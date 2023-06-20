【未來大人物彩虹擁抱2】夫夫之道：媽媽與菩薩啊，我是同志，可是我愛你的心完全沒不同

文：陳淑玲

同志是否出櫃、是否要因為性傾向而離開所屬宗教，永遠都是最難的第一道題。創立同性情侶Youtube頻道「夫夫之道」的阿凱、里歐，以兩人交往點滴呈現社會面前，用全面性坦白與真實生活積極爭取多元性別平權。

《彩虹》：「衣櫃不算太寬，藏著你的天堂，依然歡迎我分享。我們的愛很像，都因男人而受傷，卻又繼續碰撞。」同志最原始課題的出櫃永遠是最難的一關。里歐與阿凱都是。

生於台南的阿凱（本名王盈堯），從小就在佛光道場中長大，不但有兩次幾乎要出家，連研究所也就讀佛光大學。從小就不太跟家人說內心話，對於出櫃更是直接性宣示就把男友帶回家。媽媽曾經這樣跟阿凱說：「反正你有里歐了、你弟也有女友，那我可以去死了。」

相對於阿凱的獨行出櫃，里歐（本名陳荐宏）則是「被迫出櫃」。他跟媽媽向來親密沒秘密，但喜歡男生這件事情卻遲遲無法說出口。直到里歐在社群上的照片輾轉被媽媽看到，她崩潰打電話跟里歐崩潰著說，怎麼可以這樣對她。

里歐哭著跟媽媽說：「媽，我從小努力比賽得獎、在地方當志工讓妳驕傲。我是同志、但我愛妳的心完全沒有不同啊。」

里歐回憶：「出櫃沒多久後我回北港，媽媽一面煎魚一面問我『那你有愛滋病嗎？』」這是社會長期對同志貼上的標籤使然。

跟家裡的抗戰並非只有說出口的那天而已，出櫃與讓家人接受，是一場漫長且長期的心理戰。

媽媽比想像得還要更堅強好多倍

這個社會習慣在認知一件事物時，不自覺地以世俗的標籤為主觀思考起點。如同過往里歐媽媽的「同志=愛滋病」。

然而，觀念不認同往往是因為不夠認識。

里歐跟阿凱的家十分相似，從小都是媽媽獨自撫養小孩長大；兩人的家庭也都是佛教家庭。出櫃之後他們都回憶，那段時間是媽媽眼淚流得最多的時刻。「然而媽媽的自我修復力，比大家想像得還要強大得非常的多。」

出櫃者的心情需要被照護、其實同志家人的心情也該被好好接住。長時間的衛教重整、陪伴、不斷溝通，都該循序漸進的往前行，絕對逼不得。

里歐後來才知道，原來自己在頻道裡的內容逐漸被大家廣傳後，親戚、朋友看到影片都會去問里歐媽媽，好奇、八卦、耳語從沒少過，母親沒有說出口的壓力其實並不亞於自己。

而阿凱分享，其實媽媽比想像中的更具有修復力、包容力。媽媽爾後更在影片《刻在你心底的名字母親節企劃》拍攝時說出：「其實不是只有我苦，孩子也很苦，既然都遇到了那我們就試試看。每個人都想要有自己的愛、不是父母說不要，愛就會消失。」

阿凱更真心佩服媽媽的是，後來夫夫之道開始到處演講、分享，只要媽媽到場，即使她緊張再緊張、顫抖著全身，她還是會勇敢拿起麥克風，鼓勵台下的那些迷惘孩子、不要放棄跟媽媽溝通。阿凱：「其實，媽媽比我勇敢好多倍。」

里歐的媽媽也在逐漸溝通了解後，慢慢展開心防。里歐媽媽曾哭著跟他說：「我不希望你是同志，是因為就算我接受你、這個社會仍然不會接受你，你會被歧視、會被傷害。」

媽媽的哭不是來自不理解，眼淚是源自於對小孩的愛。

倆人更在母親節寫下：「媽媽，謝謝妳。妳從來不曾因為我們的性向而拒絕我們，反而勇敢伸出雙手，將我們擁進懷中。當妳花一整個夜晚不睡覺就只為了多理解同志，或大吵一架後用脆弱身軀給我們一個深刻的擁抱。」

兩人的媽媽都在激烈震驚、否認到逐漸接受，甚至已經認同「多了一個兒子。」

Photo Credit：關鍵評論網／陳淑玲攝 今年的北港大熱鬧「天上聖母遶境」時，里歐媽媽在家裡擺了一整桌辦桌，呵護照顧著回北港的「兩位兒子」。

最佛系Youtuber連法師都來上節目

里歐與阿凱被網友冠上「佛系Youtuber」，其原因來自於兩人都是佛教家庭，更巧的是兩人也都是佛光青年。在倡導性別平權的路上，除了家庭需要和解之外，另一個常常被提出質疑的就屬「宗教」。

阿凱說：「許多佛光青年明明對於信仰的心如此虔誠，但卻因為是同志就必須被迫離開宗教。」為此，他們還邀請了「釋昭慧法師」來上夫夫小視窗。藉由法師來解釋闡述佛法之於性別。

早在10年前，釋昭慧法師就挺身而出為一對女同志伴侶證婚，她更於2018年同婚公投前，公開上台在公聽會上為LGBTQ+族群勇敢發聲。

面對世俗經常質疑的「同性戀會下地獄或觸犯五戒嗎？」法師則有這樣的闡述：「離苦得樂、才是佛法的核心價值。佛法並不是想方設法征服你要成為佛教徒，而是智慧活得很開心。認清每個生命的局限、不該把別人的局限拿來嘲笑、或自怨自哀。」

法師進一步解釋，若無限上綱的神設性、有時會成為更大的壓力。信仰該是給人力量、撐住信徒的來源才是。

歌手盧學叡的一首歌曲《有我在》，是獻給所有同志與其家人的歌，歌詞中寫著：「顫抖著，茫然不知所措，妳卻輕輕地牽起我，對我說Akatalau ilakaku（別害怕有我在）。」

即使經常在鏡頭前充滿自信、侃侃而談的里歐、阿凱，面對心裡最柔軟的那部份脆弱，因為能有母親、能有菩薩暖暖地牽起手，他們才能勇敢站上最前線，大聲吶喊「愛無懼」。

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責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範