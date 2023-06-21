傳中國在古巴建軍事設施，白宮：非秘密也不驚訝，布林肯：已向中國領導人警告

布林肯剛訪中，美媒：中擬在古巴設軍事訓練設施

（中央社）現任和前任美國官員透露，中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施，與古巴進行談判，已引起華盛頓警覺，擔憂中國可能藉此在距佛羅里達海岸僅100英里處駐軍，進而展開情報行動。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日剛完成訪中行程，《華爾街日報》今天（當地時間20日）即披露上述訊息。在此之前，《華爾街日報》8日曾報導，中國與古巴已達成秘密協議，將在古巴設立竊聽站，並同意為此支付古巴數十億美元。

根據報導，美國情報報告顯示，這座位在古巴北部海岸的聯合軍事訓練設施，相關討論已進入後期階段，但尚未得出結論。為此，拜登（Joe Biden）政府已與古巴官員聯繫，嘗試阻止這項交易。

美國官員指出，被列為高度機密的新情報中，提到了中國擬在古巴建立的訓練設施，並認為這些情報「有說服力但較零散」。然而，決策者和情報分析人員在解讀這項情報時，表達了不同程度的擔憂。

報導引述一名現任及一名前任美國官員指出，有關軍事設施可為中國提供平台，讓中國有可能在古巴永久駐軍，並擴大情報蒐集範圍，包括針對美國的電子竊聽。

上述人士表示，最讓美國擔憂的是，這項設施是中國「141項目」的一部分。而「141項目」是中共解放軍旨在擴大全球軍事基地和後勤支持網路的舉措。

中國與古巴日前都否認了《華爾街日報》8日關於設立竊聽站的報導。至於美國，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當時表示，他無法針對這項個別報導發言。但「我們都很明白，也說過很多次」，中國致力在全球投資可能含有軍事目的的基礎建設，包括西半球。

傳中在古巴建軍事設施，美：非秘密亦不驚訝

據傳中國正在古巴建立聯合軍事訓練設施進行談判，白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，中國試圖提高在西半球影響力與情報收集能力，「不是什麼秘密或令人驚訝的事」，美國會持續採取措施以確保國家安全。

《華爾街日報》報導，中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施，與古巴進行談判。美國情報報告顯示，這座位在古巴北部海岸的聯合軍事訓練設施，相關討論已進入後期階段，但尚未得出結論。

柯比今天被媒體問及此事時指出，中國一直努力提高在西半球的影響力與情報收集能力，「已不是什麼秘密或令人驚訝的事」，這包括與古巴建立相當長時間的關係。美國會持續採取措施，以確保自身機密與國家安全。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）在媒體簡報上也表示，美國瞭解中國持續表達對西半球的興趣，擴大軍事存在度，美國會持續監控，也有能力擁有因應任何進一步行動所需的資源。

《華爾街日報》報導引述一名現任及一名前任美國官員指出，有關軍事設施可為中國提供平台，讓中國有可能在古巴永久駐軍，並擴大情報蒐集範圍，包括針對美國的電子竊聽。為此，美國拜登政府已與古巴官員聯繫，嘗試阻止這項交易。

剛結束2天北京訪問、轉往倫敦的美國國務卿布林肯向媒體表示，已就此向中國領導人警告，美方對此事深為關切。美方對此態度非常明確，會保護自己的國家與自身利益。

傳中國擬在古巴設軍事設施，布林肯：已對中方提警告

媒體披露中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施進行談判，剛訪問過北京的美國國務卿布林肯20日表示，他已就此向中國領導人警告，美方對此事深為關切。

《法新社》報導，布林肯在倫敦告訴記者：「是的，我非常清楚表明，關於中華人民共和國在古巴進行情報或軍事活動，我們會深感關切。」

他又說：「我們會非常、非常密切關注此事，我們對此態度非常明確。我們將會保護自己的國家，我們會保護自己的利益。」

現任和前任美國官員透露，中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施，與古巴進行談判，此事已引起華盛頓警覺，擔憂中國可能藉此在距佛羅里達海岸僅100英里處駐軍，進而展開情報行動。

布林肯19日剛完成訪中行程，《華爾街日報》20日即披露上述訊息。在此之前，《華爾街日報》8日曾報導，中國與古巴已達成秘密協議，將在古巴設立竊聽站，並同意為此支付古巴數十億美元。

根據報導，美國情報報告顯示，這座位在古巴北部海岸的聯合軍事訓練設施，相關討論已進入後期階段，但尚未得出結論。為此，拜登（Joe Biden）政府已與古巴官員聯繫，嘗試阻止這項交易。

報導引述一名現任及一名前任美國官員指出，有關軍事設施可為中國提供平台，讓中國有可能在古巴永久駐軍，並擴大情報蒐集範圍，包括針對美國的電子竊聽。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航