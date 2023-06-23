中國嚴峻就業情勢下，「全職兒女」是年輕人在重整旗鼓，還是自我麻醉？

29歲的朱莉在北京一家企業做遊戲策劃，多年來的頻繁加班漸漸讓她吃不消。今年4月，在和退休的父母商量後，她決定辭職回家陪二老，同時也為下一段人生好好做下規劃。

除了有更多時間陪伴父母，家裡其實也不需要她幫太多忙。不過她說，作為獨生子女， 以前從來不做家務的自己現在開始收拾房間。

朱莉說，日常生活開銷主要由父母承擔，媽媽還提出每月給她2000元的生活費，但她沒有收。

父母對她的要求似乎並不高，只希望她「能保持正常的生活狀態，不要睡太晚，不要過於放縱自己 」。

像朱莉這樣的「全職兒女」生活方式在中國年輕人中流行起來，引起網上熱議和學界的關注。他們大多是在職場初期受挫或職業進入瓶頸期，決定回到家裡與父母同住，通過陪伴父母或承擔一些家務來獲得認可。

有人甚至與父母簽訂了一份簡易的勞務契約，上邊列出付出與報酬——做一份家務多少錢，陪伴父母一小時多少錢。

「全職兒女」的背後是中國高企的失業率。中國官方最新數據顯示，今年5月，16至24歲青年人的失業率升至20.8%，連續兩個月創2018年有統計以來新高。其中大學畢業生的情況更糟糕，據中國國務院發展研究中心研究員卓賢估算，大學生失業率是青年整體失業率的1.4倍，是青年失業人口的主要群體。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦說：「全職兒女是社會失業大潮下出現的不可避免的現象，背後體現的是整個社會經濟嚴重下滑、萎縮的現狀。」

職場焦慮

朱莉說，工作五、六年來，加班是家常便飯。辭職前的幾個月，公司更強制要求加班。她經常早上9點離家，晚上1點多才回來，「活得像個行屍走肉。」

「晚上不吃安眠藥睡不著，做夢都是在公司裡，夢的內容也跟工作有關。然後早上醒來馬上又去工作，感覺24小時都在工作。」

在中國，996的工作制（朝九晚九，每周六天）相當常見，尤其是在科技行業。在激烈的市場競爭中，許多初創企業由於沒有核心競爭力只能追求速度和強度，因此要求員工加班加點，並且通常不會支付相應的報酬。

朱莉說，公司裡如果有同事離職，人力資源部門會很快收到幾百封簡歷，招聘新人從來不是問題，這也助長了企業的加班風氣。「加班了三個月之後，我發現團隊的同事差不多有一半我都不認識了。」

父母接受她回家做「全職女兒」，因為他們覺得，女兒這麼大年齡還找不到對象，很大原因是跟加班有關。於是對她的辭職表示理解，希望她能找一份時間相對自由的工作。

在重慶從事房地產相關的工作的陳都都，今年年初辭職，回到家鄉雲南的一個小縣城，也成為一名「全職女兒」。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，她所在的行業尤其低迷。公司以底薪加提成的方式計算工資，近一兩年收入銳減。扣除日常開支包括每月2000元的房租，基本所剩無幾。

「考核越來越嚴格，業績最好的時候都達不到目標，」27歲的陳都都說。加上疫情期間許多地方長期封控帶來的壓抑，讓她覺得「突然看不到希望了。」

「去（2022）年那段時間讓我覺得，為什麼打工人這麼悲哀，每天都要早起，碌碌無為地去工作，每天做重覆的工作，就拿那麼一點工資，我覺得太可悲了，為什麼人會這樣活著？」

Photo Credit: Chen Dudu / BBC News 陳都都在家鄉雲南。

間隔年？啃老？

有人將「全職兒女」與國外大學畢業生中流行的「間隔年」（gap year）相比較。許多畢業生用這段過渡時間到社會上歷練自己，或者為下一步轉行或提升職場競爭力做打算。

但有學者指出，「全職兒女」 有啃老之嫌，對家庭和社會的影響不可小覷。

學者陸曦說，選擇「間隔年」的年輕人一般有著非常明確的打算，最常見的是在職場間隔出去修讀碩士學歷，或是參加其他的職業培訓，哪怕有很少一部分人選擇出門旅遊，也是在對未來的職業生涯有著非常強烈的預期和信心的情況下做出的選擇。

而中國的「全職兒女」大部分是被迫待在家裡，沒有明確的職業規劃，在家裡待著也不能積累社會實踐。而隨著就業市場的競爭越來越激烈，考公、考研的人數也越來越多；即便考上了，也將面臨未來失業市場更大的擠壓，未必能夠找到一份合適的工作。

據報導，今年中國將有創紀錄的1158萬學生從高等院校畢業，與去年相比增加了7.6%。與此同時，研究生畢業人數也在增長。2020年，教育部宣佈增加近19萬個研究生招生名額，擴張速度遠高於之前的比例。而這批學生也將在今年畢業進入就業市場。

陸曦說，在這種情況下，許多人做全職兒女其實是「自我價值沒有辦法得到社會肯定和接納時的一種自我麻醉」。

同時，從政府的角度來說，引用「全職兒女」這樣的新名詞，或者鼓勵網路上討論「全職兒女」的現象，主要是為了避免使用「高失業率」這樣的字眼，以此來減低社會矛盾，他說。

但歸根到底，「全職兒女的本質就是失業，」 陸曦直截了當地說。

「考慮到勞動參與率，以及考研、考公的比例，中國青年人的失業率將遠遠超過20%，所以未來中國的全職兒女會越來越多，尤其是在應屆畢業生群體。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 有學者認為，歸根到底全職兒女的本質就是失業。

陸曦表示，全職兒女將使父母一代的可支配收入下降，尤其是當父母支付一定的報酬給子女時，最終導致整個家庭的消費降級。