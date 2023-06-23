中國嚴峻就業情勢下，「全職兒女」是年輕人在重整旗鼓，還是自我麻醉？
我們想讓你知道的是
中國的「全職兒女」大部分是被迫待在家裡，沒有明確的職業規劃，在家裡待著也不能積累社會實踐。而隨著就業市場的競爭越來越激烈，考公、考研的人數也越來越多；即便考上了，也將面臨未來失業市場更大的擠壓，未必能夠找到一份合適的工作。歸根到底，全職兒女的本質就是失業。
29歲的朱莉在北京一家企業做遊戲策劃，多年來的頻繁加班漸漸讓她吃不消。今年4月，在和退休的父母商量後，她決定辭職回家陪二老，同時也為下一段人生好好做下規劃。
除了有更多時間陪伴父母，家裡其實也不需要她幫太多忙。不過她說，作為獨生子女， 以前從來不做家務的自己現在開始收拾房間。
朱莉說，日常生活開銷主要由父母承擔，媽媽還提出每月給她2000元的生活費，但她沒有收。
父母對她的要求似乎並不高，只希望她「能保持正常的生活狀態，不要睡太晚，不要過於放縱自己 」。
像朱莉這樣的「全職兒女」生活方式在中國年輕人中流行起來，引起網上熱議和學界的關注。他們大多是在職場初期受挫或職業進入瓶頸期，決定回到家裡與父母同住，通過陪伴父母或承擔一些家務來獲得認可。
有人甚至與父母簽訂了一份簡易的勞務契約，上邊列出付出與報酬——做一份家務多少錢，陪伴父母一小時多少錢。
「全職兒女」的背後是中國高企的失業率。中國官方最新數據顯示，今年5月，16至24歲青年人的失業率升至20.8%，連續兩個月創2018年有統計以來新高。其中大學畢業生的情況更糟糕，據中國國務院發展研究中心研究員卓賢估算，大學生失業率是青年整體失業率的1.4倍，是青年失業人口的主要群體。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦說：「全職兒女是社會失業大潮下出現的不可避免的現象，背後體現的是整個社會經濟嚴重下滑、萎縮的現狀。」
職場焦慮
朱莉說，工作五、六年來，加班是家常便飯。辭職前的幾個月，公司更強制要求加班。她經常早上9點離家，晚上1點多才回來，「活得像個行屍走肉。」
「晚上不吃安眠藥睡不著，做夢都是在公司裡，夢的內容也跟工作有關。然後早上醒來馬上又去工作，感覺24小時都在工作。」
在中國，996的工作制（朝九晚九，每周六天）相當常見，尤其是在科技行業。在激烈的市場競爭中，許多初創企業由於沒有核心競爭力只能追求速度和強度，因此要求員工加班加點，並且通常不會支付相應的報酬。
朱莉說，公司裡如果有同事離職，人力資源部門會很快收到幾百封簡歷，招聘新人從來不是問題，這也助長了企業的加班風氣。「加班了三個月之後，我發現團隊的同事差不多有一半我都不認識了。」
父母接受她回家做「全職女兒」，因為他們覺得，女兒這麼大年齡還找不到對象，很大原因是跟加班有關。於是對她的辭職表示理解，希望她能找一份時間相對自由的工作。
在重慶從事房地產相關的工作的陳都都，今年年初辭職，回到家鄉雲南的一個小縣城，也成為一名「全職女兒」。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，她所在的行業尤其低迷。公司以底薪加提成的方式計算工資，近一兩年收入銳減。扣除日常開支包括每月2000元的房租，基本所剩無幾。
「考核越來越嚴格，業績最好的時候都達不到目標，」27歲的陳都都說。加上疫情期間許多地方長期封控帶來的壓抑，讓她覺得「突然看不到希望了。」
「去（2022）年那段時間讓我覺得，為什麼打工人這麼悲哀，每天都要早起，碌碌無為地去工作，每天做重覆的工作，就拿那麼一點工資，我覺得太可悲了，為什麼人會這樣活著？」
間隔年？啃老？
有人將「全職兒女」與國外大學畢業生中流行的「間隔年」（gap year）相比較。許多畢業生用這段過渡時間到社會上歷練自己，或者為下一步轉行或提升職場競爭力做打算。
但有學者指出，「全職兒女」 有啃老之嫌，對家庭和社會的影響不可小覷。
學者陸曦說，選擇「間隔年」的年輕人一般有著非常明確的打算，最常見的是在職場間隔出去修讀碩士學歷，或是參加其他的職業培訓，哪怕有很少一部分人選擇出門旅遊，也是在對未來的職業生涯有著非常強烈的預期和信心的情況下做出的選擇。
而中國的「全職兒女」大部分是被迫待在家裡，沒有明確的職業規劃，在家裡待著也不能積累社會實踐。而隨著就業市場的競爭越來越激烈，考公、考研的人數也越來越多；即便考上了，也將面臨未來失業市場更大的擠壓，未必能夠找到一份合適的工作。
據報導，今年中國將有創紀錄的1158萬學生從高等院校畢業，與去年相比增加了7.6%。與此同時，研究生畢業人數也在增長。2020年，教育部宣佈增加近19萬個研究生招生名額，擴張速度遠高於之前的比例。而這批學生也將在今年畢業進入就業市場。
陸曦說，在這種情況下，許多人做全職兒女其實是「自我價值沒有辦法得到社會肯定和接納時的一種自我麻醉」。
同時，從政府的角度來說，引用「全職兒女」這樣的新名詞，或者鼓勵網路上討論「全職兒女」的現象，主要是為了避免使用「高失業率」這樣的字眼，以此來減低社會矛盾，他說。
但歸根到底，「全職兒女的本質就是失業，」 陸曦直截了當地說。
「考慮到勞動參與率，以及考研、考公的比例，中國青年人的失業率將遠遠超過20%，所以未來中國的全職兒女會越來越多，尤其是在應屆畢業生群體。」
陸曦表示，全職兒女將使父母一代的可支配收入下降，尤其是當父母支付一定的報酬給子女時，最終導致整個家庭的消費降級。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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