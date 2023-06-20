6月同志驕傲月：紐約彩虹旗3度遭破壞、國土安全部稱LGBTQ+易受仇恨暴力攻擊
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紐約市警察局18日表示，石牆國家紀念區有33面彩虹旗被破壞，而這已經是6月以來，第3起彩虹旗遭破壞的事件。美國國土安全部公布報告，顯示針對LGBTQ+族群的暴力事件在過去1年當中，有顯著的增加。研究亦顯示，LGBTQ+族群受到仇恨犯罪的可能性是非LGBTQ+族群的9倍。
每年的6月是同志驕傲月（Pride Month），LGBTQ+社群會在城市進行驕傲遊行（Pride Parade）。紀念半世紀來在平權運動上的努力、成果，展現對不同生理性別、性傾向、性認同者的支持，並期許建構更加平等的社會。然而紐約卻發生3起同志彩虹旗遭破壞的案件，警方至今尚未偵破任何1件。而國土安全部（Department of Homeland Security）亦公布報告表示，針對LGBTQ+族群的暴力事件在過去1年當中，有顯著的增加。
紐約同志驕傲彩虹旗三度遭破壞
美國紐約的石牆國家紀念區（Stonewall National Monument）成立於2016年，是為了紀念1969年6月28日，發生在紐約格林威治村石牆酒吧的警民衝突。該場衝突被視為美國歷史上，同性戀者對壓迫性少數的政府的首次反抗。該場衝突也被認為是美國與全球同性戀平權運動的起源，因此每年6月，在石牆國家紀念區都會有相關的紀念活動，也能見到彩虹旗飄揚在園區內外。
綜合《ABC News》與《美聯社》的報導，紐約市警察局（NYPD）於6月18日表示，石牆國家紀念區有33面彩虹旗被破壞，而這已經是6月以來，第3起彩虹旗遭破壞的事件。
警方表示，於18日上午接獲民眾報案，並在抵達石牆國家紀念區後發現，現場有33面彩虹旗被撕碎並扔在地上。這是繼6月9日與6月15日後，石牆國家紀念區第3起彩虹旗破壞事件。紐約市警察局尚未偵破其中任何一起案件，不過警方表示，仇恨犯罪工作小組（Hate Crime Task Force）正在對案件進行調查。
石牆國家紀念區目前尚未回覆《ABC News》的置評請求。
LGBTQ+族群更易受仇恨暴力攻擊
綜合2篇《ABC News》的報導，過去1年間，美國許多州通過了反LGBTQ+的相關法律。全美除了4個州外，幾乎所有的州的議會都提交了相關立法，雖然大部分法案都被否決了，但這些保守派立法，還是在部分保守州成功通過。
雖然紐約並沒有提交任何一項相關法案，但也出現了不少的仇恨暴力事件，從抗議遊行，到破壞彩虹旗。雖然迎來一年一度的同志驕傲月，紐約也將在本週末舉行遊行，但根據美國國土安全部（Department of Homeland Security）公布的報告，美國針對LGBTQ+族群的暴力事件在過去1年當中，有顯著的增加。
國土安全部表示，這些仇恨犯罪與暴力行為的增加，與許多州通過的相關禁令有關。這些法案禁止了變裝皇后相關表演（drag-themed events）、未成年跨性別者的性別肯認治療（gender-affirming care），以及含有LGBTQ+內容的教程內容。
而國土安全部2021年的報告也顯示，全國所有的仇恨犯罪中，約有20％的犯案動機起源於與性傾向，以及性別有關的偏見。
而加州大學洛杉磯分校威廉姆斯研究所（Williams Institute at UCLA School of Law）2022年的1項研究發現，LGBTQ+族群受到受到仇恨犯罪的可能性是非LGBTQ+族群的9倍。
新聞來源
- LGBTQ+ pride flags vandalized at Stonewall National Monument 3 times during Pride month（AP）
- Dozens of Pride flags vandalized at Stonewall monument in NYC, 3rd time this month: Police（ABC News）
- Pride celebrations under different climate as more hate, backlash felt against LGBTQ+ community（ABC News）
延伸閱讀
- 為同志平權而走：從美國「石牆騷動」，到台灣「女權火照夜路」
- 【圖輯】多元性別認同旗幟，你只認識彩虹旗嗎？
- 2025世界同志遊行在台灣宣告破局，籌備委員會：授權方質疑籌備能力，並要求只能以城市為名
- 從「被壓抑」的北京來到「更大膽」的紐約，中國男同志藝術家在美國放飛自我
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）