日本常見姓氏（上）：佐藤原來是「左衛門的藤原」，那高橋是「在高處架起的橋」嗎？
我們想讓你知道的是
你的日本朋友熟人當中，是不是少不了會有幾個姓「佐藤」、「鈴木」、「高橋」的？你有沒有想過為什麼這些姓氏會如此常見呢？這裡我們將列舉日本人中最為常見的幾個姓氏，了解一下它們背後的一些不為人知的故事......
追溯日本人中常見的姓氏的來源，往往會發現其起始於一個祖先、氏族或地名。
第1位 : 佐藤
據說，這個姓氏的一個源頭是繼承了貴族藤原北家（歷史上最顯赫的藤原氏）血脈的武將藤原秀鄉。這個家族中誕生過平安時代中期的實權人物藤原道長。
傳說當年有一巨型蜈蚣盤踞在被稱為近江富士的滋賀縣三上山，他打死了蜈蚣，成為拯救了當地老百姓的英雄。
後來秀鄉的子孫中出現一個叫做藤原公清的人。他生於1166年，1180年被任命為左衛門尉（守衛宮廷的官署門左衛門府的一種官職）。由此被稱為「左衛門的藤原」，後來簡化為「左藤」，再後來又加上人字旁變成了「佐藤」。
繼承了公清血脈的人好像在東北地區大量開枝散葉。因此，現在秋田和山形縣姓佐藤的人尤其多。其他藤原氏後裔效仿公清做法，將佐藤作為姓氏的例子也不在少數。比如，定居在下野國佐野（栃木縣佐野市）的藤原氏按照「佐野的藤原」這個邏輯取佐藤為姓，佐渡（新潟縣佐渡市）的統治者按照「佐渡的藤原」這個邏輯而姓佐藤。
如此一來，如今散居在全國各地佐藤姓氏者，大約達到200萬人。
第2位 : 鈴木
排在第2位的鈴木，大約有175萬人。他們的始祖在古代紀伊國，也就是現在的和歌山縣。
從寬政時期（1789-1801年）江戶幕府編纂的大名（諸侯）與旗本的家譜《寬政重修諸家譜》可以得知，鈴木最早的本姓是「穗積」。
穗積是曾經統治過大和國穗積郡（奈良縣天理市）的豪門望族，後來其宗家遷居至紀伊國熊野，自稱藤白鈴木。在熊野，過去人們把稻穗念作「susuki」，認為神明會依附在稻穗上，將其視為神聖之物，於是把「susuki」轉用作姓氏鈴木（suzuki）。這種說法比較有說服力。這一族就是鈴木的祖先之一。
鈴木們為了傳播熊野信仰，逐漸分散到了全國各地。其中，定居三河國（愛知縣東部）的人變成了三河鈴木氏，成為德川家康的家臣。後來隨著家康的飛黃騰達和統一天下，族人更是遍及全國。其中的代表人物包括1618年成為水戶藩「家老」的鈴木重好。
如今在愛知、靜岡，以及茨城、栃木、埼玉、神奈川等縣，鈴木都是第一大姓。可以說，他們主要是在東海和關東等德川家影響較強的地區發展起來的。
第3位: 高橋
排在第3位的高橋，最古老的記錄可追溯到《日本書紀》。
第8代孝元天皇的子孫中，有一人叫做磐鹿六雁命，專司天皇飲食。他被尊為「日本料理之神」，至今仍被供奉於各地的神社中。由於曾負責烹飪御膳，所以獲賜膳氏。據說其後裔在7世紀末改姓高橋。
實際上，奈良市有一座祭祀磐鹿六雁命的高橋神社，據說膳氏改高橋為姓，是因為神社所在之地過去被稱作高橋邑。
另有一說認為，此姓源於地名，原本只是單純地表示「在高處架起的橋」。由山嶽列島組成的日本遍地都是溪谷，只要在這些地方修橋，地名就是高橋，轉而又成為了姓氏。
高橋這個姓氏的起源說很多，至今尚無定論。而之所以全國有多達約145萬的高橋姓者，就是因為「高橋」隨處可見，住在附近的人便將之作為了姓氏，這樣想或許比較自然合理吧。
在下篇中，我們將為大家介紹排在第4到第10位的姓氏。
- 前10名排行榜和正文內容參考了《確定版 越有趣越好懂！家紋與姓氏》（家紋主編 高澤等，姓氏主編 森岡浩，西東社）。另外，各個姓氏的總人數摘自《日本人的姓氏》日本人的姓氏。
本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此
原標題：日本人中最為常見的姓氏（上篇）：鄰居佐藤多，上司鈴木多，「媽媽友」高橋多
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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我們想讓你知道的是
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