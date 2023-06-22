2023/06/22,
中國

「我們相信」一家親、不許「榮光歸香港」──中共「音樂統戰」的真實動機與影響

「我們相信」一家親、不許「榮光歸香港」──中共「音樂統戰」的真實動機與影響
海峽論壇主題曲《我們相信》演唱畫面 | 擷取自YouTube

我們想讓你知道的是

從「海峽論壇」的「我們相信」、台北敦化國小的「我們同唱一首歌」事件、西藏「唱支山歌給黨聽」到新疆「歌聲的翅膀」——在聽見這些統戰與紅色歌曲的同時，我們都永遠不該忘記那試圖被中國政府所抹滅、迫害與消除的背後真相。那看似歡快或激昂的「正能量」旋律，其實是為了掩蓋刻正真實在各處上演的「人權悲歌」，以及極權統治集團內肆無忌憚、象徵得逞的邪惡笑聲。

在即將舉行的第十五屆「海峽論壇」正式開始前，中國政府做了件在以往的十四屆這場年度性的標誌性大型統戰活動中都沒做過的事情：公開向外界徵選「海峽論壇」的主題歌曲。最終，一首名為〈我們相信〉的歌曲成為了優勝者，中國國台辦更宣布將由同樣也是特意安排的「兩岸同台」組合（台灣歌手陳立農和中國歌手單依純），在「海峽論壇」開幕式上進行演場。

中國宣傳「海峽論壇主題歌」和「聲生不息寶島季」釋放統戰訊息

無獨有偶，在不到一個月前，國台辦發言人特地在例行記者會上宣傳，稱中方「至今累計審批75批次、合計431場有台灣演藝人員參加的演出」，並強調「台灣歌手和樂隊預計今年在中國會舉辦近百場大型演唱會」。

而時間再往前推進一點點，中國的湖南衛視台推出了大型音樂真人實境秀節目《聲生不息・寶島季》，鎖定台灣和中國歌手「重新演繹華語樂壇的經典流行金曲」；除了也在日月潭等台灣景點取景拍攝外；當前總統馬英九以「祭祖尋根」之名展開其訪中行程的中途，也被安排在節目上露了一手〈月亮代表我的心〉。

上述的事件看似各自獨立，但背後卻都有著同樣的力量在主導與驅動──就是中國政府，而它們也總是不避諱自己透過包含歌曲在內的任何工具，來推行其統戰與外宣的目的。

如當初「海峽論壇主題歌」的作品要求就已寫明「傳遞『兩岸一家親』理念、表達『兩岸血脈相連、血濃於水』情誼」；所謂的《聲生不息・寶島季》粗暴地用「政治因素」排除（甚至是「抹滅」）了在台灣耳熟能詳的多位重量級音樂人、歌手，寧願去找馬英九；而國台辦特地在自家記者會宣布跟自身業務根本毫無關聯的「台灣歌手將在中國辦百場演場會」消息，加上與同場記者會中不斷穿插的對台政治恫嚇語言等，其「弦外之音」更是再清楚不過：「中國商機無限，只要乖乖聽話，你就會有機會」。

中共對台灣正在進行的作為就像前奏，而那會被再三重覆的「副歌」則正在香港、西藏與新疆等地上演著。

香港：不許「榮光歸香港」、「獨歌」違反「國安法」

從鄧小平時代提出「一國兩制」的政策綱領以來，香港一直都是中共用以向台灣宣傳「統一後模式與好處」的「最佳」示範。而在中國政府尚未完全撕毀對《中英聯合聲明》與「五十年不變」的承諾前，香港確實擁有過一段在電影、音樂、文學等藝術領域都輝煌燦爛的黃金時期。但這一切也隨著中國政府對於「數位極權」手段的進化，與北京高層「不安全感」的日升，而逐步淪喪。

就在中共大張旗鼓向台灣宣傳「海峽論壇主題歌」的幾乎同時，香港政府律政司向高等法院申請了要求禁止4項與「願榮光歸香港」等歌曲有關「非法行為」的禁制令；港府稱，「願榮光歸香港」對中國的國歌「義勇軍進行曲」「造成侮辱，並對中國和特別行政區造成嚴重損害」，並列上32條有關的網路連結，要求法院禁止這些影片的發布。

中國統促會香港總會常務理事朱家健更稱，「願榮光歸香港」就是「獨歌」（儘管歌詞中隻字未提「香港獨立」有關字眼），而「散播獨歌」將違反「香港國安法」、「國歌條例」、「刑事罪行條例」煽動罪刑等。

西藏：不准藏人母語唱，只許「唱支山歌給黨聽」

在西藏，這個曾經以為和中共簽署《和平協議》能換來幸福，甚至至少是免於恐懼的地方，中共再度開始了對當地文化與語言的野蠻清洗。

根據《西藏之聲》今年5月的報導，中共展開對西藏、青海藏人歌手和他們所創作歌曲的歌詞調查，「禁止藏人演唱標榜民族精神與呼籲藏人團結的歌曲」；報導指出，中共當局一方面力推藏人在各個活動場合唱「歌頌中共和解放軍」的中文歌曲，一方面又對藏人藝術家的母語創作環境帶來「前所未有的打壓」。

在用藏語演唱以表達西藏文化與民族精神的歌曲越來越少的同時，反倒是像「唱支山歌給黨聽」（「母親只生了我的身，黨的光輝照我心」）和「天路」（「一條條巨龍翻山越嶺，為雪域高原送來安康」）這樣和西藏歷史文化毫無淵源關聯，甚至無視西藏現實與處境的「紅色歌曲」，被中共當局一次又一次地藉由藏人歌手的口中唱出，用以宣傳中共在西藏的「光輝」與「安康」。

新疆：無視國際「種族滅絕」批評，繼續「歌舞昇平」

如果中共對於西藏是一邊「打壓藏語文化」一邊又「利用漢語頌揚」的話，在新疆，就是更完全不加遮掩的迫害了。根據聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）2022年發布的《新疆人權問題報告》中，挑明批評中國政府在新疆恐犯下「危害人類罪」；聯合國說的已算相對保守，美國國務院的《年度人權報告》直接批評中共在新疆透過「再教育訓練」（re-educationtraining）、強迫絕育與墮胎、甚至是酷刑等手段，在執行「種族滅絕」（Genocide）。

在中共於新疆上演一幕幕「人權悲歌」的同時，2021年中國政府更推出了名叫「歌聲的翅膀」（The Wings of Songs）的大型「音樂宣傳片」，根據法新社報導指出，該片「以好萊塢大片手法展示新疆明信片般美麗的景色，而絕對沒有任何受爭議畫面」。片中充滿了新疆傳統舞蹈與歌曲，並抹滅了一切正在新疆發生的迫害人權與種族滅絕事實，標準的以「歌舞昇平」掩蓋「人間地獄」。

當中共運用自認充滿「新疆元素」的音樂宣傳片來表達當地少數民族是如何「自由快樂」時，才剛有至少30名新疆伊犁哈薩克自治州的穆斯林單純因收聽與分享哈薩克歌曲遭中國政府逮捕，甚至有人遭判15年的重刑。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
新疆再教育營

「人權悲歌」才是中國真實上演的「主旋律」，台灣該聽見中國的「真實聲音」


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