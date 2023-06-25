讀《歡迎光臨休南洞書店》，反思「好書」的標準是什麼？

文：少鋒

連《哈利波特》都沒有看完的我，總是以為自己對小說沒有太多的愛，直到讀了這本書我才頓悟，是因為自己理性過了頭。華麗浩瀚的魔幻世界讓我難以融入，街角巷弄的生活故事反而頻頻觸我心弦。

或許是因為愛上走訪獨立書店，《歡迎光臨休南洞書店》的故事，給我的感覺特別熟悉，它就像是真實藏身在街坊之中的那個書店。

有著對書籍充滿熱情，卻也成天為書店庶務而忙碌，時不時擔憂經營是否能持久的店長；看似與世無爭，其實每天邊思考人生，邊鑽研如何讓風味更上一層樓的咖啡師；把書店當自己家，總是坐在某個位子冥想或做手工藝的奇妙常客；早已極具知名度，卻因為特別的理念或情愫，總是選擇在小空間辦講座或課程的作家等等。

即使書中的人物刻畫與情節，看起來都再合理不過，卻仍能讓人感到時而浪漫，時而驚喜；有些角色的處境，很容易讓人聯想到某一位朋友，而有些角色的心境，則讓人回想起某個階段的自己。

習慣性地盡量不在分享文劇透小說情節，這次就一樣只聊聊最引人省思的幾個段落：

「好書」的標準是什麼？

在時間往往不夠用的現代社會，很多人都說：「看書一定要挑好書」，但究竟什麼書才能算好書？要有充足科學根據？讀完能幫個人能力加分？能解決讀者的困惑與難題？還是內容一定得符合讀者期待才行？我認為這些標準都過於狹隘，對於書本的要求太過苛刻。

讀一本書最美好的時刻，往往是它超出我的預設想像，或是讓人回想起某件重要事情的時候，而這相當程度取決於「讀者」本身，因此無法一概而論。就像書中店長英珠說的：「只要作家深刻的理解能觸動讀者的心靈，而那份感觸能幫助讀者理解人生，那不就是好書嗎？」不要盲目跟風，用開闊的心胸試著與更多的書本相遇，才有機會碰見專屬於你的邂逅。

學生時代所有的努力只為了求職嗎？

休南洞書店的咖啡師閔俊，是個從小就學業優異，直到頂大畢業的「好學生」，但求職路上卻不停跌跌撞撞，到了30歲也只能來書店泡咖啡養活自己，曾極度低沉的他不禁想著：「小學、國中、高中、大學所付出的一切努力，似乎都只是為了求職啊，放棄求職，是不是就等同於那些光陰都白費了呢？」現在應該越來越多人了解，只擁有亮麗學歷不保證幸福人生，既然投資All in單一標的很不明智，把青少年的美好光陰All in在唸書考試會是聰明的選擇嗎？血本無歸的話真的有人能為他們負責嗎？現代家長和孩子都該時常反思和討論。

老是引用書中話語的人很奇怪嗎？

店長英珠在與人談論事情時，不經意就會想到某本書的內容，而說出：「那本書……」，但有時感覺會被認為賣弄知識或做作，變成要提醒自己克制這樣的習慣。我自己也常常有這樣的感覺，抱著興奮與一番好意想分享書中內容，卻時常看到對方略顯尷尬。若換成分享電影、戲劇、或動畫中的內容就自然許多，一樣都是一種作品形式，「書本」卻莫名地讓很多人產生距離感，是不是也和台韓的升學至上主義有關係呢？我們能有聊書和聊劇一樣自然的那一天嗎？

還在練習也能變現

在咖啡師閔俊剛開始練習手沖咖啡時，對於沒有夠多人能幫忙試飲感到苦惱，最後英珠想出了期間限定的折扣方案：「周一下午限定，手沖咖啡半價中！」限定的活動總是能讓人感到興奮，半價的折扣能讓顧客覺得划算，就算咖啡風味不夠完美也不會太計較，讓閔俊能快速累積手沖經驗與回饋，販售收入又能補足成本，真是一舉數得！我們常過於完美主義，遲遲覺得服務或產品端不上檯面而難以收費，其實只要坦白還在練習，並給予合理的折讓，還是有很多人願意買單。

做擅長的事也能變幸福

人常說要做喜歡的事情才能真正幸福，但許多人是因為做著擅長的事才變幸福，因為擅長而顯得輕鬆、容易高成就、獲得正向回饋，而更有閒暇餘裕去做另外喜歡的事情。在《別做熱愛的事，要做真實的自己》這本書也在闡述這個概念，我們不要太執著把最喜歡的事情當工作，試著發掘天賦可能更容易得到幸福。

除了思考，也要聽聽自己的心

總是在店裡打毛線的靜書對著英珠說：「我很喜歡妳是個會思考的人，可是想法這玩意，有時候真的會把人變得不怎麼樣。」人時常把理性的想法放在心的前面，不管在面對感情、事業、還是人生時都一樣，結果就是躊躇不前。試著適時地傾聽自己的內心，勇敢踏出第一步，比較不會後悔，反正不是得到，就是學到。

這是本故事與寓意都很精彩的作品，非常推薦哦！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航