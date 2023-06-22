養出一個性騷擾人的噁男，是全村落的責任
我們想讓你知道的是
有句非洲諺語英文版是「It takes a village to raise a child」。#MeToo照樣造句可以寫「It takes a village to raise a sexual harasser」（養出一個性騷擾人的噁男，是全村落的責任）。是整個社會集體包容出來的，是現行性別文化下的父權產物。
文：葉綺玲
唸小學時第一次接觸到裸女圖片是在父母的書架上與床底下（沒有網路的童年）。
書架上是畢卡索畫冊裡的「亞維農少女」，床底下是英文版《花花公子》與《閣樓雜誌》裡的金髮裸女。當時不曉得畢卡索筆下很多稜角的女體是巴賽隆納妓院裡的性工作者，也不太清楚手上的英文雜誌就是所謂的色情出版品，更別提藝術跟色情的差別。長大後唯一可以拿來說嘴的是，這個小孩認識的第一個英文字母是P：Picasso，Playboy，Penthouse。
當時當然不認識也是P開頭的Pornography（色情）。
藝術視角的女體，可用以分梳公私領域
「限制級：未滿十八歲之人不得閱聽」，是台灣《出版品及錄影節目帶分級辦法》中的條文之一，意即兒童不得接觸色情相關出版品。小時候還沒有這些保護兒童的法律條文，因此筆者就看著畫冊上、色情刊物上各種美麗的女體形象長大。成長過程中隱約得到的訊息是：女人的身體是可以這樣被看的。不穿衣服被看，穿了衣服也被看，不止被看，也是可以被追求，被接近的對象，所謂窈窕女體，君子好逑。
女體可以像藝術品一樣被欣賞讚美，且大多數人也都知道，在美術館欣賞藝術品是不能伸手去摸的。色情媒介上的女體儘管伸手也摸不到，但對部分異性戀男人而言卻是解決生理需求抒發慾望的管道之一。藝術中美色的欣賞讚嘆多半在公領域進行，色情賞析與抒發多數在私領域發生，藝術與色情、公與私的分界似乎很清楚。
然這種觀看女體的習慣，從藝術與色情延伸到現實生活中的女體時，公私似乎就比較難拿捏。雖然大多數男人都家教良好品行兼優，不管看的是陌生女人還是熟識女人，多數男人都知道欣賞身邊美色要發乎情、止乎禮。只是情與禮、色與戒之間的分寸掌握，對某些男士似乎有困難。為什麼？
可能因為現實生活中，有些女體的確是可以被觸摸的。
色情的英文原名Pornography，就是可看可書寫
色情的英文字Pornography 是由兩個古希臘文組起來的：porno（性工作者）＋ graphy（書寫記錄），意即色情的原始意義Pornography＝對性工作者的描繪敘述。因火山爆發被淹埋的義大利龐貝古城廢墟中許多描繪性愛行為的色情壁畫遺跡，就是2000年前羅馬帝國妓院牆上的室內裝潢。
性交易有很多種，台灣表面上是禁娼國家，但各種形式的性買賣實際上存在。很多男人對性交易嗤之以鼻不屑一顧，不願將女人當成可以購買租用的性商品。有些男人不這麼認為，對於付費購買性服務會願意參與，不管是在酒店付費使用陪酒小姐、帶出場交易、或從下榻旅店直接訂購性服務外送。
免錢的最貴，已見諸這回#MeToo風波
台灣有句俗語：「免錢的最貴。」意思應該是，在特種行業場域外，如果還想用身邊的女體來實踐各種單向的、非兩廂情願的慾望與想像，後果可以不堪設想。後果可以多麼不堪設想，看台灣這陣子野火燎原的 #MeToo就知道。絕大多數被控訴的男人（那些真的活該被爆料的），當初難道不曉得後果可以嚴重到身敗名裂嗎？
有沒有可能，這些登上#MeToo黑名單的男人，從小到大已經習慣了女人用這種方式存在。習慣成自然後，看著情色或廣告中女人乳房的男人，有些難免會習慣性也盯著女同事的胸部看；摸酒店小姐大腿的那隻手，有時會習慣就近摸一下身邊的女同學；不想總是花錢購買性服務的男人，有時可能會希望身邊的女體可以免費用來滿足他的性慾高漲。
這種覺得女體可以如此任君使用的錯覺（a false sense of entitlement）不是一天兩天教得出來的。就算不看色情媒介，其他媒體甚至線上遊戲也不難找到可以隨意瀏覽的半裸女體，各種形容女體的慾望文字更是家常便飯：激凸、爆乳、渾圓、南半球。
所以是要把女人很清楚地分成兩種，讓部分男人有個行為守則嗎？一種是可以付費使用的情色商品，另一種是必須尊重保持距離的藝術作品？
等等，女人是人，為什麼要被當成性商品或藝術品分類看待？
或者，台灣的女權已經高漲到男人也可以被分類成性商品或藝術品？
提供性服務是勞力工作的一種，所謂有需求就有供給之簡單原則。女人也會花錢買性，李察吉爾年輕時演高級妓男的《美國舞男》（The American Gigolo）是40多年前的電影，60多歲的艾瑪湯普遜在2022年的《高潮速成班》（Good Luck to You, Leo Grande）電影中，演的也是購買年輕男妓的退休女老師。
異性戀女人對男人身體有慾望，也能夠把男人的身體當性商品看，可是性騷擾的控訴多數是女控男、男控男、或是女控女。男人控訴女人性騷擾不是沒有，但比較少，為什麼？
性騷常發生於權力位階不對等時
因為騷擾通常發生在權力位階不對等時。
女人的身體處於一種被看的地位時，看與被看的權力關係並不對等；女人的身體是可以購買的商品時，花錢的大爺跟被買的小姐之間，權力關係也不對等。不巧的是，男女生物原始性行爲的「進入」與「被進入」模式，很容易強化這種關係的不對等。
男人看脫衣舞孃表演，跟女人看脫衣猛男表演，台上表演者與台下觀眾的權力互動通常很不同，現場氣氛差異也很大。對男客而言，女性脫衣舞者是可以滿足慾望的潛在對象，鋼管更可以是陽具的象徵；對女客來說，看脫衣舞男表演時，迷妹追星的興奮尖叫遠遠多於肉體慾望的流竄與性交易的可能。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。