TNL+ 2023/06/21,
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美國於阿拉斯加擴建首座極地深水港口，抑制中俄掌握北極地緣戰略優勢

美國於阿拉斯加擴建首座極地深水港口，抑制中俄掌握北極地緣戰略優勢
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國政府及軍方對於北極地區的戰略觀點大多過於狹義，長期將北極與阿拉斯加地區畫上等號，或單純將北極視為自然資源開採區，因此現階段對於缺乏深根北極經驗的美國而言，將北極視為地緣政治及國家安全戰略的關鍵深耕地區顯得格外重要。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

為強化華府於北極地區的軍事、經濟戰略發展，美國聯邦政府預計將在阿拉斯加州（Alaska）蘇厄德半島（Seward Peninsula）南邊城鎮諾姆（Nome）耗資超過6億美元（約台幣185.4億元／約港幣46.9億元）擴建美國首座北極深水港口。

《美聯社》（Associated Press）轉述諾姆港口管理高層貝克（Joy Baker）的說法表示，該港口建成後的吃水深度將達12.2公尺深，此深度不僅可供航空母艦以外的各式美國海軍船艦停泊，亦能容納為諾姆地區60個原住民村莊提供充足貨物的貨船，以及足以乘載4000多名乘客的大型遊輪，例如2016年穿越西北航道（Northwest Passage）抵達諾姆港口、卻因船身太大無法順利停泊的豪華郵輪「水晶尚寧號」（Crystal Serenity）。

該通訊社亦指出，諾姆現有港口於1980年代中期竣工，當前可同時停靠3艘貨船，完工後預計可容納7艘至10艘船隻。至於擴建工程預計於明（2024）年分3階段動工，港灣腹地規模屆時將能擴大至少1倍。據悉，該工程的第一階段將從美國聯邦政府公共建設基金中撥款2.5億美元興建，阿拉斯加州議會（Alaska Legislature）另將核准1.75億美元經費資助。

諾姆鎮目前擁有約3500位在地居民，該鎮以作為艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽（Iditarod Trail Sled Dog Race）的終點站聞名世界，參與競賽的橇夫與狗隊通常會穿越白令海（Bering Sea）冰面，但2019年卻出現海冰銳減導致賽事難度增高的窘境，《美聯社》預估未來北極地區的海冰只會越來越少。

位於北極圈的諾姆鎮如何發揮其軍事戰略價值？

美國共和黨政治人物、阿拉斯加州現任聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）認為，擴建後的諾姆鎮港口將成為美國在北極軍事戰略的基礎核心，美國軍方正在阿拉斯加累積軍備資源，預計會於阿拉斯加最大城市安克拉治（Anchorage）及第二大城費爾班克斯（Fairbanks）的軍事基地部署戰鬥機且提升飛彈防禦能力，同時亦考慮在該州編列新的陸軍空降師，藉此為往後可能發生的極地軍事衝突做足準備。

「我們於北極存在的價值便是擁有軍備資產，以及支持這些軍事力量的戰略核心建設。」蘇利文如此說道。

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