日本常見姓氏（下）：伊藤、加藤都從「藤原」而來，田中真的就是「田地之中」
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翻開高中時代的畢業紀念冊，班級合影中自己的右邊是佐藤，左邊是加藤，站在中央位置的是導師伊藤。回頭來看，姓氏中帶有「藤」字、繼承了藤原氏血脈的人似乎非常多。綜觀日本人中最常見的10個姓氏，還有哪些不為人知的故事？
第4位 : 田中
這個姓氏歷史悠久，在《古事記》中就已有記載。
由天照大神與須佐之男命起誓而誕生的5位男神之一——天津日子根命的後裔中，有位名叫 「倭田中直」。這是歷史上最早出現的田中。
《古事記》終歸是神話，實際上，田中這個姓氏就是字面的意思「田地之中」，換句話說，可以認為這是從日本的稻作文化中自然產生的姓氏。之所以多見於西日本地區，可能是因為從大陸傳來的水稻種植最先在九州登陸，從西日本逐漸傳播到日本各地。
第5位 : 渡邊（包括各種書寫形式在內）
第52代嵯峨天皇的皇子源融的玄孫源綱遷居渡邊津（大阪府大阪市），自稱為渡邊綱。他就是渡邊姓氏的始祖。
渡邊綱後來成為源賴光的部下。傳聞他是一位擅長武藝的豪傑，後來就由此誕生了一個傳說，講他與賴光一起誅殺了住在大江山（京都府北部）的妖王酒吞童子。這個傳說在《御伽草紙》等書中有所記載，成為家喻戶曉的故事。
據說渡邊綱的子孫們組織建立了名為渡邊黨的武士團，在1180－1185年的源平之戰中，作為源氏友軍支持了源義經。他們將據點設在渡邊津，這個「津」就是港口，換句話說，可以認為他們是控制臨海地區的水軍，因此這個姓氏在群馬和長野等內陸地區較少見。
第6位 : 伊藤
之所以帶有「藤」字，也是因為和排在第一位的「佐藤」一樣，繼承了藤原氏的血脈。據說，藤原北家的（藤原）秀鄉家族的分支尾藤基景移居到了伊勢國（三重縣），將「伊」和「藤」合在起來而成為伊藤。
伊藤氏本來侍奉平家，但在源平之戰中敗北後，流落離散到了尾張國（愛知縣）和美濃國（岐阜縣）。現今這個姓氏也是在三重縣、愛知縣和岐阜縣較為多見。
第7位 : 山本
這個姓氏由「山麓」而來。由於日本國土面積的7成是山地和丘陵，所以這個姓氏廣泛存在於全國各地。
第8位 : 中村
一般認為，村落的中心地帶被稱作「中村」，住在那裡的人就將之作為了姓氏。可以認為，就算「田地之中」一帶屬於田中，其中心還有中村。正因為他們位於中心，所以出自武士門第者較多，這是該姓氏的一個特點。
第9位 : 小林
意為「小森林」的小林是一個起源於地形的姓氏。
有專家指出，鐮倉時代，繼承了桓武平氏血脈的武士團小林黨在群馬縣藤岡市小林地區很有勢力，可能構成了關東地區小林姓氏者的源頭。另外，長野縣飯田市、千葉縣茂原市等地也有小林這樣的地名，可以認為它們在歷史上都是小林姓氏的豪門望族統治的地盤。
第10位 : 加藤
藤原北家出身的藤原景通是這個姓氏的始祖。景通在奧州（東北）前九年之戰（1051-1062年）中立功，被任命為加賀國（石川縣）的高官「加賀介」，成為「加賀的藤原」，進而變成了「加藤」。其子孫遷移至美濃後，又進一步向東擴展，如今這個姓氏相較發源地的石川縣，在中部、關東和東北地區更為多見。
- 前10名排行榜和正文內容參考了《確定版 越有趣越好懂！家紋與姓氏》（家紋主編 高澤等，姓氏主編 森岡浩，西東社）。另外，各個姓氏的總人數摘自《日本人的姓氏》日本人的姓氏。
本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此
原標題：日本人中最常見的姓氏（下篇）：藤原氏的影響力延續至今
延伸閱讀
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- 在日本住了超過十年，我還是覺得「日本人的名字很難記」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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