地，是首家獲得歐盟的晶圓廠，在補助方案正式批准後，4至5年內將投入生產，馬格德堡工廠將為英特爾產品和英特爾代工服務客戶提供服務。

蕭茲說：「今天的協議是德國向高科技生產基地邁出的重要一步。英特爾在馬格德堡的晶圓廠是德國歷史上最大的一筆外國直接投資。這項投資讓德國半導體技術上趕上了世界上最好的，並擴大了德國在晶片生產方面的能力。」

英特爾指出，德國和波蘭的投資，創造了一條晶片生產至封裝測試的科技廊帶，這是歐洲的非常重要的一步。英特爾季辛格 (Pat Gelsinger) 指出，未來德國乃至於整個歐州是充滿活力，並共同實現半導體技術領先各國的願景。

英特爾打造歐洲半導體生態系

英特爾由法國研發中心設計，經德國廠將串連位於愛爾蘭、義大利、西班牙及以色列廠，進一步擴大產能，製造完成後，再送往波蘭封裝測試。英特爾強調，這是歐洲首個端至端的半導體供應鏈，也就是由設計、製造至封測一條龍的生產模式。

值得注意的是，電子設計自動化（Electronic Design Automation）大廠西門子（Siemens）也向英特爾合作。西門子執行長Roland Busch表示指出，祝賀英特爾在德國進一步擴張，未來半導體行業的關鍵技術合作夥伴，支持製造商擴大規模並建立更具彈性的供應鏈。

此外，英特爾人才上也有著力，預計從教育端進行培訓。英特爾指出，未來計畫將和德國當地大學、研究機構密切合作，並在這個半導體生態系聚落中，推動100%可再生能源的永續計畫。

事實上，英特爾的IDM2.0戰略計畫越來越明朗，它們垂直整合製造商，從設計、生產、封測到銷售都是一手包辦，而IDM2.0特別之處在於，大部分自己設計的晶片，由自身生產製造，而部分先進製程的由第三方代工廠（台積電、三星）代為製造，以維持終端產品的效能。

亞洲、美洲和歐洲三大半導體供應鏈成形

此外，英特爾由設計、製造業務，再進一步發展發封裝測試業務。日前，英特爾宣布，美國、歐洲除了代工以外，也將進一步完成先進封測產業。半導體業內人士告訴我們，過去半導體在全球化的框架下，英特爾逐漸被專業分工的製造端的台積電、設計端的超微（AMD）、安謀（ARM）所超越。

但是，隨著疫情後供應鏈重組，全球化生產轉向「區域製造」。英特爾已經在歐洲，打造由教育、研發、設計、生產乃至於後端封測的完整生態系，未來可以就地供應晶片，再加上歐洲本是汽車工業大本營，預計電動車所需的成熟晶片也將由英特爾拿到大單。

最後，歐洲的半導體生態系已經成形，包含設備大廠艾司摩爾、晶圓材料第四大業者德國世創，再加上英特爾IDM2.0的計畫，已經串連起設備原料、設計研發乃至於生產封測的產業生態系。他強調，這些訊息意味著，亞洲台日韓供應鏈、美墨供應鏈和歐洲等三大供應鏈已經成形。

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核稿編輯：翁世航