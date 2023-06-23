第七十三屆柏林影展，入圍作品觀映筆記（一）：致敬與回顧單元
我們想讓你知道的是
2023年2月，一連十日的第七十三屆柏林國際影展順利舉行，是後疫情時期無限制觀映的首次。這篇文章是較詳細地把筆者的觀映感受和分析筆記同讀者分享，這也是因為華文媒體鮮有深入介紹非主流影片，有些甚至是西方世界也未有太多關注的作品。
本年二月，一連十日的第七十三屆柏林國際影展順利舉行，是後疫情時期無限制觀映的首次。雖然票房仍未達到疫情前的水平，但卻好像回到了二零二零年，少了的是柏林影展經典的大排長龍（現改為網上售票）。不過柏林仍是柏林，還是直爽、不用太「有禮貌」的作風，影展還是影展，一方面是要支持世界頂級的（西方及其盟友）電影藝術，另一方面是多年來的政治影展宗旨一貫，來自非西方的影片大多是揭露時弊 ，直接、簡接抨擊當權者的高級藝術品。電影、藝術、文化、政治、金錢相互掛勾，同時星光熠熠，沒有一部電影過後讓筆者感到浪費光陰。
影展開始的首個星期，筆者都在歐洲電影市場為加拿大館工作，本來拍辛苦打算不看片。但員工優惠有影迷證，食得唔好嘥，幾天內看了幾百部入圍作品的其中廿餘部。筆者選片原則與之前幾次狂睇片有所不同：一、一日不超過四場放映，最起碼能喘氣；二、不特別優先觀看粵語、華語片（工作範疇）和不為學習語言而看的電影（藝術研究），不排除經典舊片；三，在某程度上想多看些非洲電影。
所以最後筆者分別在致敬（Homage）（筆者觀映電影數量/入圍作品數量：1/8）、回顧（Retrospektive）（2/28）、經典（Berlinale Classics）（1/9）、競賽（Wettbewerb）（3/19）、論壇（Forum）（4/28）、論壇延伸（Forum Expanded）單元（18/33）、全景（Panorama）（4/35）等單元觀映，可算是完成任務。
此外筆者又同藝術工作伙伴媽打沙律（Marta Stanisława Sala，原譯瑪塔・薩拉）一同參觀了在沈默之綠文化特區（silent green Kulturquartier）的展覽，有美籍藏人丹增彭措（Tenzin Phuntsog）、克里斯托．Z．坎貝爾（Crystal Z Campbell）、日本飯村隆彦、阿根庭愛德華多·威廉姆斯（Eduardo Williams）、黎巴嫩瓦利德．拉德（Walid Raad）、波蘭梅特瓦利（Jasmina Metwaly）、埃及塔莫·厄爾賽德（Tamer El Said）和加拿大邁克爾．斯諾（Michael Snow）等藝術家的作品。德媒似乎都是有讚無彈，柏林名藝評碧姬．韋爾內堡（Brigitte Werneburg）和電台主播芭芭拉．維岡（Barbara Wiegand）都係嗒曬糖，筆者則是覺得柏林影展因為一貫方針策展故未帶來太多驚喜，反而是戲院裏有更多難忘的畫面。
澳門孔慶輝導演的佳作《海鷗來過的房間》在歐洲電影市場也有參展，筆者在《澳門論壇日報》有兩篇專文介紹。這篇長文則是較詳細地把筆者的觀映感受和分析筆記同讀者分享，這也是因為華文媒體鮮有深入介紹非主流影片，有些甚至是西方世界也未有太多關注的作品。拙文原文大概三分之一在澳門《瘋刊》上登出，其餘部分（除了兩篇專訪短文）希望在這裡一併公開，為有興趣的華文影迷提供一個方便。
致敬單元
史提芬史匹堡《舒特拉的名單》
或許史匹堡《舒特拉的名單》沒有讓筆者要寫的東西，又或許《舒》片還要寫的東西太多太多。捧場《舒特拉》是否就是間接認同曾任納粹間諜的舒特拉生前已「將功補過」？若舒夫人真實世界中曾協助救援猶太人，為何片中對其如此輕描淡寫？不時聽到的「德國原罪」，盲目反對一切反猶主義的評論，以及德式的記憶文化（Erinnerungskultur），筆者都暫時拋諸腦後，決定專注在畫面的美。
《舒》是筆者在柏林影展唯一一部「攝時間」去看的作品，所以沒有看完結局就要離場趕看舊同學韋拉派特（Vlad Petri）的《革命之間》（Între revoluții）。
最沒想到的是，《舒》再讓筆者彈了熱淚好幾次。全片以英文原文原汁原味放映，配上德文字幕。要知道因為德國當年大量屠殺猶太人的滔天罪行，很多說話用德文講，今天聽起來幾近成了禁忌，片中德文和波文對白更是震撼。德軍所說最簡單的「快點」、「走」，成了極難入耳的詞語。波蘭「波奸」在「送」片中一群猶太女性到毒氣室時，筆者把波文「szybko」（快）聽成了髒話「cipko」（閪），又喊一餐。
觀畢，思考了好一陣了，沒錯史匹堡是猶太人，但也有幻想波蘭導演、德國導演，甚至是以色列導演會怎樣重塑這個故事。無可否認的是，《舒特拉的名單》已經超越電影太多，作為觀者，同時深入觀看同為重要。人在柏林，又開始了解波蘭的歷史，甚至是參與在同記憶文化有關的藝術項目中，大屠殺的歷史實在太接近生活了。史匹堡在《舒》廿五週年受訪時說到更重視仇恨的化解，的確，種族主義無處不在，這也就正是《舒》的最大警示。
經典單元
貝托魯奇《革命前夕》
一九七二年，貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）在羅馬住所接受法國電視人皮約旦（Roger Pillaudin）訪問。說一口流利法文的貝托魯奇說掛念從影以前獨身作詩的日子。不過這位自幼薰陶於詩人家族的大導演，始終還是找到了電影的歸宿，說長大成人後不再要盲目繼承衣缽。
筆者對洋字「詩意」的用法和「詩」的定義一直無法完全認同，但如果看過了貝托魯奇《革命前夕》（Prima della rivoluzione），不說這是詩的話，也就詞窮，說不出是甚麼來了。
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！