平井一夫《SONY重生》：索尼應該是給予眾人「感動」（KANDO）的企業，這才是現在該追求的目標
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首位打破傳統「日本模式」，說出真心話的非典型CEO・平井一夫。從音樂和電玩產業的子公司到索尼集團的社長， 眾人不看好的平井一夫憑著「非主流」的軟性傾聽和剛性衝勁，三度帶領索尼起死回生、成功轉型的「異端經營學」！
文：平井一夫
我必須找出貼切的詞彙，來彰顯索尼在新時代中該追尋的目標。索尼無疑正面臨巨大的威脅，但員工內心有著蓄勢待發的熱忱。有沒有什麼標語，可以讓大家凝聚起來呢？我開始思考，如何用語言來展現索尼的全新態度。思辨的結果太複雜了，我很難用一個精準的詞彙，來闡述索尼這個龐大集團的方針。
不過，幾經斟酌後，我想到了「感動」（KANDO）一詞。
索尼應該是給予眾人感動的企業。
這才是索尼現在該追求的目標吧？這才是索尼該前進的方向吧？我相信自己找到了一個非常貼切的答案。從我個人的經驗來看，過去我自己也是索尼產品的用戶，索尼對我來說確實是一家充滿感動的企業。
在我小時候，索尼推出了令人驚豔的可攜式小電視，這點前面也提過了。除此之外，索尼還有好多好多產品，帶給我美好的回憶。
BCL收音機「Skysensor」，這是一九七○年代索尼的招牌商品，對我這個機械迷來說堪稱寶物。我經常接收短波，聆聽海外的廣播節目。
那一台收音機是從秋葉原的電器行買來的，好像是我中學還高中時買的吧。我本來是想買新型的「Skysensor ICF-5900」，無奈我拚命殺價，店家就是不肯便宜賣我，最後只好買下比較舊型的「5800」了。可是，那依然是我少年時代的寶物。
其實我年紀大了以後，曾經在網路競標過一台「5900」。結果在競標結束前幾分鐘，又有人出更高的價格買走，真是不甘心啊。
另一款我愛用的產品是「TC-K55」卡匣式錄音機。這款產品在一九七九年發售，要價五萬九千八百日元。機器中間有個指針型的音量指示器，看起來非常帥氣。上面還有LED的峰值感測器，後來我才知道，LED峰值感測器是久多良木先生開發的，當時他還只是一個新進工程師而已。
二○○一年發售的MICROMV超小型錄影設備，也令人印象深刻，那算是比較新的產品。我當上社長後，有一次跟研究單位的人一起喝酒，我隨口抱怨那款產品容易出問題，其中一名研究員跟我道歉，承認那是他設計的不良品，當真嚇了我一跳。
隨身聽和彩色電視就更不用說了，許多青史留名的機種，都帶給消費者莫大的感動。換句話說，過去那些在「愉快的理想工廠」服務的無名英雄，他們都有一個共同的方向，就是做出震撼世人的優秀產品。
這個方針的價值照理說並沒有改變。不對，現在索尼的業務範圍太大、太零散，更應該要追求那樣的價值才對。
我直接選用「感動」來作為精神口號。與其換成英文單字，直接用日文應該更能打動海外的員工。使用他們比較陌生的日文，我認為可以促進他們思考當中的涵義。
我用「感動」一詞，來彰顯索尼未來的方針。有些讀者可能會想，你率領一家連年虧損的大企業，公司都面臨挑戰了，還有那個閒情逸致思考文字遊戲？然而，不釐清組織該走的方向，一切都沒辦法開始。根據我過去重振企業的經驗，這是絕對不能輕忽的關鍵要素。
不過，這是有前提的。這句口號必須喊到員工的心坎裡才行。否則，他們只會覺得新官上任三把火，隨便講一些動聽的話罷了。
那麼，我該如何讓他們了解，索尼追求的價值是什麼呢？我在第三章「臨場感帶來挑戰感」一節中也有提到，臨場感會營造出一種連帶感。
就這樣，我又踏上全球巡迴之旅了。
破除「高高在上」的迷思
我後來當了整整六年的社長，這六年來我跑遍世界各地的據點，召開公司大會對底下的員工精神講話，場次超過七十場。六年等於七十二個月，相當於我每個月都跑到世界的某個角落，召開公司大會。
每一個據點的會場都不一樣，大型據點的會場多半是辦公區域或工廠內的大空間。我在雪梨舉辦公司大會的時候，還包了一個可容納數百名員工的會場，請索尼音樂旗下的藝人上台獻唱。有時候我們也在小型會議室開會。在聖地牙哥我是舉辦烤肉大會，洛杉磯則是包下電影的製片場開會。
每一個據點的與會人數，還有當下的氣氛都不一樣。我不管去哪一個據點，主要就是告訴底下的員工，索尼追求的正是感動，大家要一起創造出感動消費者的商品和服務。
這個宗旨一定要領導者親自傳達才行。當然，新冠疫情爆發後不太可能，但只要有機會碰面，領導者就該前往第一線傳達，否則底下的人很難體會你的方針。光靠公司內部的文宣或宣導短片，難以達到傳遞訊息的效果。
不過，召開公司大會的重點不在於我的演講內容。我真正重視的，是議程後半段的問答時間。我去任何一個據點，一定會先說下面這段話。
「各位，大會開始之前希望你們遵守一個規矩，那就是這場大會沒有規矩。你們想問什麼盡量問沒關係。」
接下來，我還會補充一段話。
「你們要問公司的事情也好，要問我的私事也罷。現在參加這場大會，沒有什麼不能提的蠢問題。當然了，有些問題我不見得能回答，但不能回答我會老實告訴你們，所以想問什麼你們就問吧。」
事先說出這些話，底下的員工也不認為他們真的能暢所欲言。事實上，一開始幾乎沒人舉手發言。難得有人舉手，問的也都是一些無關痛癢的小問題。
大家都擔心，萬一真的問到尷尬的問題，社長大人可能會不高興，想一想還是算了。有些人是在意其他同事的目光，他們的心情我也深有體會。因此，我必須醞釀出一種「大家真的可以暢所欲言」的氣氛。社長發表演說的場合，氣氛難免比較嚴肅，如何緩和這樣的氣氛也是一大考驗。
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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