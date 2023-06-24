「水龍頭裡有水就好了呀！」為什麼溪流乾了，東部的長輩們反而開心呢？
我們想讓你知道的是
台灣東部沒有水庫，那麼民生和農業用水從何而來？每當進入春耕期，東部的工程單位會在河道築起土堤，改變河川流向，絕大多數甚至全數的表水都會被引入灌溉渠道，於是人們會看到廣闊的河道，卻只有涓涓細流，甚至沒有一點水，光禿禿的。為什麼砍一棵樹、殺幾隻動物，大眾會斥責殘忍，高呼環保，然而直接毀滅一條溪流，這樣的事卻永遠在公眾論壇上掀不起一點漣漪呢？
去年冬天，我辭去朝九晚五的光鮮工作，搬家到花東縱谷的山中老屋，過起晴耕雨讀的生活。當時對未來充滿幻想，其中最期待的就是後山小溪。
時值深秋，河床乾涸，溪谷裡長滿了比人還高的芒草，雖然是枯水期，但從河道寬度看，雨季時一定是漂亮的溪流吧！曾聽鄰居們說，這區的小溪有水時，水量是很大的，鄰家一位高齡九十二的阿嬤，即便已經失智，當有人提到那條溪時，她也會提高音量，興奮地表示那條溪有很多魚蝦，還有好大好大的鱸鰻和黃鱔。
然而，梅雨季就要結束了，我仍未見到溪水．連一點涓涓細流都沒看見。芒草依舊茂盛，仔細看，溪谷甚至有一些小樹，很明顯這條溪從很多年前就已經沒水了。
可是，為什麼呢？
上游是未開發的原始山林，下游是我們這些民居，河川不曾改道，那水都去了哪裡？懷著困惑和執抝，我帶上刀，徒步往山裡走去。
缺水的情況
沿著荒廢多年的林業道路走了一段時間，我看見隱藏在山谷地裡的魚池、果園、生薑田，隨後我上山，進入獵徑，很快地就聽見嘩啦啦的落水聲。再往前見到一座壩體，水如小瀑布般落下，源源不絕的瀑布澆灌在小水潭中，生機盎然。
這不是有水嗎？
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雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
我們想讓你知道的是
AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
誰適合參加？
- 構建者、開發者和 IT 架構師
- 執行長、技術長
- 企業新事業主管
- 新創業務 BD、合作關係開發者
- 創投、孵化器和加速器投資者
- 新創社群參與者及社群管理者
AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網