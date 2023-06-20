藝人炎亞綸遭指控「涉錄性愛影片」、「執意進入（性交）」，發文致歉：「我有很多偏差、扭曲的作法」
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知名藝人炎亞綸在個人臉書粉專，向來自「耀樂」的性醜聞指控道歉。「耀樂」指出，「炎亞綸在『耀樂』16歲之際，嘗試在性愛時拍攝錄影，甚至不管感受，就執意進入。」而炎亞綸則迅速回應致歉，表示：「這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。」
台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而日前遭爆性騷擾的藝人有許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜、黃子佼等人，而今（20）日，則是炎亞綸遭致影射指控。
今日晚間7點19分，臉書粉專「耀樂」寫下自己的遭遇過程，「我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線，我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了，你也很常自己先起床了，看我還在睡，就不管我的感受，執意進入。」
這一段遭遇讓不少人質疑是明顯的犯罪過程，尤其是涉及「未成年」拍攝性愛影像的部分，這當中有沒有權勢或是引誘等狀況，也都是網友們關心的部分。
而「耀樂」的文中則繼續指出，「我跟你的性愛影片被傳播出去了，當下我很生氣、很憤怒、很無助，你卻只告訴輕描淡寫的說你也不知道怎麼出去的，虧我那時候在你被A、B、C男爆劈腿的時候，我選擇保護你，他們在事件爆發前，也有來找我過，希望我站出來講這件事情，但我真的真的很愛過你，哪怕你對我造成這麼多傷害，我在當時也是拒絕他們，甚至在我影片被流出來的時候，你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我，以上全部都有對話紀錄跟證據。」
而文中影射的加害者，雖然並未指名道姓指出是誰，但是「用小帳去跟周湯豪在新聞區底下吵架」、「紅遍兩岸的偶像」、「2018年外流性愛影片」等字句，都讓網友猜測為知名藝人炎亞綸。
對於此影射指控，炎亞綸也立即在今日晚間10點45分發出聲明。
聲明一開始就坦言，「謝謝耀樂願意說出來，讓我有機會面對心裡一直很害怕的不定時炸彈。對於過去的自己我並不覺得驕傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因為我是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己」。
炎亞綸的聲明也繼續以自己的角度與立場說明這段感情，提及「這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。那段沉濳的時間，認真的檢視自己的問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避。」
而炎亞綸也立即道歉，表示：「這件事是我自己個人感情處理不好的結果，再次跟大家說一聲對不起，做了一個最為糟糕的示範。我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程。」
最後，炎亞綸則指出，「如果你（耀樂）願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」
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核稿編輯：楊士範
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AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
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