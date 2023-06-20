【未來大人物彩虹擁抱3】去北港小鎮，被兩種奇蹟療癒的遶境奇遇記

文：陳淑玲

＊未來大人物主編後記，寫在採訪里歐與阿凱之後＊

創立同性伴侶YT頻道「夫夫之道」的阿凱、里歐，以兩人交往點滴呈現社會面前，用全面性坦白與真實生活積極爭取多元性別平權。

炸轎炸到臉都漆黑，是媽祖的保佑

里歐是雲林北港人，對故鄉認同感超強。每年不管再忙，只要遇到當地人稱之小過年的「北港朝天宮天上聖母遶境」大盛事，他跟阿凱一定排除萬難返鄉參加。

Photo Credit - 夫夫之道 去年兩人扮演了藝閣上車，許多北港人、小粉絲甚至追著他們跟車走。

每年農曆3月為了慶祝媽祖壽誕，全台掀起的媽祖遶境熱潮受到極大關注與跟隨。而北港朝天宮會於農曆3/19、20舉行「北港朝天宮天上聖母遶境」，除了來自全台各地信徒跟隨遶境之外，獨有的「圍炮炸轎」文化跟「藝閣遊行」更是超級特別。（藝閣時間於農曆3/19至23共5天）

「圍炮炸轎」是這裡特有慶祝方式，在神轎經過前，放置巨量鞭炮「恭迎」，待神轎上前點燃鞭炮，震天巨響、砲聲如雷、煙霧蓋天甚至淹沒整片天，用以代表對媽祖的崇敬。

Photo Credit：關鍵評論網／陳淑玲攝 所有人圍著神轎一圈又一圈，接著點燃巨量鞭炮，煙霧就從中央整個炸出來，威力驚人。

「藝閣」，則是北港小孩打扮成一位位神話故事中的角色、坐上藝閣車展開遊行。「神仙們」在車上撒糖、撒玩具讓信眾們吃用、給予祝福。

Photo Credit：關鍵評論網／陳淑玲攝 兒童打扮成神話人物演繹著神話故事，從車上丟零食餅乾、玩具娃娃給等待的人，象徵著給予福氣與祝福。

被遶境宛如爆炸的灰，意外療癒了

從沒體驗過圍炮炸轎的我們，跟著里歐阿凱熟門熟路鑽在小巷中，去找遶境隊伍跟上。當遇到遶境隊伍時，被眼前每個臉都燻成黑色的轎班嚇到。

里歐解釋，轎班扛著扛著神轎走闖在炸轎煙霧昇騰中，臉燻得極黑就代表被媽祖眷顧。我隨機問了一個穿著虎爺隊伍的轎班大哥，他衣服都被炸到破洞了，但他高聲、高興地跟我說：「不會痛啊，這是媽祖的保佑。」

Photo Credit：關鍵評論網／陳淑玲攝 轎班扛轎遶境把臉燻成黑色，越黑得到的庇佑越多，是一種驕傲。

我們跟著里歐與阿凱，圍上前去也被炸轎一番。站在下風處、背對著鞭炮、耳朵摀著，即使在離神轎很遠的距離，還是強烈感受到熱能在後頭不斷炸開，沒多久煙霧漫天蓋滿我的整個視線。

眼前瞬間變全灰、煙霧淹沒每個人，我幾乎無法呼吸。那場面甚為驚人與震撼，一陣煙霧瀰漫後，我突然感受到有一股暖流電過心。

那種奇蹟療癒感，就像是媽祖的庇佑透過鞭炮的威力打入我的身體、耳朵、眼睛、直達心裡。我的心臟蹦蹦跳著，即使全身沾滿煙灰，卻異常興奮。

「我感受到媽祖的愛。」我跟他們這麼說著。沒有分彼此、沒有區分是不是信徒，如同夫夫之道影片裡大哥說著：「媽祖是所有人的母親。」只要你相信、只要虔誠，療癒的保佑一視同仁的都在。（北港媽祖遶境大小事，請見以下他們的精彩紀錄）

見證夫夫在北港的超級魅力

除了被媽祖的威力圍炮炸轎特色外，獨有的藝閣也非常有看頭。去年阿凱與里歐扮成藝閣坐上藝閣車，親身參與遶境盛事。今年則改以跟隨遶境隊伍一起走的方式，用攝影與採訪，紀錄遶境大小事。

那兩天我們跟著阿凱與里歐在北港市區繞來繞去，真的見證到他們兩個「風靡」北港的程度。只要兩人站在藝閣車旁拍攝，藝閣車上大人小孩看到他們都開心高喊著「夫夫之道」然後丟下讓人驚訝海量的糖果、餅乾、大娃娃、生活用品（里歐甚至還接到了拖把與黃瓜？笑～）。

Photo Credit：關鍵評論網／陳淑玲攝 粉絲指定里歐來接，大玩偶、各種零食、拖把、甚至連大黃瓜都是禮物（笑～）

不管大街小巷、男女老少，都會有人認出他們來、跑來要求要一起合照。而更讓我驚訝的是，到了夜晚遇到一位小洋蔥（夫夫之道粉絲暱稱）衝上來高喊：「我終於遇到你們了，這是我要送你們的禮物。」

小洋蔥從包包裡拿出厚厚一本手冊，這是一本詳細紀錄2022年夫夫之道每一篇發文、每一個曝光的記錄本。當然徵選上2022未來大人物的消息也被工整的貼在裡頭了。

小洋蔥說：「我揹了一整天，一直在等待跟你們相遇。」里歐謹慎地接過記錄本，感謝又感謝、眼裡早已經充滿淚。

在旁側拍紀錄的我，也跟著感動不已眼眶紅。跟著遶境一整天、小洋蔥臉也被燻黑、曬黑了，但記錄本卻被保護乾淨得發白。

Photo Credit：關鍵評論網／陳淑玲攝 遇到超感動小粉絲，背了一整天的禮物，只為了期待跟阿凱、里歐相遇。

我看跟著阿凱與里歐遶境拍攝兩整天的另一位小洋蔥蓁蓁，她像保姆一樣幫兩個人扛所有藝閣丟下來的禮物，不但不喊累還直說很高興。

我問蓁蓁，為什麼喜歡他們？她說：「沒有為什麼，因為他們很真、很真實，看著他們在做的事情、跟著他們走，我就會被療癒。」

在北港被感動了好多次身心都治癒

阿凱說：「我也跟著里歐愛上北港，在這裡，所有人無條件接受我們的夫夫關係，甚至視我為自己人。」

我帶著要辛苦採訪工作、艱苦遶境的心來到北港小鎮，兩整天走了近3萬步卻沒有覺得累，在小鎮裡被媽祖無私的愛與居民的虔誠所療癒。

同時，也被夫夫之道的小洋蔥們熱情且真誠的心所融化。愛沒有藩籬，愛是愛。我許願明年一定還要再來。

Photo Credit：關鍵評論網／陳淑玲攝 只要虔誠，媽祖的愛一律平等，「他是所有人的母親」。

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責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範