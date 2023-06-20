美議員組團向福特、通用施壓，車廠面臨「中國電池 vs 廣大市場」的艱困抉擇
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除了福特以外，包含通用等車商也陸續傳出，打算和中國電池業者合作，以面對激烈的電車削價戰。目前美國4名眾議員將會面福特執行長法利（Jim Farley）及通用汽車執行長芭拉（Mary Barra），要求他們在供應鏈上減少依賴中國。
電動車產業面臨激烈的削價競爭，目前由美國電車巨擘特斯拉（Tesla）和中國比亞迪（BYD）形成兩強相爭的局面，而受限於成本考量，傳統車商如福特（Ford）、通用（GM）正積極向電池大廠寧德時代（CATL）尋求合作，但美國議員為防止過度依賴中國，預計組團向美國車廠施壓。
美國議員組團，向福特、通用施壓，勿依賴中國電池
然美國面臨中國電池產業的挑戰。今年2月，福特汽車計劃從寧德時代（CATL）獲得技術授權，並在密西根州建造的投資35億美元磷酸鐵鋰電池工廠，加快拓展電動車業務，然而這個計畫將從美國的降低通膨法中獲得大量補助，引起的美國社會的反彈。
福特表示，這僅是技術上的合作，這座工廠仍是由福特百分之百持股控止。研究調查機構Guidehouse Insights分析師阿伯薩米德（Sam Abuelsamid）直言，如果寧德時代不是一家中國公司，很有可能就會成立合資企業⋯⋯。」
除了福特以外，包含通用等車商也陸續傳出，打算和中國電池業者合作，以面對激烈的電車削價戰。根據《彭博社》報導指出，美國4名眾議員，包括委員會主席、共和黨議員加拉格爾（Mike Gallagher），他們將分別與福特執行長法利（Jim Farley）及通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）會面，要求他們在供應鏈上減少依賴中國，尤其是電動車電池。
事實上，中國的車用動力電池產業擴張極為快速。根據《日經亞洲》報導指出，全球的車用電池市場，中國已經超過5成市占率，日本作為汽車大國，面對中國逐漸擴大車用電池產業鏈，日本經濟產業署將車用電池直接定位為經濟安全的重要物資。
2022年，日本調撥預算3300億日元，支援電池產業的供應和該發，這筆資金3分之1用於補貼設備、2分之1在技術開發投資，而本次補貼對象豐田的補助金額可以達到3300億日元。
美國車商的進退兩難
當時，維吉尼亞州州長Glenn Youngkin曾指，合資電池廠是中國設下的「特洛伊木馬」，北京會藉此來削弱美國振興汽車業的努力，並撤回相關維吉尼亞州參與競投興建有關電池廠的計劃。
面對近來種種壓力。通用汽車發近日發布聲明指出，贊同眾議院中國問題特別委員會加強美國競爭力，以及在美國建立電動車供應鏈的目標，屆時將到會上進行討論；福特則指出，公司高層定期與官員會面，討論對公司業務、員工和及消費者的重要議題。
事實上，包含比亞迪在內的中國電車企業，發展比預料的還要快速。今年1月已經率先在日本開設專賣店。
《日經亞洲》報導，截至5月中旬收到了365輛的訂單，比亞迪在日僅有1款車在銷售，關東和關西地區只有5家專賣店，不過今年內還將增加2款車型，預計2025年專賣店數量要增加至100家。
報導稱，比亞迪不像美國特斯拉和韓國廠商，採取網路為主的銷售方式，比亞迪甚至還表示，希望用戶在專賣店看、觸摸和乘坐，了解中國製造的優良品質，似乎對於其品質有相當把握。
除了動力電池受到中國箝制以外，市場方面也有巨大困難。《金融時報》報導指出，傳統車商需要投資的地方越來越多，像是引擎、電池到軟體，但是各大市場卻被侵蝕。十年前，福特是中國市場上的第六大車商，現在已精滑落到接近第20名。對於這樣的困境，法利不斷重申，降低成本是福特汽車的最大重點，最後外界也在看各大傳統車商該如何突破這些窘境。
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核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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