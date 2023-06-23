第七十三屆柏林影展，入圍作品觀映筆記（二）：競賽單元與論壇單元
我們想讓你知道的是
首屆澳門國際酷兒影展閉幕的同日，柏林影展開幕。納粹時期迫害同性戀者，柏林不單是要痛改前非，更可說是要讓自己走在最前。疫情期間，柏林影展大會更是取消了最佳演員的男女之分，可以說是平權又一大進。不過，終歸人類學的他者原罪，非跨性別者拍攝跨性別者的主題，要的不單是遠見，更要有心思縝密的安排。克里斯托夫‧霍奇豪斯勒（Christoph Hochhäusler）在新作《直到夜盡頭》（Bis ans Ende der Nacht）特別加入了跨性別指導，單是這個議題已值得幾篇博士論文的研究。
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競賽單元
喬歐康尼《勉強度日》
葡萄牙導演喬歐康尼（João Canijo，又譯裘安卡尼歐、若昂．卡尼若等）今次奪得銀熊，可以說是並不意外。葡媒更是對喬導有「買一送一」兩部同時拍攝的長片入團競賽和奇遇（又譯邂逅）單元感到歡欣，就連導演本身也說一次有兩部作部入圍已是「得獎」。儘管喬導在葡國數十年的努力讓他位列當地的重要影人之間，澳門似乎也沒有太多關注其作。或者只有雲溫達斯（Wim Wenders）發燒友夠癲，才會留意到喬導曾在《里斯本物語》（Lisbon Story）裏曇花一現。
柏林京畿電台RBB的影評人法比安·瓦爾梅耶（Fabian Wallmeier）說《勉強度日》（Mal Viver，又見譯糟糕的生活）同其孖生電影《度日勉强》（Viver Mal，又譯苟及度日）沒有在故事上太多的聯繫。筆者沒有機會看到後者，但看片花時的確是能回想前者，想到喬導的用意未必是把二片的故事緊聯，而是透過故事的場地——一座老現代主義旅館發生的瑣事，以抑鬱為主題將之「連結」起來。
最驚豔的莫過於《勉》片中「勉強」維持家族生意和維繫家庭生活的故事，是一直與喬導合作多年的女班。除了飾演女兒、孫女的馬達蓮娜阿梅達（Madalena Almeida），祖母、母親麗塔．布蘭科（Rita Blanco）自喬最早期短片《A Meio Amor》（八四年）已開始合作，九零年麗塔在《Lovely Child》早就說過：「你不知娘苦」，似是預言著廿年後的成功：片中麗塔再對孩子說了同樣的話。麗塔與故事中心人物阿娜貝拉－莫雷拉（Anabela Moreira）與不容忽視的克萊亞．阿爾梅達（Cleia Almeida）和維拉．巴萊多（Vera Barreto），令筆者想起喬導早期的《暗夜》（Noite Escura，又譯在夜的黑暗中，零四年）和《阿門》（Fátima，一七年）的精彩！
若已提到很dark的《暗夜》，就不能不也提及在《勉》中也有短暫演出的《暗》主角派翠斯芭塔達（Beatriz Batarda）。「可惜」的或者不是像瓦爾梅耶說《勉》、《度》兩片之間的聯繫太少，而是筆者未有機會在影展中看到後者，錯失了派翠斯的演出。瓦爾梅耶說的「畫作般的品質」，也就正是喬導把兩片似是全無關係，卻又已人性緊凑結合的旅館百態，在喬導的電影內刻畫出來。《勉》先是解釋旅館一家五位女性的人性弱點和「失敗」母親的主軸，《度》則是把旅客的故事一一數盡。（《勉》片）好睇！
菲臘加海《北斗七星》
法國大導菲臘加海（Philippe Garrel）的新作《北斗七星》（Le grand chariot）可謂「平平無奇」，「平平無奇」得讓筆者不停想念著片中的人生，還有其真實與筆者自身的、家人的、朋友的生命經歷的無限串連。
故事內容大概是一個法國木偶劇團家族的繼承難題。的確，這是片中的主軸，也很可能讓觀眾專注在古老傳統面臨失傳的問題：舊不捨，新難迎這類永恆的主題讓筆者立刻回想到上文的《革命前夕》和《大河之歌》，甚至是《勉強度日》。此外傳統法國木偶戲也必然吸睛，再加上片中的是家族生意，又必然讓人關注在菲導對人生和自身一家，還有衣缽由誰繼承產生聯想，不過也可能因此而忽略了環繞片中主角家庭以外的其他角色。他們雖然是配角，但沒有他們的話，筆者對《北》片未必能一再回味。
片中，路易．卡瑞（Louis Garrel）可說是跟著導演父親做返自已，在喪父後放棄劇團從演，平步青雲。路易是貝導《戲夢巴黎》的主角之一，也是菲導子女中在影圈產量最多的一位。讓筆者念念不忙的，是片中安排的、路易的「對比」，「失敗」的畫家戴米恩蒙金（Damien Mongin）。片裏外路易和戴米恩都是要好的朋友，菲導似乎讓這一切都變得更「真實」：讀戲劇出身的戴米恩沒有像路易一樣成功。片中的戴是一位窮藝術家，離開木偶劇團後變相失去了原來穩定的收入。戴對路說：不是所有人都像你夠運⋯⋯人窮自然就能更體會到人性。真的。
當然路易親妹埃絲特．卡瑞（Esther Garrel）和莉娜．卡瑞（Léna Garrel）分別代表忠實繼承祖業和革新，法國長青演員弗朗辛・貝爾熱（Francine Bergé）和曾在《接近無限溫暖的藍》演Adèle父的奧雷利安·雷克因（Aurélien Recoing），還有《南法撩妹記》（A l’abordage）二零年在柏林影展首映後再次以配角參展的新進演員阿斯瑪．梅薩烏丁（Asma Messaoudene），都是讓《北斗七星》充滿著「日常」戲劇張力的要素。如果有影評人說菲臘加海新作是某程度的自傳電影，那筆者會說是導演要以電影訴說生命。
借用德國西南廣播公司派雅（Pia Masurczak）援引漢娜．鄂蘭所作的影評節目標題：私人是政治的。
霍奇豪斯勒《直到夜盡頭》
首屆澳門國際酷兒影展閉幕的同日，柏林影展開幕。如上文提到的記憶文化，德國非常注重。納粹時期迫害同性戀者，柏林不單是要痛改前非，更可說是要讓自己走在最前。疫情期間，柏林影展大會更是取消了最佳演員的男女之分，可以說是平權又一大進。不過，終歸人類學的他者原罪，非跨性別者拍攝跨性別者的主題，要的不單是遠見，更要有心思縝密的安排。克里斯托夫‧霍奇豪斯勒（Christoph Hochhäusler）在新作《直到夜盡頭》（Bis ans Ende der Nacht）特別加入了跨性別指導，單是這個議題已值得幾篇博士論文的研究。
新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。