美議員組團向福特、通用施壓，車廠面臨「中國電池 vs 廣大市場」的艱困抉擇

電動車產業面臨激烈的削價競爭，目前由美國電車巨擘特斯拉（Tesla）和中國比亞迪（BYD）形成兩強相爭的局面，而受限於成本考量，傳統車商如福特（Ford）、通用（GM）正積極向電池大廠寧德時代（CATL）尋求合作，但美國議員為防止過度依賴中國，預計組團向美國車廠施壓。

美國議員組團，向福特、通用施壓，勿依賴中國電池

然美國面臨中國電池產業的挑戰。今年2月，福特汽車計劃從寧德時代（CATL）獲得技術授權，並在密西根州建造的投資35億美元磷酸鐵鋰電池工廠，加快拓展電動車業務，然而這個計畫將從美國的降低通膨法中獲得大量補助，引起的美國社會的反彈。

福特表示，這僅是技術上的合作，這座工廠仍是由福特百分之百持股控止。研究調查機構Guidehouse Insights分析師阿伯薩米德（Sam Abuelsamid）直言，如果寧德時代不是一家中國公司，很有可能就會成立合資企業⋯⋯。」

除了福特以外，包含通用等車商也陸續傳出，打算和中國電池業者合作，以面對激烈的電車削價戰。根據《彭博社》報導指出，美國4名眾議員，包括委員會主席、共和黨議員加拉格爾（Mike Gallagher），他們將分別與福特執行長法利（Jim Farley）及通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）會面，要求他們在供應鏈上減少依賴中國，尤其是電動車電池。

事實上，中國的車用動力電池產業擴張極為快速。根據《日經亞洲》報導指出，全球的車用電池市場，中國已經超過5成市占率，日本作為汽車大國，面對中國逐漸擴大車用電池產業鏈，日本經濟產業署將車用電池直接定位為經濟安全的重要物資。

2022年，日本調撥預算3300億日元，支援電池產業的供應和該發，這筆資金3分之1用於補貼設備、2分之1在技術開發投資，而本次補貼對象豐田的補助金額可以達到3300億日元。

美國車商的進退兩難

當時，維吉尼亞州州長Glenn Youngkin曾指，合資電池廠是中國設下的「特洛伊木馬」，北京會藉此來削弱美國振興汽車業的努力，並撤回相關維吉尼亞州參與競投興建有關電池廠的計劃。

面對近來種種壓力。通用汽車發近日發布聲明指出，贊同眾議院中國問題特別委員會加強美國競爭力，以及在美國建立電動車供應鏈的目標，屆時將到會上進行討論；福特則指出，公司高層定期與官員會面，討論對公司業務、員工和及消費者的重要議題。

事實上，包含比亞迪在內的中國電車企業，發展比預料的還要快速。今年1月已經率先在日本開設專賣店。

《日經亞洲》報導，截至5月中旬收到了365輛的訂單，比亞迪在日僅有1款車在銷售，關東和關西地區只有5家專賣店，不過今年內還將增加2款車型，預計2025年專賣店數量要增加至100家。

報導稱，比亞迪不像美國特斯拉和韓國廠商，採取網路為主的銷售方式，比亞迪甚至還表示，希望用戶在專賣店看、觸摸和乘坐，了解中國製造的優良品質，似乎對於其品質有相當把握。

除了動力電池受到中國箝制以外，市場方面也有巨大困難。《金融時報》報導指出，傳統車商需要投資的地方越來越多，像是引擎、電池到軟體，但是各大市場卻被侵蝕。十年前，福特是中國市場上的第六大車商，現在已精滑落到接近第20名。對於這樣的困境，法利不斷重申，降低成本是福特汽車的最大重點，最後外界也在看各大傳統車商該如何突破這些窘境。

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核稿編輯：翁世航