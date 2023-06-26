TNL+ 2023/06/26,
影劇

【港產新戲劇】考吾考以及人之考：試當真《EA Exam真係驚》系列教育與影視意義

【港產新戲劇】考吾考以及人之考：試當真《EA Exam真係驚》系列教育與影視意義

我們想讓你知道的是

為公開試賦予價值，向來是整個教育界的難題，搞不好就淪為討人厭的說教。然而，試當真《EA Exam真係驚》這套製作的妙處，就在於讓既是製作人又是過來人的許賢參與故事，讓他比照今昔，然後反思、疑惑，再整合出一套不是老師說你就要接受而是在幽默當中可予人選擇相信的道理。

在網上影片動輒能上十萬views的今日，影評理應擴展範式，不局限於電影與電視節目方面，那麼，從何著手？概覽香港的YouTube界，顯然可見試當真、小薯茄、熊仔頭、好青年荼毒室等名字，其中，試當真與電影最相關，名字本就取自拍攝術語，而其中一位骨幹游學修也做過多套電影的演員並與蕭若元隔空激論香港電影的問題。

試當真開台以來，製作過微電影、惡搞配音片、自家音樂MV、遊戲節目、實況紀錄片、街訪等，方向多元，常以「試」為擋箭牌，或許希望觀眾不喜勿插，但反應倒大致正面。近日的《EA Exam真係驚》（2023）更可算驚喜之作，成功打造創新的影視話題。

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圖片來源：《EA Exam 真係驚》 EP3 公開試是必要的罪惡？

話分兩頭，教育大眾的工作向來由電視台負責，電影工作者則往往可無顧忌地揭發陰暗面，劇情片與紀錄片皆然。然而，近日，韓國女團BLACKPINK成員Jennie在Netflix連續劇《The Idol》（2023）的情慾舞蹈片段引起廣泛爭議，值得關注的，除了本尊是否自願拍攝外，也在於跨國串流平台的商業運作模式打破發牌機構與地方文化的限制，以至原較保守的連續劇製作人可以無視道德，專心追求噱頭與流量。至於香港的獨立YouTubers，也會緊隨其後、愈來愈低俗而嘩眾取寵嗎？

無可否認，敗壞的性是極簡單的流量密碼，幸好試當真捨易取難，不斷做題材實驗，甚至擁抱向來被排斥的說教傳統，產生獨特的貼地觀影經驗。《EA Exam真係驚》系列由3月30日播放至5月11日，一周一集，共七集，一大亮點在於延續之前的「校花校草選舉」的話題，讓觀眾可經歷已熟悉的其中一位參賽者滕毅康的另一心路歷程：準備決定他能否入讀大學的文憑試。

「校花校草選舉」的對象是中學生，所以面對公開試便是滕毅康順理成章的終極挑戰，而這挑戰的影視價值在於絕大多數香港觀眾都曾讀中學然後應試，所以都能或多或少被打動，尤其滕毅康向來成績差劣且無心向學，當他獲得一個讓補習名師催谷的機會，大家自然很想圍觀，看一個差學生的人生能否因精英而逆轉，這無疑可吃兩家茶禮，即無論過往是公開試的成功者還是失敗者，都會想知道如何在上層制定和控制的社會玩一個自己玩過的遊戲而勝出。有否捷徑？有沒有特別的攻略？還是被決定的已被決定？

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圖片來源：《EA Exam 真係驚》 EP1 我要做全科5＊＊狀元

以考試結果為目標，努力奮鬥是必然基調，就像如今以季為單位的選秀節目，若沒有歌手的努力奮鬥，便很乏味。不同的是，選秀是興趣使然，但公開試卻迫所有人參與。為之賦予普遍價值，向來是整個教育界的難題，搞不好就淪為討人厭的說教。然而，這套製作的妙處，就在於讓既是製作人又是過來人的許賢參與故事，讓他比照今昔，然後反思、疑惑，再整合出一套不是老師說你就要接受而是在幽默當中可予人選擇相信的道理。

這場真人秀的終極教益，大概就在於林溢欣道出的「搏盡無悔」中的「盡」，意即盡力考試能讓人生有更多選擇，雖然人人能力不同，但人人都可因盡力做好一件事而使自己有盡量多的選擇和盡量少的後悔。當然，毋庸置疑的是整套製作都要為林溢欣的補習社間接賣廣告，固然不能倒米地說讀書有害無益，但許賢真誠的第一身分享和執念，以至重考部分科目，卻讓內容不帶商業邏輯主導的功利味道，而是流露能打通個人情感的掙扎。

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圖片來源：《EA Exam 真係驚》 EP5 中學 I see you
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