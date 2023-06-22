養出一個性騷擾人的噁男，是全村落的責任

文：葉綺玲

唸小學時第一次接觸到裸女圖片是在父母的書架上與床底下（沒有網路的童年）。

書架上是畢卡索畫冊裡的「亞維農少女」，床底下是英文版《花花公子》與《閣樓雜誌》裡的金髮裸女。當時不曉得畢卡索筆下很多稜角的女體是巴賽隆納妓院裡的性工作者，也不太清楚手上的英文雜誌就是所謂的色情出版品，更別提藝術跟色情的差別。長大後唯一可以拿來說嘴的是，這個小孩認識的第一個英文字母是P：Picasso，Playboy，Penthouse。

當時當然不認識也是P開頭的Pornography（色情）。

藝術視角的女體，可用以分梳公私領域

「限制級：未滿十八歲之人不得閱聽」，是台灣《出版品及錄影節目帶分級辦法》中的條文之一，意即兒童不得接觸色情相關出版品。小時候還沒有這些保護兒童的法律條文，因此筆者就看著畫冊上、色情刊物上各種美麗的女體形象長大。成長過程中隱約得到的訊息是：女人的身體是可以這樣被看的。不穿衣服被看，穿了衣服也被看，不止被看，也是可以被追求，被接近的對象，所謂窈窕女體，君子好逑。

女體可以像藝術品一樣被欣賞讚美，且大多數人也都知道，在美術館欣賞藝術品是不能伸手去摸的。色情媒介上的女體儘管伸手也摸不到，但對部分異性戀男人而言卻是解決生理需求抒發慾望的管道之一。藝術中美色的欣賞讚嘆多半在公領域進行，色情賞析與抒發多數在私領域發生，藝術與色情、公與私的分界似乎很清楚。

然這種觀看女體的習慣，從藝術與色情延伸到現實生活中的女體時，公私似乎就比較難拿捏。雖然大多數男人都家教良好品行兼優，不管看的是陌生女人還是熟識女人，多數男人都知道欣賞身邊美色要發乎情、止乎禮。只是情與禮、色與戒之間的分寸掌握，對某些男士似乎有困難。為什麼？

可能因為現實生活中，有些女體的確是可以被觸摸的。

色情的英文原名Pornography，就是可看可書寫

色情的英文字Pornography 是由兩個古希臘文組起來的：porno（性工作者）＋ graphy（書寫記錄），意即色情的原始意義Pornography＝對性工作者的描繪敘述。因火山爆發被淹埋的義大利龐貝古城廢墟中許多描繪性愛行為的色情壁畫遺跡，就是2000年前羅馬帝國妓院牆上的室內裝潢。

性交易有很多種，台灣表面上是禁娼國家，但各種形式的性買賣實際上存在。很多男人對性交易嗤之以鼻不屑一顧，不願將女人當成可以購買租用的性商品。有些男人不這麼認為，對於付費購買性服務會願意參與，不管是在酒店付費使用陪酒小姐、帶出場交易、或從下榻旅店直接訂購性服務外送。

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免錢的最貴，已見諸這回#MeToo風波

台灣有句俗語：「免錢的最貴。」意思應該是，在特種行業場域外，如果還想用身邊的女體來實踐各種單向的、非兩廂情願的慾望與想像，後果可以不堪設想。後果可以多麼不堪設想，看台灣這陣子野火燎原的 #MeToo就知道。絕大多數被控訴的男人（那些真的活該被爆料的），當初難道不曉得後果可以嚴重到身敗名裂嗎？

有沒有可能，這些登上#MeToo黑名單的男人，從小到大已經習慣了女人用這種方式存在。習慣成自然後，看著情色或廣告中女人乳房的男人，有些難免會習慣性也盯著女同事的胸部看；摸酒店小姐大腿的那隻手，有時會習慣就近摸一下身邊的女同學；不想總是花錢購買性服務的男人，有時可能會希望身邊的女體可以免費用來滿足他的性慾高漲。

這種覺得女體可以如此任君使用的錯覺（a false sense of entitlement）不是一天兩天教得出來的。就算不看色情媒介，其他媒體甚至線上遊戲也不難找到可以隨意瀏覽的半裸女體，各種形容女體的慾望文字更是家常便飯：激凸、爆乳、渾圓、南半球。

所以是要把女人很清楚地分成兩種，讓部分男人有個行為守則嗎？一種是可以付費使用的情色商品，另一種是必須尊重保持距離的藝術作品？

等等，女人是人，為什麼要被當成性商品或藝術品分類看待？

或者，台灣的女權已經高漲到男人也可以被分類成性商品或藝術品？

提供性服務是勞力工作的一種，所謂有需求就有供給之簡單原則。女人也會花錢買性，李察吉爾年輕時演高級妓男的《美國舞男》（The American Gigolo）是40多年前的電影，60多歲的艾瑪湯普遜在2022年的《高潮速成班》（Good Luck to You, Leo Grande）電影中，演的也是購買年輕男妓的退休女老師。

異性戀女人對男人身體有慾望，也能夠把男人的身體當性商品看，可是性騷擾的控訴多數是女控男、男控男、或是女控女。男人控訴女人性騷擾不是沒有，但比較少，為什麼？

性騷常發生於權力位階不對等時

因為騷擾通常發生在權力位階不對等時。

女人的身體處於一種被看的地位時，看與被看的權力關係並不對等；女人的身體是可以購買的商品時，花錢的大爺跟被買的小姐之間，權力關係也不對等。不巧的是，男女生物原始性行爲的「進入」與「被進入」模式，很容易強化這種關係的不對等。

男人看脫衣舞孃表演，跟女人看脫衣猛男表演，台上表演者與台下觀眾的權力互動通常很不同，現場氣氛差異也很大。對男客而言，女性脫衣舞者是可以滿足慾望的潛在對象，鋼管更可以是陽具的象徵；對女客來說，看脫衣舞男表演時，迷妹追星的興奮尖叫遠遠多於肉體慾望的流竄與性交易的可能。