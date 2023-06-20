2023/06/20,
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6月同志驕傲月：紐約彩虹旗3度遭破壞、國土安全部稱LGBTQ+易受仇恨暴力攻擊

6月同志驕傲月：紐約彩虹旗3度遭破壞、國土安全部稱LGBTQ+易受仇恨暴力攻擊
6 月 19 日，石牆國家紀念區外，飄揚的彩虹旗｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

紐約市警察局18日表示，石牆國家紀念區有33面彩虹旗被破壞，而這已經是6月以來，第3起彩虹旗遭破壞的事件。美國國土安全部公布報告，顯示針對LGBTQ+族群的暴力事件在過去1年當中，有顯著的增加。研究亦顯示，LGBTQ+族群受到仇恨犯罪的可能性是非LGBTQ+族群的9倍。

每年的6月是同志驕傲月（Pride Month），LGBTQ+社群會在城市進行驕傲遊行（Pride Parade）。紀念半世紀來在平權運動上的努力、成果，展現對不同生理性別、性傾向、性認同者的支持，並期許建構更加平等的社會。然而紐約卻發生3起同志彩虹旗遭破壞的案件，警方至今尚未偵破任何1件。而國土安全部（Department of Homeland Security）亦公布報告表示，針對LGBTQ+族群的暴力事件在過去1年當中，有顯著的增加。

紐約同志驕傲彩虹旗三度遭破壞

美國紐約的石牆國家紀念區（Stonewall National Monument）成立於2016年，是為了紀念1969年6月28日，發生在紐約格林威治村石牆酒吧的警民衝突。該場衝突被視為美國歷史上，同性戀者對壓迫性少數的政府的首次反抗。該場衝突也被認為是美國與全球同性戀平權運動的起源，因此每年6月，在石牆國家紀念區都會有相關的紀念活動，也能見到彩虹旗飄揚在園區內外。

綜合《ABC News》《美聯社》的報導，紐約市警察局（NYPD）於6月18日表示，石牆國家紀念區有33面彩虹旗被破壞，而這已經是6月以來，第3起彩虹旗遭破壞的事件。

警方表示，於18日上午接獲民眾報案，並在抵達石牆國家紀念區後發現，現場有33面彩虹旗被撕碎並扔在地上。這是繼6月9日與6月15日後，石牆國家紀念區第3起彩虹旗破壞事件。紐約市警察局尚未偵破其中任何一起案件，不過警方表示，仇恨犯罪工作小組（Hate Crime Task Force）正在對案件進行調查。

石牆國家紀念區目前尚未回覆《ABC News》的置評請求。

LGBTQ+族群更易受仇恨暴力攻擊

綜合2篇《ABC News》的報導，過去1年間，美國許多州通過了反LGBTQ+的相關法律。全美除了4個州外，幾乎所有的州的議會都提交了相關立法，雖然大部分法案都被否決了，但這些保守派立法，還是在部分保守州成功通過。

雖然紐約並沒有提交任何一項相關法案，但也出現了不少的仇恨暴力事件，從抗議遊行，到破壞彩虹旗。雖然迎來一年一度的同志驕傲月，紐約也將在本週末舉行遊行，但根據美國國土安全部（Department of Homeland Security）公布的報告，美國針對LGBTQ+族群的暴力事件在過去1年當中，有顯著的增加。

國土安全部表示，這些仇恨犯罪與暴力行為的增加，與許多州通過的相關禁令有關。這些法案禁止了變裝皇后相關表演（drag-themed events）、未成年跨性別者的性別肯認治療（gender-affirming care），以及含有LGBTQ+內容的教程內容。

而國土安全部2021年的報告也顯示，全國所有的仇恨犯罪中，約有20％的犯案動機起源於與性傾向，以及性別有關的偏見。

而加州大學洛杉磯分校威廉姆斯研究所（Williams Institute at UCLA School of Law）2022年的1項研究發現，LGBTQ+族群受到受到仇恨犯罪的可能性是非LGBTQ+族群的9倍。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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