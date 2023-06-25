讀《歡迎光臨休南洞書店》，反思「好書」的標準是什麼？
我們想讓你知道的是
在時間往往不夠用的現代社會，很多人都說：「看書一定要挑好書」，但究竟什麼書才能算好書？要有充足科學根據？讀完能幫個人能力加分？能解決讀者的困惑與難題？還是內容一定得符合讀者期待才行？我認為這些標準都過於狹隘，對於書本的要求太過苛刻。
文：少鋒
連《哈利波特》都沒有看完的我，總是以為自己對小說沒有太多的愛，直到讀了這本書我才頓悟，是因為自己理性過了頭。華麗浩瀚的魔幻世界讓我難以融入，街角巷弄的生活故事反而頻頻觸我心弦。
或許是因為愛上走訪獨立書店，《歡迎光臨休南洞書店》的故事，給我的感覺特別熟悉，它就像是真實藏身在街坊之中的那個書店。
有著對書籍充滿熱情，卻也成天為書店庶務而忙碌，時不時擔憂經營是否能持久的店長；看似與世無爭，其實每天邊思考人生，邊鑽研如何讓風味更上一層樓的咖啡師；把書店當自己家，總是坐在某個位子冥想或做手工藝的奇妙常客；早已極具知名度，卻因為特別的理念或情愫，總是選擇在小空間辦講座或課程的作家等等。
即使書中的人物刻畫與情節，看起來都再合理不過，卻仍能讓人感到時而浪漫，時而驚喜；有些角色的處境，很容易讓人聯想到某一位朋友，而有些角色的心境，則讓人回想起某個階段的自己。
習慣性地盡量不在分享文劇透小說情節，這次就一樣只聊聊最引人省思的幾個段落：
「好書」的標準是什麼？
在時間往往不夠用的現代社會，很多人都說：「看書一定要挑好書」，但究竟什麼書才能算好書？要有充足科學根據？讀完能幫個人能力加分？能解決讀者的困惑與難題？還是內容一定得符合讀者期待才行？我認為這些標準都過於狹隘，對於書本的要求太過苛刻。
讀一本書最美好的時刻，往往是它超出我的預設想像，或是讓人回想起某件重要事情的時候，而這相當程度取決於「讀者」本身，因此無法一概而論。就像書中店長英珠說的：「只要作家深刻的理解能觸動讀者的心靈，而那份感觸能幫助讀者理解人生，那不就是好書嗎？」不要盲目跟風，用開闊的心胸試著與更多的書本相遇，才有機會碰見專屬於你的邂逅。
學生時代所有的努力只為了求職嗎？
休南洞書店的咖啡師閔俊，是個從小就學業優異，直到頂大畢業的「好學生」，但求職路上卻不停跌跌撞撞，到了30歲也只能來書店泡咖啡養活自己，曾極度低沉的他不禁想著：「小學、國中、高中、大學所付出的一切努力，似乎都只是為了求職啊，放棄求職，是不是就等同於那些光陰都白費了呢？」現在應該越來越多人了解，只擁有亮麗學歷不保證幸福人生，既然投資All in單一標的很不明智，把青少年的美好光陰All in在唸書考試會是聰明的選擇嗎？血本無歸的話真的有人能為他們負責嗎？現代家長和孩子都該時常反思和討論。
老是引用書中話語的人很奇怪嗎？
店長英珠在與人談論事情時，不經意就會想到某本書的內容，而說出：「那本書……」，但有時感覺會被認為賣弄知識或做作，變成要提醒自己克制這樣的習慣。我自己也常常有這樣的感覺，抱著興奮與一番好意想分享書中內容，卻時常看到對方略顯尷尬。若換成分享電影、戲劇、或動畫中的內容就自然許多，一樣都是一種作品形式，「書本」卻莫名地讓很多人產生距離感，是不是也和台韓的升學至上主義有關係呢？我們能有聊書和聊劇一樣自然的那一天嗎？
還在練習也能變現
在咖啡師閔俊剛開始練習手沖咖啡時，對於沒有夠多人能幫忙試飲感到苦惱，最後英珠想出了期間限定的折扣方案：「周一下午限定，手沖咖啡半價中！」限定的活動總是能讓人感到興奮，半價的折扣能讓顧客覺得划算，就算咖啡風味不夠完美也不會太計較，讓閔俊能快速累積手沖經驗與回饋，販售收入又能補足成本，真是一舉數得！我們常過於完美主義，遲遲覺得服務或產品端不上檯面而難以收費，其實只要坦白還在練習，並給予合理的折讓，還是有很多人願意買單。
做擅長的事也能變幸福
人常說要做喜歡的事情才能真正幸福，但許多人是因為做著擅長的事才變幸福，因為擅長而顯得輕鬆、容易高成就、獲得正向回饋，而更有閒暇餘裕去做另外喜歡的事情。在《別做熱愛的事，要做真實的自己》這本書也在闡述這個概念，我們不要太執著把最喜歡的事情當工作，試著發掘天賦可能更容易得到幸福。
除了思考，也要聽聽自己的心
總是在店裡打毛線的靜書對著英珠說：「我很喜歡妳是個會思考的人，可是想法這玩意，有時候真的會把人變得不怎麼樣。」人時常把理性的想法放在心的前面，不管在面對感情、事業、還是人生時都一樣，結果就是躊躇不前。試著適時地傾聽自己的內心，勇敢踏出第一步，比較不會後悔，反正不是得到，就是學到。
這是本故事與寓意都很精彩的作品，非常推薦哦！
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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