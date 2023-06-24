「水龍頭裡有水就好了呀！」為什麼溪流乾了，東部的長輩們反而開心呢？

去年冬天，我辭去朝九晚五的光鮮工作，搬家到花東縱谷的山中老屋，過起晴耕雨讀的生活。當時對未來充滿幻想，其中最期待的就是後山小溪。

時值深秋，河床乾涸，溪谷裡長滿了比人還高的芒草，雖然是枯水期，但從河道寬度看，雨季時一定是漂亮的溪流吧！曾聽鄰居們說，這區的小溪有水時，水量是很大的，鄰家一位高齡九十二的阿嬤，即便已經失智，當有人提到那條溪時，她也會提高音量，興奮地表示那條溪有很多魚蝦，還有好大好大的鱸鰻和黃鱔。

然而，梅雨季就要結束了，我仍未見到溪水．連一點涓涓細流都沒看見。芒草依舊茂盛，仔細看，溪谷甚至有一些小樹，很明顯這條溪從很多年前就已經沒水了。

可是，為什麼呢？

上游是未開發的原始山林，下游是我們這些民居，河川不曾改道，那水都去了哪裡？懷著困惑和執抝，我帶上刀，徒步往山裡走去。

缺水的情況

沿著荒廢多年的林業道路走了一段時間，我看見隱藏在山谷地裡的魚池、果園、生薑田，隨後我上山，進入獵徑，很快地就聽見嘩啦啦的落水聲。再往前見到一座壩體，水如小瀑布般落下，源源不絕的瀑布澆灌在小水潭中，生機盎然。

這不是有水嗎？