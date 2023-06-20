群益證35週年推全新數位工具 躍進「極速、極簡、極聰明」時代

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益將以"極速、極簡、極聰明"作為群益推出全新數位交易工具，支付方式，及數位服務的戰略主軸，全力衝刺數位創新。

在「極速」方面，群益證揭開極速交易新時代的序幕。新一代交易工具 "Speedy、Fix Trade" 的推出，優化的「新超級贏家」，讓群益客戶全面升級實現高效快速的交易。在金融市場上，速度常常是影響投資成功與否的關鍵因素。一切落在微秒之間的爭鋒，可能影響到的不僅是一筆交易的成敗，而是市場的命運和數以億計的財富。群益金鼎證券充分了解這一點，在記者會上公布了投入鉅額資本，建置高效能硬體加速平台，也就是場內人稱的「FPGA」。

FPGA可以將原本平均需要20毫秒才能完成的交易，縮短到微秒等級的交易速度。這樣微秒級的速度差異，可能帶來的是數以億計的交易損益。這種投資在速度上的革新，不僅大幅提升證券自營商的競爭力，也為投資人打開一扇通往未來的大門。面對新的數位紀元，群益期貨也斥資逾億台幣數位科技預算，全面升級交易主機Tandem，效能狂飆五倍以上！「我們的願景是打造一個全球最前端的金融科技服務平台，並讓客戶能在最安全、最便捷的環境下享受交易的樂趣。」群益期貨董事長賈中道表示。

除了挑戰「極速」券商，群益更考慮到「以人為本的貼心服務」，推出了全新的"CAPITAL Pay"支付工具，CAPITAL Pay就像支付款項用各種Pay一樣，可以用來支付群益的各種金融商品費用，只要使用CAPITAL Pay群益一戶通就能一鍵完成，達成「極簡」的目標。另外，全方位的「群益大老鷹」APP有如「營業員管家」和「客戶管家」，各種方便的工具整合在一個APP當中，讓客戶和營業員都能「極簡」使用。

最後，群益金鼎證券以「極聰明」的方式，提供智能服務。率先提供「群益早安」直播服務，更深化"AI主播"，以及"智能投顧"，結合了最先進的人工智能技術，提供投資人24小時都能交易的數位內容，讓投資人隨時都能獲得最新的市場資訊。最新推出的 "NO CODE"可以讓使用者無需程式知識就能撰寫自己想要的程式，開始自動交易。至於「智能推播」 和「順勢通道」，則是透過分析大數據，提供客戶最精準的投資建議，讓投資者能夠低買高賣，並完成全自動的智慧單交易，展現其在數位智能領域的領先地位。

在慶祝35週年的日子裡群益金融集團大會師，群益期貨、群益保險、群益投信、群益投顧等關係企業董事長、總經理連袂出席，以記者會的形式宣告其大膽的躍進。長久與群益共同協作創新的多家重量級資訊廠商也共同參與盛會，包含即將推出量化積木的程式交易領導品牌「嘉實資訊」、致力提倡創新金融科技並協助投資人極速交易的「百商數位(MDBS)」、全方位快速穩定交易主機Tandem「凌群資訊」、極簡便多合一開戶系統開戶通「精誠資訊」、持續創新應用手機APP掌中財神「三竹資訊」，共同宣示再創金融市場的黃金時代！

為慶祝35周年慶，群益金鼎證券將從七月份起舉辦大規模舉辦股神選拔、人機對決大型交易競賽，邀請所有投資人一起加入群益"極速、極簡、極聰明"的投資行列，在資本市場獲利致勝。詳情請見群益金融網 https://pse.is/4xpwdv。

