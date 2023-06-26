【港產新戲劇】考吾考以及人之考：試當真《EA Exam真係驚》系列教育與影視意義
我們想讓你知道的是
為公開試賦予價值，向來是整個教育界的難題，搞不好就淪為討人厭的說教。然而，試當真《EA Exam真係驚》這套製作的妙處，就在於讓既是製作人又是過來人的許賢參與故事，讓他比照今昔，然後反思、疑惑，再整合出一套不是老師說你就要接受而是在幽默當中可予人選擇相信的道理。
在網上影片動輒能上十萬views的今日，影評理應擴展範式，不局限於電影與電視節目方面，那麼，從何著手？概覽香港的YouTube界，顯然可見試當真、小薯茄、熊仔頭、好青年荼毒室等名字，其中，試當真與電影最相關，名字本就取自拍攝術語，而其中一位骨幹游學修也做過多套電影的演員並與蕭若元隔空激論香港電影的問題。
試當真開台以來，製作過微電影、惡搞配音片、自家音樂MV、遊戲節目、實況紀錄片、街訪等，方向多元，常以「試」為擋箭牌，或許希望觀眾不喜勿插，但反應倒大致正面。近日的《EA Exam真係驚》（2023）更可算驚喜之作，成功打造創新的影視話題。
話分兩頭，教育大眾的工作向來由電視台負責，電影工作者則往往可無顧忌地揭發陰暗面，劇情片與紀錄片皆然。然而，近日，韓國女團BLACKPINK成員Jennie在Netflix連續劇《The Idol》（2023）的情慾舞蹈片段引起廣泛爭議，值得關注的，除了本尊是否自願拍攝外，也在於跨國串流平台的商業運作模式打破發牌機構與地方文化的限制，以至原較保守的連續劇製作人可以無視道德，專心追求噱頭與流量。至於香港的獨立YouTubers，也會緊隨其後、愈來愈低俗而嘩眾取寵嗎？
無可否認，敗壞的性是極簡單的流量密碼，幸好試當真捨易取難，不斷做題材實驗，甚至擁抱向來被排斥的說教傳統，產生獨特的貼地觀影經驗。《EA Exam真係驚》系列由3月30日播放至5月11日，一周一集，共七集，一大亮點在於延續之前的「校花校草選舉」的話題，讓觀眾可經歷已熟悉的其中一位參賽者滕毅康的另一心路歷程：準備決定他能否入讀大學的文憑試。
「校花校草選舉」的對象是中學生，所以面對公開試便是滕毅康順理成章的終極挑戰，而這挑戰的影視價值在於絕大多數香港觀眾都曾讀中學然後應試，所以都能或多或少被打動，尤其滕毅康向來成績差劣且無心向學，當他獲得一個讓補習名師催谷的機會，大家自然很想圍觀，看一個差學生的人生能否因精英而逆轉，這無疑可吃兩家茶禮，即無論過往是公開試的成功者還是失敗者，都會想知道如何在上層制定和控制的社會玩一個自己玩過的遊戲而勝出。有否捷徑？有沒有特別的攻略？還是被決定的已被決定？
以考試結果為目標，努力奮鬥是必然基調，就像如今以季為單位的選秀節目，若沒有歌手的努力奮鬥，便很乏味。不同的是，選秀是興趣使然，但公開試卻迫所有人參與。為之賦予普遍價值，向來是整個教育界的難題，搞不好就淪為討人厭的說教。然而，這套製作的妙處，就在於讓既是製作人又是過來人的許賢參與故事，讓他比照今昔，然後反思、疑惑，再整合出一套不是老師說你就要接受而是在幽默當中可予人選擇相信的道理。
這場真人秀的終極教益，大概就在於林溢欣道出的「搏盡無悔」中的「盡」，意即盡力考試能讓人生有更多選擇，雖然人人能力不同，但人人都可因盡力做好一件事而使自己有盡量多的選擇和盡量少的後悔。當然，毋庸置疑的是整套製作都要為林溢欣的補習社間接賣廣告，固然不能倒米地說讀書有害無益，但許賢真誠的第一身分享和執念，以至重考部分科目，卻讓內容不帶商業邏輯主導的功利味道，而是流露能打通個人情感的掙扎。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
AWS DeepRacer
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