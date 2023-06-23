第七十三屆柏林影展，入圍作品觀映筆記（三）：論壇延伸與特別展映
我們想讓你知道的是
兩年前大陸疫情正式爆發時，柏林影展仍然是如常舉行。筆者在論壇延伸單元看了田中功起的《抽象・家族》，片長一百一十分，說是延伸單元常看到的實驗類，好似不算，但說是一般的紀念片，則想到視覺人類學老祖尚胡許（Jean Rouch）的《夏日記事》（Chronique d’un été），這是因為田中在片末部份加入了主導性的現身對話，也加入了觀眾的返饋。筆者一方面非常贊同藝術家的做法，另一方面則不禁感到有一點不自在。
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論壇延伸單元
埃弗森《如果你不注意你律動的姿態》
阿布都《沙漠做夢》
都拉博《山竹》
論壇單元把美國黑人藝術家凱文．杰羅姆．埃弗森（Kevin Jerome Everson）《如果你不注意你律動的姿態》（If You Don’t Watch the Way You Move）、斯里蘭卡阿布都．哈里克．阿濟茲（Abdul Halik Azeez）《沙漠做夢》（Desert Dreaming）、泰國都拉博．森乍倫（ตุลพบ แสนเจริญ）《山竹》（Mangosteen）這三部作品安排在「第八場」（Program 8）放映，主題有三角呼應的地方，本是無可口非。
埃弗森以粗糙畫面和黑人視覺二次創作約翰基治（John Cage）的無聲樂譜，阿布都以「竄」改老照片對錫蘭的滄海桑田作對話和質問，當中不乏幽默，策展人或者看到《沙漠做夢》同《山竹》有笑位的共通點，在最後加上中長片《山竹》，大玩「無聊」的劇情和角色轉換，從而挑戰虛構故事這一西方概念。不過單從三位藝術家的身份認同看來，不禁讓筆者聯想，甚至懷疑這類策展可能會令筆者擔心的某國國內將他者「異域化」的趨勢。
三位藝術家關注的事情其實頗有不同，埃弗森埋首於美國非裔工人階級的工作，但這同時也可以緊密聯繫到阿布都埋首研究斯國資本主義化帶來的問題，都拉博則是潛心於泰國的日常，而且作品曾於一九年來澳，在「非／常虛構――以非敍事影片重構24格現實」展覽中展出。這不禁又讓筆者幻想到是否不同地域的人就要做不同的東西？或者這是人類的宿命。
安努沙普爾《分隔我們的時間》
普麗雅．聖《不再陌生》
要書寫實驗影片評論殊不簡單，畢竟實驗電影、錄像本來的意義，就是要在某程度上逃離文本的解釋。蘇珊桑塔格（Susan Sontag）的《反詮釋》（Against Interpretation）或真的有一半的道理，不過當實驗電影要曲線討論語言問題時，情況就更複雜。旅居多倫多的伊朗藝術家帕拉史特．安努沙普爾（پرستو انوشاهپور）《分隔我們的時間》（ The Time That Separates Us）在檢視今天位於約旦、羅得妻子被上帝懲罰變成一根鹽柱的所在地的同時，實則是透過阿拉伯文和英文對地質、政治和性提出概念式的疑問，而印度藝術家普麗雅．聖（Priya Sen）《不再陌生》（No Stranger at All）則是透過紀錄片重新尋找前疫情的陌生人們，但也同時不忘質問印地文日暫蠶食烏都文的事實。
兩者要表達的政治訊息似乎都多得很。或者筆者更喜歡帕拉史特（中文即「燕」）早前在多倫多影展乾脆利落的說喜歡影片就是客體、物體（objects），在她的其他作品也可以看到帕其實是要刻意在溝通和不溝通之間找到中間點。論壇單元特別展映的聯席主管烏利．西蒙（Ulrich Ziemons）為「第七場」（Program 7）主持影後座談時並沒有刻意讓兩位藝術家道出更貼近大眾的解釋，反而是因為觀眾一道精明的問題讓普麗雅說出《不再陌生》中的德里是一座「精靈之城」（City of Djinns）。當晚的對談算是精彩，但想起蘇珊桑塔格反面另一端的「要詮釋」，則有點若有所失。
論壇延伸單元二零二零
田中功起《抽象・家族》
兩年前大陸疫情正式爆發時，柏林影展仍然是如常舉行。筆者在論壇延伸單元看了田中功起的《抽象・家族》，片長一百一十分，說是延伸單元常看到的實驗類，好似不算，但說是一般的紀念片，則想到視覺人類學老祖尚胡許（Jean Rouch）的《夏日記事》（Chronique d’un été），這是因為田中在片末部分加入了主導性的現身對話，也加入了觀眾的返饋。筆者一方面非常贊同藝術家的做法，另一方面則不禁感到有一點不自在。
在為一位多產的日本藝術家（作品曾於威尼斯雙年展展出），零九年田中獲大陸99藝術網列為「日本十位當紅藝術家」之一。三年前應愛知三年展的邀請，創作了《抽象・家族》，邀請了四位混血日本人參加拍攝。片中，是玻利維亞出生的Claudia Shimoji、母親是孟加拉人的中川愛，巴西日僑橋本清和在日韓國人安田直人，還有當研究員的美日混血兒下地勞倫斯吉孝在一座房子裏的日常交談（但未交待暫住的細節），而似是手持攝影的日常又同一攝影棚黑房固定鏡頭所拍攝的、較為嚴肅的討論，相互交接，而中間又加上畫作照片和作畫過程。日常生活的部分節奏較慢，但這樣更能顯出黑房裏關於種族主義話題的沈重。
對影者的背景質問似是西方當今觀看的潮流，但觀者的背景則好像是還沒有受到很大的關注，又或者說基數太大，難以捉摸。兩年前觀影筆者看到片末有日本觀眾批評片中只顧「特別」的「外國人」，忽略了日本大眾，當時筆者的感覺當然是震驚，但是還沒有深刻明白幾位主人翁的感受。影展過後隨即發生的疫情讓筆者經歷了emancipation（解放）的過程，進而更關注柏林種族主義的問題，令三年後的今天更有同理心去理解幾位受訪者成長時期的創傷。
論壇單元特別展映之白條
金延朱《聖樹之戰》、《顏色的情人與殺手》
在柏林文化圈十分活躍的嘉蓮娜格菲（Karina Griffith）是媽打沙律（編按：Marta Stanisława Sala，作者的藝術工作伙伴）的恩師，今年再度在論壇單元特別展映的「白條」（Fiktionsbescheinigung）反種族主義部分參與策展。其中嘉蓮娜格菲把肯尼亞電影之母萬吉魯．金延朱（Wanjiru Kinyanjui）早期留德攻讀電影時兩部主題似是甚距相遠的影片安排在「第六場」（Programm 6）中一同在柏林重映。
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！