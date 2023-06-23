第七十三屆柏林影展，入圍作品觀映筆記（二）：競賽單元與論壇單元

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競賽單元

喬歐康尼《勉強度日》

圖片來源：電影《勉強度日》海報／第七十三屆柏林國際影展

葡萄牙導演喬歐康尼（João Canijo，又譯裘安卡尼歐、若昂．卡尼若等）今次奪得銀熊，可以說是並不意外。葡媒更是對喬導有「買一送一」兩部同時拍攝的長片入團競賽和奇遇（又譯邂逅）單元感到歡欣，就連導演本身也說一次有兩部作部入圍已是「得獎」。儘管喬導在葡國數十年的努力讓他位列當地的重要影人之間，澳門似乎也沒有太多關注其作。或者只有雲溫達斯（Wim Wenders）發燒友夠癲，才會留意到喬導曾在《里斯本物語》（Lisbon Story）裏曇花一現。

柏林京畿電台RBB的影評人法比安·瓦爾梅耶（Fabian Wallmeier）說《勉強度日》（Mal Viver，又見譯糟糕的生活）同其孖生電影《度日勉强》（Viver Mal，又譯苟及度日）沒有在故事上太多的聯繫。筆者沒有機會看到後者，但看片花時的確是能回想前者，想到喬導的用意未必是把二片的故事緊聯，而是透過故事的場地——一座老現代主義旅館發生的瑣事，以抑鬱為主題將之「連結」起來。

最驚豔的莫過於《勉》片中「勉強」維持家族生意和維繫家庭生活的故事，是一直與喬導合作多年的女班。除了飾演女兒、孫女的馬達蓮娜阿梅達（Madalena Almeida），祖母、母親麗塔．布蘭科（Rita Blanco）自喬最早期短片《A Meio Amor》（八四年）已開始合作，九零年麗塔在《Lovely Child》早就說過：「你不知娘苦」，似是預言著廿年後的成功：片中麗塔再對孩子說了同樣的話。麗塔與故事中心人物阿娜貝拉－莫雷拉（Anabela Moreira）與不容忽視的克萊亞．阿爾梅達（Cleia Almeida）和維拉．巴萊多（Vera Barreto），令筆者想起喬導早期的《暗夜》（Noite Escura，又譯在夜的黑暗中，零四年）和《阿門》（Fátima，一七年）的精彩！

若已提到很dark的《暗夜》，就不能不也提及在《勉》中也有短暫演出的《暗》主角派翠斯芭塔達（Beatriz Batarda）。「可惜」的或者不是像瓦爾梅耶說《勉》、《度》兩片之間的聯繫太少，而是筆者未有機會在影展中看到後者，錯失了派翠斯的演出。瓦爾梅耶說的「畫作般的品質」，也就正是喬導把兩片似是全無關係，卻又已人性緊凑結合的旅館百態，在喬導的電影內刻畫出來。《勉》先是解釋旅館一家五位女性的人性弱點和「失敗」母親的主軸，《度》則是把旅客的故事一一數盡。（《勉》片）好睇！

菲臘加海《北斗七星》

圖片來源：電影《北斗七星》海報／第七十三屆柏林國際影展

法國大導菲臘加海（Philippe Garrel）的新作《北斗七星》（Le grand chariot）可謂「平平無奇」，「平平無奇」得讓筆者不停想念著片中的人生，還有其真實與筆者自身的、家人的、朋友的生命經歷的無限串連。

故事內容大概是一個法國木偶劇團家族的繼承難題。的確，這是片中的主軸，也很可能讓觀眾專注在古老傳統面臨失傳的問題：舊不捨，新難迎這類永恆的主題讓筆者立刻回想到上文的《革命前夕》和《大河之歌》，甚至是《勉強度日》。此外傳統法國木偶戲也必然吸睛，再加上片中的是家族生意，又必然讓人關注在菲導對人生和自身一家，還有衣缽由誰繼承產生聯想，不過也可能因此而忽略了環繞片中主角家庭以外的其他角色。他們雖然是配角，但沒有他們的話，筆者對《北》片未必能一再回味。

片中，路易．卡瑞（Louis Garrel）可說是跟著導演父親做返自已，在喪父後放棄劇團從演，平步青雲。路易是貝導《戲夢巴黎》的主角之一，也是菲導子女中在影圈產量最多的一位。讓筆者念念不忙的，是片中安排的、路易的「對比」，「失敗」的畫家戴米恩蒙金（Damien Mongin）。片裏外路易和戴米恩都是要好的朋友，菲導似乎讓這一切都變得更「真實」：讀戲劇出身的戴米恩沒有像路易一樣成功。片中的戴是一位窮藝術家，離開木偶劇團後變相失去了原來穩定的收入。戴對路說：不是所有人都像你夠運⋯⋯人窮自然就能更體會到人性。真的。

當然路易親妹埃絲特．卡瑞（Esther Garrel）和莉娜．卡瑞（Léna Garrel）分別代表忠實繼承祖業和革新，法國長青演員弗朗辛・貝爾熱（Francine Bergé）和曾在《接近無限溫暖的藍》演Adèle父的奧雷利安·雷克因（Aurélien Recoing），還有《南法撩妹記》（A l’abordage）二零年在柏林影展首映後再次以配角參展的新進演員阿斯瑪．梅薩烏丁（Asma Messaoudene），都是讓《北斗七星》充滿著「日常」戲劇張力的要素。如果有影評人說菲臘加海新作是某程度的自傳電影，那筆者會說是導演要以電影訴說生命。

借用德國西南廣播公司派雅（Pia Masurczak）援引漢娜．鄂蘭所作的影評節目標題：私人是政治的。

霍奇豪斯勒《直到夜盡頭》

圖片來源：電影《直到夜盡頭》海報／第七十三屆柏林國際影展

首屆澳門國際酷兒影展閉幕的同日，柏林影展開幕。如上文提到的記憶文化，德國非常注重。納粹時期迫害同性戀者，柏林不單是要痛改前非，更可說是要讓自己走在最前。疫情期間，柏林影展大會更是取消了最佳演員的男女之分，可以說是平權又一大進。不過，終歸人類學的他者原罪，非跨性別者拍攝跨性別者的主題，要的不單是遠見，更要有心思縝密的安排。克里斯托夫‧霍奇豪斯勒（Christoph Hochhäusler）在新作《直到夜盡頭》（Bis ans Ende der Nacht）特別加入了跨性別指導，單是這個議題已值得幾篇博士論文的研究。