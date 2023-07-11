平井一夫《SONY重生》：索尼應該是給予眾人「感動」（KANDO）的企業，這才是現在該追求的目標

文：平井一夫

我必須找出貼切的詞彙，來彰顯索尼在新時代中該追尋的目標。索尼無疑正面臨巨大的威脅，但員工內心有著蓄勢待發的熱忱。有沒有什麼標語，可以讓大家凝聚起來呢？我開始思考，如何用語言來展現索尼的全新態度。思辨的結果太複雜了，我很難用一個精準的詞彙，來闡述索尼這個龐大集團的方針。

不過，幾經斟酌後，我想到了「感動」（KANDO）一詞。

索尼應該是給予眾人感動的企業。

這才是索尼現在該追求的目標吧？這才是索尼該前進的方向吧？我相信自己找到了一個非常貼切的答案。從我個人的經驗來看，過去我自己也是索尼產品的用戶，索尼對我來說確實是一家充滿感動的企業。

在我小時候，索尼推出了令人驚豔的可攜式小電視，這點前面也提過了。除此之外，索尼還有好多好多產品，帶給我美好的回憶。

BCL收音機「Skysensor」，這是一九七○年代索尼的招牌商品，對我這個機械迷來說堪稱寶物。我經常接收短波，聆聽海外的廣播節目。

那一台收音機是從秋葉原的電器行買來的，好像是我中學還高中時買的吧。我本來是想買新型的「Skysensor ICF-5900」，無奈我拚命殺價，店家就是不肯便宜賣我，最後只好買下比較舊型的「5800」了。可是，那依然是我少年時代的寶物。

其實我年紀大了以後，曾經在網路競標過一台「5900」。結果在競標結束前幾分鐘，又有人出更高的價格買走，真是不甘心啊。

另一款我愛用的產品是「TC-K55」卡匣式錄音機。這款產品在一九七九年發售，要價五萬九千八百日元。機器中間有個指針型的音量指示器，看起來非常帥氣。上面還有LED的峰值感測器，後來我才知道，LED峰值感測器是久多良木先生開發的，當時他還只是一個新進工程師而已。

二○○一年發售的MICROMV超小型錄影設備，也令人印象深刻，那算是比較新的產品。我當上社長後，有一次跟研究單位的人一起喝酒，我隨口抱怨那款產品容易出問題，其中一名研究員跟我道歉，承認那是他設計的不良品，當真嚇了我一跳。

隨身聽和彩色電視就更不用說了，許多青史留名的機種，都帶給消費者莫大的感動。換句話說，過去那些在「愉快的理想工廠」服務的無名英雄，他們都有一個共同的方向，就是做出震撼世人的優秀產品。

這個方針的價值照理說並沒有改變。不對，現在索尼的業務範圍太大、太零散，更應該要追求那樣的價值才對。

我直接選用「感動」來作為精神口號。與其換成英文單字，直接用日文應該更能打動海外的員工。使用他們比較陌生的日文，我認為可以促進他們思考當中的涵義。

我用「感動」一詞，來彰顯索尼未來的方針。有些讀者可能會想，你率領一家連年虧損的大企業，公司都面臨挑戰了，還有那個閒情逸致思考文字遊戲？然而，不釐清組織該走的方向，一切都沒辦法開始。根據我過去重振企業的經驗，這是絕對不能輕忽的關鍵要素。

不過，這是有前提的。這句口號必須喊到員工的心坎裡才行。否則，他們只會覺得新官上任三把火，隨便講一些動聽的話罷了。

那麼，我該如何讓他們了解，索尼追求的價值是什麼呢？我在第三章「臨場感帶來挑戰感」一節中也有提到，臨場感會營造出一種連帶感。

就這樣，我又踏上全球巡迴之旅了。

破除「高高在上」的迷思

我後來當了整整六年的社長，這六年來我跑遍世界各地的據點，召開公司大會對底下的員工精神講話，場次超過七十場。六年等於七十二個月，相當於我每個月都跑到世界的某個角落，召開公司大會。

每一個據點的會場都不一樣，大型據點的會場多半是辦公區域或工廠內的大空間。我在雪梨舉辦公司大會的時候，還包了一個可容納數百名員工的會場，請索尼音樂旗下的藝人上台獻唱。有時候我們也在小型會議室開會。在聖地牙哥我是舉辦烤肉大會，洛杉磯則是包下電影的製片場開會。

每一個據點的與會人數，還有當下的氣氛都不一樣。我不管去哪一個據點，主要就是告訴底下的員工，索尼追求的正是感動，大家要一起創造出感動消費者的商品和服務。

這個宗旨一定要領導者親自傳達才行。當然，新冠疫情爆發後不太可能，但只要有機會碰面，領導者就該前往第一線傳達，否則底下的人很難體會你的方針。光靠公司內部的文宣或宣導短片，難以達到傳遞訊息的效果。

不過，召開公司大會的重點不在於我的演講內容。我真正重視的，是議程後半段的問答時間。我去任何一個據點，一定會先說下面這段話。

「各位，大會開始之前希望你們遵守一個規矩，那就是這場大會沒有規矩。你們想問什麼盡量問沒關係。」

接下來，我還會補充一段話。

「你們要問公司的事情也好，要問我的私事也罷。現在參加這場大會，沒有什麼不能提的蠢問題。當然了，有些問題我不見得能回答，但不能回答我會老實告訴你們，所以想問什麼你們就問吧。」

事先說出這些話，底下的員工也不認為他們真的能暢所欲言。事實上，一開始幾乎沒人舉手發言。難得有人舉手，問的也都是一些無關痛癢的小問題。

大家都擔心，萬一真的問到尷尬的問題，社長大人可能會不高興，想一想還是算了。有些人是在意其他同事的目光，他們的心情我也深有體會。因此，我必須醞釀出一種「大家真的可以暢所欲言」的氣氛。社長發表演說的場合，氣氛難免比較嚴肅，如何緩和這樣的氣氛也是一大考驗。