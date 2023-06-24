【美劇】Netflix《FUBAR》：阿諾史瓦辛格首次現身串流平台，可惜笑點被拖沓的劇情稀釋了

80年代，美國帶起影視上最大一波的動作片潮流。

彼時共和黨雷根執政，美蘇冷戰方酣，太空競賽與錄影帶造成的影視崛起，使影音娛樂成為全球娛樂的主流。從戰後嬰兒潮世代，到現今4、50歲的世代，無不是在這樣的文化背景長大。

美國歷來動作明星輩出，而80年代崛起的阿諾・史瓦辛格跟席維斯・史特龍，更可說是影史無上的動作巨星。他們成名40年，替自己建立了影史地位，至今雖已年紀老邁，但仍是觀眾心裡的動作英雄。

而隨著網路與影音串流崛起，21世紀的影音娛樂的傳遞方式已有改變。特別因為武漢肺炎的影響，使電影製作的方向有了大的改變。

隨著佳節大片的行銷上映邏輯不變，但除了大片之外，各層級的影視製作方都開始有了新的思維。

他們透過大數據計算去獲知觀眾口味，透過數據了解影音媒介的賣座邏輯。所以過去有些不可能發生在電影圈的事，現在也逐漸改變。

好萊塢向來有個邏輯，就是電影圈的演員不會自降身價，去演電視劇。電視劇成名的演員躍上電影，也都不會回頭演電視劇。但因為串流媒體興起，使得平台需要的劇集，有不遜於電影的預算成本，更可以直接了解收視率與回收，所以就更捨得投資，並挖腳電影咖，來拍攝串流電影與劇集。