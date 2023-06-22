TNL+ 2023/06/22,
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避不開的社會性死亡：為何這波#MeToo加害者不誠心道歉？

避不開的社會性死亡：為何這波#MeToo加害者不誠心道歉？
Photo Credit: 截圖自黃子佼臉書粉專

我們想讓你知道的是

近期台灣 #MeToo 事件延燒，每天都不斷有性騷事件上新聞版面，而加害者面對指控，大多反駁、少數道歉、更少數會提告，但面對過去犯的錯好好道歉有這麼困難嗎？那是因為這波每個加害者都意識到，一旦自己的錯被攤到公眾視野，就只有社會性死亡，就必須放棄自己建立的人生這點，所以幾乎都拚死抵抗，因為退無死所。

自2023年6月初，《人選之人》編劇簡莉穎自曝受害的一篇#MeToo文，帶動不少被民進黨公職人員性騷擾的受害者的情緒，紛紛跳出指控。

兩周之內，從政治圈、文學圈、社運圈、藝術圈⋯⋯紛紛爆出相關事件，範圍涵蓋台灣各社會群體。直至6月19日，黃子佼因拍攝未成年少女裸照，讓原本話題日漸沉寂的#MeToo又興起一波高潮。

台灣#MeToo浪潮

至6月20日止，網友整理這波#MeToo事件清單，已有129個案例，加害者除蕾拉外，全為男性（包括男同志），大部分為社會名人，多涉及職場與學校的權勢性騷。少部分為一般大眾，多屬熟人性騷。

而129例#MeToo事件中，加害者的回應分成三種，一是道歉，二是反駁，三是提起誣告。道歉者少，反駁者多，提告者少之又少。

事件中絕大部分為性騷，性侵跟性侵未遂的例子極少，誘姦的不少。數據上反映了社會現實，也符合大眾的心理期待。

一般來說，以社會觀感，被性侵的受害者常會遭到社會羞辱，故常不敢發作。即使性騷，勇敢站出來指控，也是自辱名節，容易被社會檢討。但在這種父權壓迫下，還有那麼多受害者願意站出來，也表示當代政治正確的推廣，已有成效，只是社會風氣一時尚難改善而已。

而#MeToo事件，也成為近期全台網路熱議的話題。輿論風向大多是安慰、鼓勵受害者，並聲援有常被性騷擾的女性。然後譴責加害者，呼籲要給予社會性死亡，要加害者誠心道歉。

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